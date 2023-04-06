https://sputnik-abkhazia.ru/20230406/genprokuratura-abkhazii-otsenila-ideyu-sozdaniya-organa-po-borbe-s-narkomaniey-1045118741.html

Генпрокуратура Абхазии оценила идею создания органа по борьбе с наркоманией

Генпрокуратура Абхазии оценила идею создания органа по борьбе с наркоманией

Генеральная прокуратура Абхазии предложила создать централизованный орган по борьбе с наркоманией на координационном совещании правоохранительных органов... 06.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-06T19:59+0300

2023-04-06T19:59+0300

2023-04-06T19:59+0300

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СУХУМ, 6 апр – Sputnik. Начальник судебного управления Генпрокуратуры Абхазии Даур Амичба в интервью радио Sputnik рассказал об инициативе создания централизованного органа по борьбе с наркоманией.Предложение Генпрокуратуры направлено на то, чтобы ведомства в рамках работы единого координационного центра могли оперативно обмениваться информацией, пояснил Амичба."Благодаря этому будет повышена раскрываемость, соответственно, будет больше информации для того, чтобы пресечь эти каналы. К сожалению, как правило мы ловим распространителей, с организаторами гораздо хуже, так как они находятся на территории Российской Федерации", - пояснил начальник судебного управления Генпрокуратуры.Кроме того, Даур Амичба сказал, что люди, работающие в правоохранительных органах должны проходить проверки на предмет употребления наркотиков."В первую очередь, такая проверка повысит авторитет ведомства в народе. Если мы будем ежегодно или раз в полгода будем проходить соответствующее медицинское обследование, в результате которого скажут, что в такой-то системе нет наркоманов – это повысит уровень нашего престижа", - добавил он.Он также подчеркнул, что лица, употребляющие наркотики и психотропные вещества, категорически не должны работать в правоохранительной системе и системе управления государством.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230406/posrednik-amichba-o-tsentralizovannom-organe-dlya-borby-s-narkomaniey-v-abkhazii--1045063294.html

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