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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 7 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 7 апреля

Погоду черноморского побережья Абхазии формирует южная периферия антициклона с северо-запада. 06.04.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 6 апр - Sputnik. В пятницу, 7 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью и утром местами возможен дождь, туман, днем без осадков.Атмосферное давление в норме, будет понижаться.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

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