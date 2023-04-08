https://sputnik-abkhazia.ru/20230408/aktsiya-totalnyy-diktant-proshla-v-trekh-gorodakh-abkhazii-1045167126.html

Акция “Тотальный диктант” прошла в трех городах Абхазии

Акция “Тотальный диктант” прошла в трех городах Абхазии

“Тотальный диктант” проходит в Абхазии в десятый раз. В этом году в ней приняли участие около 150 человек. 08.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-08T16:15+0300

2023-04-08T16:15+0300

2023-04-08T16:29+0300

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СУХУМ, 8 апр - Sputnik, Сария Кварацхелия. Акция “Тотальный диктант” прошла в Сухуме, Гудауте и Гагре в субботу 8 апреля.В Сухуме акция проходила в школе № 2 имени Пушкина. По словам сотрудника Представительства Россотрудничество в Абхазии, куратора диктанта в столице Натальи Каюн, в ней приняли участие порядка 70 человек, среди них преподаватели, врачи, учащиеся школ, а также их родители.Диктующим стала экс-министр культуры, директор Центрального выставочного зала Эльвира Арсалия. Ежегодно организаторы акции в Сухуме приглашают известных людей для того, чтобы повысить значимость акции.“В прошлый раз мы пригласили директора РУСДРАМа Ираклия Хинтба, до этого читал советник-посланник посольства России в Абхазии. То есть мы хотим привлекать людей, которые небезразличны к культуре, к языку. Мы посчитали, что в этом году знаковым человеком является Эльвира Анатольевна Арсалия, потому что она ведет большую просветительскую работу”, - пояснила Каюн.В 2023 году автором текста к диктанту стал писатель Василий Авченко, он посвящен путешественнику, писателю, исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву. По словам Каюн, текст был нелегкий, но в то же время не слишком трудный.В Гагре акция прошла на базе Гячрыпшской средней школы, в ней приняли участие 43 человека. В Гудаутской школе № 2 диктант писали 34 человека.Акция "Тотальный диктант" прошла во всем мире в 20-й раз 8 апреля, она охватила 19 часовых поясов на шести континентах. В Абхазии диктант проходит в 10 раз."Тотальный диктант" - ежегодная акция в формате добровольного диктанта, принять участие в нем могут все желающие. Цель акции - показать, что быть грамотным важно, а заниматься русским языком хоть и нелегко, но увлекательно. Текст сочиняет каждый год известный писатель специально для акции. Как сообщается на сайте диктанта, в 2022 году в нем приняли участие более 780 тысяч участников из 108 стран, а в 2011 году в нем участвовали только 4 758 человек из двух стран и 13 городов. Впервые акция прошла в 2004 году.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230407/sezon-konkursa-bolshaya-peremena-nachalsya-v-rossii-dlya-inostrannykh-shkolnikov-1045126349.html

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