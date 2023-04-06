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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 7 апреля
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 7 апреля
Погоду черноморского побережья Абхазии формирует южная периферия антициклона с северо-запада. 06.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-06T19:33+0300
2023-04-06T19:33+0300
2023-04-06T19:33+0300
в абхазии
погода в абхазии
абхазия
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СУХУМ, 6 апр - Sputnik. В пятницу, 7 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью и утром местами возможен дождь, туман, днем без осадков.Атмосферное давление в норме, будет понижаться.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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погода в абхазии, абхазия
погода в абхазии, абхазия
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 7 апреля
Погоду черноморского побережья Абхазии формирует южная периферия антициклона с северо-запада.
СУХУМ, 6 апр - Sputnik. В пятницу, 7 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ночью и утром местами возможен дождь, туман, днем без осадков.
Атмосферное давление в норме, будет понижаться.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +12°С до +17°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.