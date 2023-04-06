https://sputnik-abkhazia.ru/20230406/uchenyy-ob-intsidente-v-lykhny-sokhranit-lipu-ne-udastsya-1045124808.html

Ученый об инциденте в Лыхны: сохранить липу не удастся

Ученый об инциденте в Лыхны: сохранить липу не удастся

Неизвестный повредил бензопилой многовековую липу на исторической поляне Лыхнашта вечером в среду, 5 апреля. 06.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-06T23:09+0300

2023-04-06T23:09+0300

2023-04-06T23:09+0300

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СУХУМ, 6 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Сохранить поврежденную липу, растущую на исторической поляне в селе Лыхны, не удастся, считает вице-президент Академии наук Абхазии, заслуженный деятель науки республики Сергей Бебия."Вживую я не видел это дерево, но судя по кадрам, которые мне прислали, сохранить его не удастся. Его придется спилить, иначе оно высохнет в течение года. Если спилить, то есть высокая вероятность того, что оно еще пустит новые побеги. Мне сегодня звонил премьер-министр страны и тоже интересовался моим мнением на этот счет. Он был очень расстроен произошедшим", - рассказал ученый.По предположениям Бебия, возраст лыхненской липы может превышать два столетия. Акт вандализма он назвал бесчеловечным и выразил надежду на то, что правоохранительные органы найдут виновника, и он понесет заслуженное наказание.Неизвестные повредили липу, несколько веков стоящую на исторической поляне Лыхнашта, вечером в среду, 5 апреля. Как уточнил Sputnik депутат Собрания Гудаутского района Эдгар Камлия, жители близлежащих домов слышали звуки работающей бензопилы, но не придали этому значения, так как никому и в голову не прийти, что это происходит в значимом для всей страны историческом месте.Лыхнашта – важное место в истории Абхазии. Тут проходили всенародные сходы и все еще проводятся разные спортивные и культурные мероприятия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230406/stoletnee-derevo-povredili-na-istoricheskoy-polyane-v-sele-lykhny-1045124466.html

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