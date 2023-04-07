https://sputnik-abkhazia.ru/20230407/prezident-abkhazii-pribyl-na-lykhnashtu-1045153215.html
Президент Абхазии посетил Лыхнашту
Президент Абхазии посетил Лыхнашту
Глубина повреждений древней липы на поляне Лыхнашта – от 15 до 20 сантиметров. 07.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-07T17:17+0300
2023-04-07T17:17+0300
2023-04-07T17:53+0300
в абхазии
аслан бжания
абхазия
лыхны
гудаутский район
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ЛЫХНЫ, 7 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Президент Абхазии Аслан Бжания приехал на Лыхнашту, где вечером 5 апреля неизвестный повредил древнюю липу. Экологи рассказали ему о мерах, которые предпринимаются для спасения липы. Как объяснил директор Института экологии Роман Дбар, внутри дерева образовалось большое дупло, липа держалась за счет живой коры, которая и была повреждена вандалом. Сейчас дупло зальют бетоном, чтобы укрепить ствол.Что произошлоНеизвестный повредил бензопилой многовековую липу на исторической поляне Лыхнашта вечером 5 апреля.Священная поляна в селе Лыхны Гудаутского района (Лыхнашта) — историческое место, где абхазы издревле обсуждали самые острые вопросы.К вечеру 6 апреля на место прибыли премьер-министр республики, руководство СГБ, главы района и села, милиция. ⠀Реакция властей и общественностиПрезидент Абхазии Аслан Бжания вечером 6 апреля осудил произошедшее на Лыхнаште. Он назвал попытку спилить древнюю липу безнравственным актом вандализма, осуществленным на святом для каждого абхаза месте. ⠀Бжания поручил правоохранительным органам найти преступников.Депутаты Парламента сделали заявление в связи с актом вандализма на поляне "Лыхнашта"."Решительно осуждая этот поистине нечеловеческий поступок, мы расцениваем его не только как экологический вандализм, но и в первую очередь как осквернение чувств народа Абхазии, неуважение к обществу, психологическое воздействие на принятие судьбоносных вопросов", – говорится в заявлении.Они призвали правоохранителей приложить максимум усилий в расследовании, чтобы злоумышленники понесли заслуженное наказание.Общественность назвала диверсией факт повреждения многовековой липы в селе Лыхны и предложила добровольно сдаться милиции тому, кто совершил это действие.ПравоохранителиПодозреваемых в вандализме на Лыхнаште пока нет, сказал журналистам прокурор Гудаутского района Эдуард Шамба."В данное время есть оперативный материал, опрошены все жители, живущие у Лыхнашты. Совместно с МВД, СГБ и прокуратурой проводится работа. Осмотр места происшествия уже проведен, и будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела", – подчеркнул он.Неизвестный повредил вековую липу на исторической поляне Лыхнашта вечером в среду.Попытки спасти липуВице-президент Академии наук Абхазии Сергей Бебия вечером 6 апреля предварительно оценил перспективы восстановлении дерева, он сказал, что сохранить липу не удастся, ее придется спилить, иначе она высохнет в течение года.Бебия назвал произошедшее бесчеловечным актом вандализма и выразил надежду, что виновник понесет заслуженное наказание.Уже днем 7 апреля Сергей Бебиа взял образцы древесины с помощью приростного бурава, чтобы определить возраст дерева.Кроме того, на поврежденные участки липы нанесли садовый воск и антисептик, это поможет остановить проникновение воды и вредителей в ствол липы.Пропил в дереве замажут садовым варом и сверху проложат свежей корой. Если она приживется, то пойдет сокодвижение, что позволит спасти дерево.Садовый вар, уточнил Бебия, дезинфицирует поврежденные места, не пропускает бактерии, вредителей и влагу.По предположению Бебия, возраст липы составляет не менее двух веков. В ней образовалось дупло. Его зальют бетоном для укрепления дерева. Сейчас оно представляет опасность и может свалиться.Глубина повреждений древней липы – от 15 до 20 сантиметров. Местные жители стянули ствол железными скобами в местах распила.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230407/simvol-stoykosti-i-dukha-kakoe-znachenie-imeet-lykhnenskaya-lipa-dlya-abkhazov-1045133131.html
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аслан бжания, абхазия, лыхны, гудаутский район
аслан бжания, абхазия, лыхны, гудаутский район
Президент Абхазии посетил Лыхнашту
17:17 07.04.2023 (обновлено: 17:53 07.04.2023)
Глубина повреждений древней липы на поляне Лыхнашта – от 15 до 20 сантиметров.
ЛЫХНЫ, 7 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Президент Абхазии Аслан Бжания приехал на Лыхнашту, где вечером 5 апреля неизвестный повредил древнюю липу.
Экологи рассказали ему о мерах, которые предпринимаются для спасения липы.
Как объяснил директор Института экологии Роман Дбар, внутри дерева образовалось большое дупло, липа держалась за счет живой коры, которая и была повреждена вандалом. Сейчас дупло зальют бетоном, чтобы укрепить ствол.
Что произошло
Неизвестный повредил бензопилой многовековую липу на исторической поляне Лыхнашта вечером 5 апреля.
Священная поляна в селе Лыхны Гудаутского района (Лыхнашта) — историческое место, где абхазы издревле обсуждали самые острые вопросы.
Как рассказал Sputnik депутат районного Собрания Эдгар Камлия, вечером 5 апреля жители близлежащих к Лыхненской поляне домов слышали звуки работающей бензопилы, но не могли и представить, что кто-то может пилить древнюю липу.
К вечеру 6 апреля на место прибыли премьер-министр республики, руководство СГБ, главы района и села, милиция. ⠀
Реакция властей и общественности
Президент Абхазии Аслан Бжания вечером 6 апреля осудил произошедшее на Лыхнаште. Он назвал попытку спилить древнюю липу безнравственным актом вандализма, осуществленным на святом для каждого абхаза месте. ⠀
Бжания поручил правоохранительным органам найти преступников.
Депутаты Парламента сделали заявление в связи с актом вандализма на поляне "Лыхнашта".
"Решительно осуждая этот поистине нечеловеческий поступок, мы расцениваем его не только как экологический вандализм, но и в первую очередь как осквернение чувств народа Абхазии, неуважение к обществу, психологическое воздействие на принятие судьбоносных вопросов", – говорится в заявлении.
Они призвали правоохранителей приложить максимум усилий в расследовании, чтобы злоумышленники понесли заслуженное наказание.
Общественность назвала диверсией факт повреждения многовековой липы в селе Лыхны и предложила добровольно сдаться милиции тому, кто совершил это действие.
Правоохранители
Подозреваемых в вандализме на Лыхнаште пока нет, сказал журналистам прокурор Гудаутского района Эдуард Шамба.
"В данное время есть оперативный материал, опрошены все жители, живущие у Лыхнашты. Совместно с МВД, СГБ и прокуратурой проводится работа. Осмотр места происшествия уже проведен, и будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела", – подчеркнул он.
Неизвестный повредил вековую липу на исторической поляне Лыхнашта вечером в среду.
Попытки спасти липу
Вице-президент Академии наук Абхазии Сергей Бебия вечером 6 апреля предварительно оценил перспективы восстановлении дерева, он сказал, что сохранить липу не удастся, ее придется спилить, иначе она высохнет в течение года.
Бебия назвал произошедшее бесчеловечным актом вандализма и выразил надежду, что виновник понесет заслуженное наказание.
Уже днем 7 апреля Сергей Бебиа взял образцы древесины с помощью приростного бурава, чтобы определить возраст дерева.
Кроме того, на поврежденные участки липы нанесли садовый воск и антисептик, это поможет остановить проникновение воды и вредителей в ствол липы.
Пропил в дереве замажут садовым варом и сверху проложат свежей корой. Если она приживется, то пойдет сокодвижение, что позволит спасти дерево.
"Есть шансы, что собственная кора дерева приживется. Если это произойдет, то есть вероятность спасти дерево. Если это не поможет, то шансов на выживание липы очень мало", – объяснил он.
Садовый вар, уточнил Бебия, дезинфицирует поврежденные места, не пропускает бактерии, вредителей и влагу.
По предположению Бебия, возраст липы составляет не менее двух веков. В ней образовалось дупло. Его зальют бетоном для укрепления дерева. Сейчас оно представляет опасность и может свалиться.
Глубина повреждений древней липы – от 15 до 20 сантиметров. Местные жители стянули ствол железными скобами в местах распила.