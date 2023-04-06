https://sputnik-abkhazia.ru/20230406/genprokuratura-abkhazii-otsenila-ideyu-sozdaniya-organa-po-borbe-s-narkomaniey-1045118741.html
Генпрокуратура Абхазии оценила идею создания органа по борьбе с наркоманией
Генпрокуратура Абхазии оценила идею создания органа по борьбе с наркоманией
Генеральная прокуратура Абхазии предложила создать централизованный орган по борьбе с наркоманией на координационном совещании правоохранительных органов... 06.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-06T19:59+0300
2023-04-06T19:59+0300
2023-04-06T19:59+0300
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СУХУМ, 6 апр – Sputnik. Начальник судебного управления Генпрокуратуры Абхазии Даур Амичба в интервью радио Sputnik рассказал об инициативе создания централизованного органа по борьбе с наркоманией.Предложение Генпрокуратуры направлено на то, чтобы ведомства в рамках работы единого координационного центра могли оперативно обмениваться информацией, пояснил Амичба."Благодаря этому будет повышена раскрываемость, соответственно, будет больше информации для того, чтобы пресечь эти каналы. К сожалению, как правило мы ловим распространителей, с организаторами гораздо хуже, так как они находятся на территории Российской Федерации", - пояснил начальник судебного управления Генпрокуратуры.Кроме того, Даур Амичба сказал, что люди, работающие в правоохранительных органах должны проходить проверки на предмет употребления наркотиков."В первую очередь, такая проверка повысит авторитет ведомства в народе. Если мы будем ежегодно или раз в полгода будем проходить соответствующее медицинское обследование, в результате которого скажут, что в такой-то системе нет наркоманов – это повысит уровень нашего престижа", - добавил он.Он также подчеркнул, что лица, употребляющие наркотики и психотропные вещества, категорически не должны работать в правоохранительной системе и системе управления государством.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230406/posrednik-amichba-o-tsentralizovannom-organe-dlya-borby-s-narkomaniey-v-abkhazii--1045063294.html
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абхазия, новости, генеральная прокуратура абхазии, наркотики
Генпрокуратура Абхазии оценила идею создания органа по борьбе с наркоманией
Генеральная прокуратура Абхазии предложила создать централизованный орган по борьбе с наркоманией на координационном совещании правоохранительных органов, которое состоялось 30 марта.
СУХУМ, 6 апр – Sputnik.
Начальник судебного управления Генпрокуратуры Абхазии Даур Амичба в интервью радио Sputnik
рассказал об инициативе создания централизованного органа по борьбе с наркоманией.
"Наше предложение было связано с тем, что борьбой с наркоманией в основном занимается управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков при МВД республики. Хотя помимо них этим должны заниматься и таможенные органы - пресекать контрабанду наркотиков, которые в основном поступают из Российской Федерации, а также другие службы – служба госбезопасности, прокуратура, суды", - подчеркнул он.
Предложение Генпрокуратуры направлено на то, чтобы ведомства в рамках работы единого координационного центра могли оперативно обмениваться информацией, пояснил Амичба.
"Благодаря этому будет повышена раскрываемость, соответственно, будет больше информации для того, чтобы пресечь эти каналы. К сожалению, как правило мы ловим распространителей, с организаторами гораздо хуже, так как они находятся на территории Российской Федерации", - пояснил начальник судебного управления Генпрокуратуры.
Кроме того, Даур Амичба сказал, что люди, работающие в правоохранительных органах должны проходить проверки на предмет употребления наркотиков.
"В первую очередь, такая проверка повысит авторитет ведомства в народе. Если мы будем ежегодно или раз в полгода будем проходить соответствующее медицинское обследование, в результате которого скажут, что в такой-то системе нет наркоманов – это повысит уровень нашего престижа", - добавил он.
Он также подчеркнул, что лица, употребляющие наркотики и психотропные вещества, категорически не должны работать в правоохранительной системе и системе управления государством.