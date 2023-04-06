https://sputnik-abkhazia.ru/20230406/obychnyy-uchenik-uchitelya-prezidenta-abkhazii-rasskazali-o-ego-shkolnykh-godakh-1045068698.html
"Обычный ученик": учителя президента Абхазии рассказали о его школьных годах
"Обычный ученик": учителя президента Абхазии рассказали о его школьных годах
6 апреля 1963 года родился президент Абхазии Аслан Бжания. Он учился в Тамышской средней школе имени Дмитрия Гулиа, которую окончил в 1980 году. 06.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-06T09:00+0300
2023-04-06T09:00+0300
2023-04-06T15:37+0300
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О том, каким абхазский президент был в школьные годы и чем он отличался от других учеников, Sputnik рассказали его учителя по математике и абхазскому языку.Сария Кварацхелия, Sputnik– Вот здесь за второй партой сидел Аслан Георгиевич, – обводит рукой кабинет абхазского языка и литературы учительница Заира Ашуба. "В Тамышской средней школе имени Дмитрия Гулиа я начала работать в 1975 году. Директором школы был Георгий Ашхангериевич Бжания. Это был известный учитель. Сегодня его сын Аслан Георгиевич – президент Абхазии. Ему я с пятого класса преподавала абхазский язык и литературу. В плане учебы все предметы хорошо удавались Аслану Георгиевичу. Он отличался хорошим поведением и скромностью. Многие его сверстники равнялись на него", – вспоминает Заира Алексеевна.По ее словам, Аслан Бжания с детства был любознательным, много времени проводил в библиотеке. Больше всего учителю абхазского языка и литературы запомнились его сочинения, по которым было видно, как "он умел глубоко размышлять"."Не было такого произведения по программе, которого он не читал. Он не просто пересказывал прочитанное, но и умело делал анализ", – отмечает учительница президента.Впрочем, преуспевал Аслан Бжания не только в учебе, но и в труде. По словам Заиры Алексеевны, когда уроки по абхазскому были последними в расписании, ученик хотел ответить первым, чтобы затем отпроситься и побыстрее уйти домой – помогать матери по хозяйству.Обычный ученикЭмма Закарая, учитель с 50-летним стажем, с 5 по 11 классы преподавала Аслану Бжания математику. Точные науки хорошо удавалась будущему президенту – оценивала Закарая его знания на четверки и пятерки.В памяти математички президент остался "обычным учеником", ребенком, который особо не отличался от своих одноклассников."Обыкновенный ученик, как и все, мог и на уроки опоздать. А опаздывали почему? То в футбол играли, то в баскетбол, то в волейбол. Школу он закончил на "хорошо", не то чтобы на медаль. Он был обычный ученик, который учился на "хорошо". Лидерские качества также с детства как-то не проявлялись. Был, как и все. Отличался скромностью и всегда опрятным внешним видом", – отмечает Закарая.Хоть Аслан Бжания и был сыном директора, но при этом, по словам Эммы Варламовны, в нем никогда не ощущалось какой-либо заносчивости. А благодаря его любознательности и начитанности с ним можно было поговорить на разные темы.Эмма Закарая добавляет, что учеников, которые стали известными людьми, у нее было немало. Но когда говорят: "Твой ученик президент" – это очень приятно, признается учительница.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230406/s-dnem-rozhdeniya-prezident-aslanu-bzhaniya-60-let-1044921970.html
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абхазия, аслан бжания, новости
"Обычный ученик": учителя президента Абхазии рассказали о его школьных годах
09:00 06.04.2023 (обновлено: 15:37 06.04.2023)
6 апреля 1963 года родился президент Абхазии Аслан Бжания. Он учился в Тамышской средней школе имени Дмитрия Гулиа, которую окончил в 1980 году.
О том, каким абхазский президент был в школьные годы и чем он отличался от других учеников, Sputnik рассказали его учителя по математике и абхазскому языку.
Сария Кварацхелия, Sputnik
– Вот здесь за второй партой сидел Аслан Георгиевич, – обводит рукой кабинет абхазского языка и литературы учительница Заира Ашуба.
В Тамышской средней школе Заира работает уже 48 лет. Ее учениками были многие известные в Абхазии люди – и депутаты, и бизнесмены. Но, пожалуй, самый известный из них – президент республики Аслан Бжания.
"В Тамышской средней школе имени Дмитрия Гулиа я начала работать в 1975 году. Директором школы был Георгий Ашхангериевич Бжания. Это был известный учитель. Сегодня его сын Аслан Георгиевич – президент Абхазии. Ему я с пятого класса преподавала абхазский язык и литературу. В плане учебы все предметы хорошо удавались Аслану Георгиевичу. Он отличался хорошим поведением и скромностью. Многие его сверстники равнялись на него", – вспоминает Заира Алексеевна.
По ее словам, Аслан Бжания с детства был любознательным, много времени проводил в библиотеке. Больше всего учителю абхазского языка и литературы запомнились его сочинения, по которым было видно, как "он умел глубоко размышлять".
"Не было такого произведения по программе, которого он не читал. Он не просто пересказывал прочитанное, но и умело делал анализ", – отмечает учительница президента.
Впрочем, преуспевал Аслан Бжания не только в учебе, но и в труде. По словам Заиры Алексеевны, когда уроки по абхазскому были последними в расписании, ученик хотел ответить первым, чтобы затем отпроситься и побыстрее уйти домой – помогать матери по хозяйству.
Обычный ученик
Эмма Закарая, учитель с 50-летним стажем, с 5 по 11 классы преподавала Аслану Бжания математику. Точные науки хорошо удавалась будущему президенту – оценивала Закарая его знания на четверки и пятерки.
В памяти математички президент остался "обычным учеником", ребенком, который особо не отличался от своих одноклассников.
"Обыкновенный ученик, как и все, мог и на уроки опоздать. А опаздывали почему? То в футбол играли, то в баскетбол, то в волейбол. Школу он закончил на "хорошо", не то чтобы на медаль. Он был обычный ученик, который учился на "хорошо". Лидерские качества также с детства как-то не проявлялись. Был, как и все. Отличался скромностью и всегда опрятным внешним видом", – отмечает Закарая.
Хоть Аслан Бжания и был сыном директора, но при этом, по словам Эммы Варламовны, в нем никогда не ощущалось какой-либо заносчивости. А благодаря его любознательности и начитанности с ним можно было поговорить на разные темы.
Эмма Закарая добавляет, что учеников, которые стали известными людьми, у нее было немало. Но когда говорят: "Твой ученик президент" – это очень приятно, признается учительница.