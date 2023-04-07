https://sputnik-abkhazia.ru/20230407/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-8-i-9-aprelya-1045157992.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные 8 и 9 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на выходные 8 и 9 апреля

На погоду Черноморского побережья Абхазии будет оказывать влияние антициклон с северо-запада. 07.04.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 7 апр - Sputnik. В выходные дни, 8 и 9 апреля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, в субботу из-за перепадов атмосферного давления временами дождь разной интенсивности, туман, в воскресенье без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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погода в абхазии