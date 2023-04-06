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Начались гастроли РУСДРАМа в Москве
Начались гастроли РУСДРАМа в Москве
Спектакли театра из Абхазии покажут на двух московских сценах - в театре "Et Сetera" и в театральном центре "На Страстном" . 06.04.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 6 апр - Sputnik. Начались большие московские гастроли Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера, сообщает пресс-служба театра.Гастроли продлятся до 10 апреля. За это время абхазские артисты покажут шесть спектаклей по классическим произведениям мировой и абхазской литературы.Первым спектаклем станет "Софичка" по мотивам повести Фазиля Искандера в постановке Елены Одинцовой. Его покажут в театральном центре "На Страстном". Также в гастрольный репертуар войдут "Радость вопреки всему", "Красавец мужчина", "Рассказ мула старого Хабуга", "Последний из ушедших" .Завершит гастроли "Солярис" в постановке Артема Устинова, его покажут в московском театре "Et Cetera".
https://sputnik-abkhazia.ru/20230402/rusdram-pokazhet-tri-spektaklya-v-sankt-peterburge-1044998502.html
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абхазия, россия, русдрам, театр

Начались гастроли РУСДРАМа в Москве

11:58 06.04.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук Показ эскиза спектакля в РУСДРАМе " Рассказ мула старого Хабуга"
Показ эскиза спектакля в РУСДРАМе Рассказ мула старого Хабуга - Sputnik Абхазия, 1920, 06.04.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Спектакли театра из Абхазии покажут на двух московских сценах - в театре "Et Сetera" и в театральном центре "На Страстном" .
СУХУМ, 6 апр - Sputnik. Начались большие московские гастроли Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера, сообщает пресс-служба театра.
Гастроли продлятся до 10 апреля. За это время абхазские артисты покажут шесть спектаклей по классическим произведениям мировой и абхазской литературы.
Первым спектаклем станет "Софичка" по мотивам повести Фазиля Искандера в постановке Елены Одинцовой. Его покажут в театральном центре "На Страстном". Также в гастрольный репертуар войдут "Радость вопреки всему", "Красавец мужчина", "Рассказ мула старого Хабуга", "Последний из ушедших" .
Завершит гастроли "Солярис" в постановке Артема Устинова, его покажут в московском театре "Et Cetera".
Пресс-показ спектакля Красавец мужчина - Sputnik Абхазия, 1920, 02.04.2023
В Абхазии
РУСДРАМ покажет три спектакля в Санкт-Петербурге
2 апреля, 17:47
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