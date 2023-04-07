https://sputnik-abkhazia.ru/20230407/prezident-abkhazii-pribyl-na-lykhnashtu-1045153215.html

Президент Абхазии посетил Лыхнашту

Президент Абхазии посетил Лыхнашту

Глубина повреждений древней липы на поляне Лыхнашта – от 15 до 20 сантиметров. 07.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-07T17:17+0300

2023-04-07T17:17+0300

2023-04-07T17:53+0300

в абхазии

аслан бжания

абхазия

лыхны

гудаутский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/07/1045152305_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_3f2223e506f86bcc2655504682d935a4.jpg

ЛЫХНЫ, 7 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Президент Абхазии Аслан Бжания приехал на Лыхнашту, где вечером 5 апреля неизвестный повредил древнюю липу. Экологи рассказали ему о мерах, которые предпринимаются для спасения липы. Как объяснил директор Института экологии Роман Дбар, внутри дерева образовалось большое дупло, липа держалась за счет живой коры, которая и была повреждена вандалом. Сейчас дупло зальют бетоном, чтобы укрепить ствол.Что произошлоНеизвестный повредил бензопилой многовековую липу на исторической поляне Лыхнашта вечером 5 апреля.Священная поляна в селе Лыхны Гудаутского района (Лыхнашта) — историческое место, где абхазы издревле обсуждали самые острые вопросы.К вечеру 6 апреля на место прибыли премьер-министр республики, руководство СГБ, главы района и села, милиция. ⠀Реакция властей и общественностиПрезидент Абхазии Аслан Бжания вечером 6 апреля осудил произошедшее на Лыхнаште. Он назвал попытку спилить древнюю липу безнравственным актом вандализма, осуществленным на святом для каждого абхаза месте. ⠀Бжания поручил правоохранительным органам найти преступников.Депутаты Парламента сделали заявление в связи с актом вандализма на поляне "Лыхнашта"."Решительно осуждая этот поистине нечеловеческий поступок, мы расцениваем его не только как экологический вандализм, но и в первую очередь как осквернение чувств народа Абхазии, неуважение к обществу, психологическое воздействие на принятие судьбоносных вопросов", – говорится в заявлении.Они призвали правоохранителей приложить максимум усилий в расследовании, чтобы злоумышленники понесли заслуженное наказание.Общественность назвала диверсией факт повреждения многовековой липы в селе Лыхны и предложила добровольно сдаться милиции тому, кто совершил это действие.ПравоохранителиПодозреваемых в вандализме на Лыхнаште пока нет, сказал журналистам прокурор Гудаутского района Эдуард Шамба."В данное время есть оперативный материал, опрошены все жители, живущие у Лыхнашты. Совместно с МВД, СГБ и прокуратурой проводится работа. Осмотр места происшествия уже проведен, и будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела", – подчеркнул он.Неизвестный повредил вековую липу на исторической поляне Лыхнашта вечером в среду.Попытки спасти липуВице-президент Академии наук Абхазии Сергей Бебия вечером 6 апреля предварительно оценил перспективы восстановлении дерева, он сказал, что сохранить липу не удастся, ее придется спилить, иначе она высохнет в течение года.Бебия назвал произошедшее бесчеловечным актом вандализма и выразил надежду, что виновник понесет заслуженное наказание.Уже днем 7 апреля Сергей Бебиа взял образцы древесины с помощью приростного бурава, чтобы определить возраст дерева.Кроме того, на поврежденные участки липы нанесли садовый воск и антисептик, это поможет остановить проникновение воды и вредителей в ствол липы.Пропил в дереве замажут садовым варом и сверху проложат свежей корой. Если она приживется, то пойдет сокодвижение, что позволит спасти дерево.Садовый вар, уточнил Бебия, дезинфицирует поврежденные места, не пропускает бактерии, вредителей и влагу.По предположению Бебия, возраст липы составляет не менее двух веков. В ней образовалось дупло. Его зальют бетоном для укрепления дерева. Сейчас оно представляет опасность и может свалиться.Глубина повреждений древней липы – от 15 до 20 сантиметров. Местные жители стянули ствол железными скобами в местах распила.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230407/simvol-stoykosti-i-dukha-kakoe-znachenie-imeet-lykhnenskaya-lipa-dlya-abkhazov-1045133131.html

абхазия

лыхны

гудаутский район

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

аслан бжания, абхазия, лыхны, гудаутский район