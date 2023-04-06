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Ираклий Тужба рассказал, вернутся ли Женевские дискуссии к прежнему ритму
Ираклий Тужба рассказал, вернутся ли Женевские дискуссии к прежнему ритму
Делегация Министерства иностранных дел Абхазии приняла участие в 57-м раунде Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, которые... 06.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-06T14:50+0300
2023-04-06T14:50+0300
2023-04-06T15:08+0300
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СУХУМ, 6 апр – Sputnik. Пока нет четкого понимания того, когда Женевские переговоры вернутся в прежний ритм и будут носить регулярный характер. Об этом в интервью Sputnik рассказал заместитель министра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба.На 57-м раунде Женевских переговоров абхазская сторона, как и прежде, исходила из того, что ключевой задачей дискуссий, в соответствии с пунктом 6 Соглашения между Медведевым и Саркози, должна быть необходимость обеспечения прочных гарантий безопасности в регионе, добавил Тужба."В этом смысле сохраняет свою актуальность заключение юридически обязывающего документа о неприменении силы. Мы считаем, что если подобный документ будет подписан, то это заложит основу для нормализации в нашем регионе и позволит преодолеть существующие глубокие противоречия. Абхазская делегация продолжает настаивать на том, что документ о международных гарантиях неприменения вооруженной силы должен быть подписан между Грузией с одной стороны и Абхазией и Южной Осетией с другой", – подчеркнул замглавы МИД республики.Проблема заключается в том, продолжил он, что грузинская делегация отказывается подписывать документ о мире с Абхазией и Южной Осетией и настаивает на подписании соглашения между Грузией и Россией."С такой трактовкой категорически не согласны делегации Абхазии, Южной Осетии и России. Подобная разность и противоречивость подходов, к сожалению, препятствует решению существующих проблем и не позволяет приступить к полноценному обсуждению документа о международных гарантиях неприменения силы", – сказал Тужба.При этом сам факт возобновления переговоров все участники оценили позитивно, но глубокие противоречия в позициях абхазской и грузинской делегаций не позволяют начать диалог о согласовании документа о неприменении силы, заявил он.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230405/abkhaziya-prinyala-uchastie-v-ocherednom-raunde-zhenevskikh-diskussiy-1045066747.html
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Ираклий Тужба рассказал, вернутся ли Женевские дискуссии к прежнему ритму
14:50 06.04.2023 (обновлено: 15:08 06.04.2023)
Делегация Министерства иностранных дел Абхазии приняла участие в 57-м раунде Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, которые состоялись в Женеве 4 и 5 апреля.
СУХУМ, 6 апр – Sputnik. Пока нет четкого понимания того, когда Женевские переговоры вернутся в прежний ритм и будут носить регулярный характер. Об этом в интервью Sputnik рассказал заместитель министра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба.
"У нас был достаточно продолжительный перерыв между заседаниями. В прошлом 2022 году из намеченных четырех раундов нам удалось провести лишь один. На сегодняшний день сопредседатели сообщили нам, что они планируют провести в этом году три раунда вместо четырех. Следующий раунд намечен на июль, точных дат пока нет, так как этот вопрос требует согласования с другими участниками процесса", – объяснил он.
На 57-м раунде Женевских переговоров абхазская сторона, как и прежде, исходила из того, что ключевой задачей дискуссий, в соответствии с пунктом 6 Соглашения между Медведевым и Саркози, должна быть необходимость обеспечения прочных гарантий безопасности в регионе, добавил Тужба.
"В этом смысле сохраняет свою актуальность заключение юридически обязывающего документа о неприменении силы. Мы считаем, что если подобный документ будет подписан, то это заложит основу для нормализации в нашем регионе и позволит преодолеть существующие глубокие противоречия. Абхазская делегация продолжает настаивать на том, что документ о международных гарантиях неприменения вооруженной силы должен быть подписан между Грузией с одной стороны и Абхазией и Южной Осетией с другой", – подчеркнул замглавы МИД республики.
Проблема заключается в том, продолжил он, что грузинская делегация отказывается подписывать документ о мире с Абхазией и Южной Осетией и настаивает на подписании соглашения между Грузией и Россией.
"С такой трактовкой категорически не согласны делегации Абхазии, Южной Осетии и России. Подобная разность и противоречивость подходов, к сожалению, препятствует решению существующих проблем и не позволяет приступить к полноценному обсуждению документа о международных гарантиях неприменения силы", – сказал Тужба.
При этом сам факт возобновления переговоров все участники оценили позитивно, но глубокие противоречия в позициях абхазской и грузинской делегаций не позволяют начать диалог о согласовании документа о неприменении силы, заявил он.