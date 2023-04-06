https://sputnik-abkhazia.ru/20230406/sozdanie-it-parka-v-abkhazii-obsudili-ardzinba-i-shadaev-1045080091.html

Создание IT-парка в Абхазии обсудили Ардзинба и Шадаев

Создание IT-парка в Абхазии обсудили Ардзинба и Шадаев

Инал Ардзинба и Максут Шадаев обсудили перспективные направления по активизации сотрудничества в сфере информационных технологий между Абхазией и Россией. 06.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-06T12:44+0300

2023-04-06T12:44+0300

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СУХУМ, 6 апр – Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба обсудил возможность создания IT-парка в республике с главой Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максутом Шадаевым. Об этом сообщает медиацентр МИД."Рассматривались возможности по созданию IT парка в Республике Абхазия с привлечением специалистов из различных стран-партнеров. В этих целях обсуждалась перспектива налаживания контактов представителей Республики Абхазия с ведущими IT компаниями России, в частности, "Яндекс", "VK" и другими", – говорится в сообщении.Также на встрече стороны обсудили возможности обучения абхазских школьников и преподавателей, цифровизацию госуслуг, а также реализацию трехсторонних IT-проектов в формате Абхазия-Россия-Беларусь.По итогам встречи Инал Ардзинба обратился к абхазской молодежи, мечтающей найти себя в сфере информационных технологий, а также к уже готовым IT-специалистам, и предложил обращаться в министерство, чтобы иметь возможность принять участие в работе над проектами.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230313/it-klass-otkroyut-v-sukhumskoy-shkole-10-1044605773.html

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