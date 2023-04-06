https://sputnik-abkhazia.ru/20230406/irakliy-tuzhba-rasskazal-vernutsya-li-zhenevskie-diskussii-v-prezhniy-ritm-1045085589.html

Ираклий Тужба рассказал, вернутся ли Женевские дискуссии к прежнему ритму

Ираклий Тужба рассказал, вернутся ли Женевские дискуссии к прежнему ритму

Делегация Министерства иностранных дел Абхазии приняла участие в 57-м раунде Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, которые... 06.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-06T14:50+0300

2023-04-06T14:50+0300

2023-04-06T15:08+0300

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СУХУМ, 6 апр – Sputnik. Пока нет четкого понимания того, когда Женевские переговоры вернутся в прежний ритм и будут носить регулярный характер. Об этом в интервью Sputnik рассказал заместитель министра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба.На 57-м раунде Женевских переговоров абхазская сторона, как и прежде, исходила из того, что ключевой задачей дискуссий, в соответствии с пунктом 6 Соглашения между Медведевым и Саркози, должна быть необходимость обеспечения прочных гарантий безопасности в регионе, добавил Тужба."В этом смысле сохраняет свою актуальность заключение юридически обязывающего документа о неприменении силы. Мы считаем, что если подобный документ будет подписан, то это заложит основу для нормализации в нашем регионе и позволит преодолеть существующие глубокие противоречия. Абхазская делегация продолжает настаивать на том, что документ о международных гарантиях неприменения вооруженной силы должен быть подписан между Грузией с одной стороны и Абхазией и Южной Осетией с другой", – подчеркнул замглавы МИД республики.Проблема заключается в том, продолжил он, что грузинская делегация отказывается подписывать документ о мире с Абхазией и Южной Осетией и настаивает на подписании соглашения между Грузией и Россией."С такой трактовкой категорически не согласны делегации Абхазии, Южной Осетии и России. Подобная разность и противоречивость подходов, к сожалению, препятствует решению существующих проблем и не позволяет приступить к полноценному обсуждению документа о международных гарантиях неприменения силы", – сказал Тужба.При этом сам факт возобновления переговоров все участники оценили позитивно, но глубокие противоречия в позициях абхазской и грузинской делегаций не позволяют начать диалог о согласовании документа о неприменении силы, заявил он.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230405/abkhaziya-prinyala-uchastie-v-ocherednom-raunde-zhenevskikh-diskussiy-1045066747.html

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