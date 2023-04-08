https://sputnik-abkhazia.ru/20230408/glavnyy-sanvrach-rasskazala-o-situatsii-so-skarlatinoy-v-abkhazii-1045162522.html

Главный санврач рассказала о ситуации со скарлатиной в Абхазии

Главный санврач рассказала о ситуации со скарлатиной в Абхазии

В прошлом году в республике было зафиксировано 55 случаев заражения скарлатиной. 08.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-08T08:55+0300

2023-04-08T08:55+0300

2023-04-08T08:55+0300

в абхазии

санитарно-эпидемиологическая служба абхазии

абхазия

дети

медицина

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СУХУМ, 8 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. С начала 2023 года в Абхазии зарегистрировано 38 случаев заболевания скарлатиной среди детей, рассказала в интервью Sputnik главный санитарный врач республики Алла Беляева.За весь 2022 год количество зарегистрированных случаев скарлатины составило 55. По прогнозу специалистов, по результатам нынешнего года ситуация будет примерно схожей с прошлым годом, отметила она.По ее словам, наибольшее количество заболеваний скарлатиной традиционно приходится на весну, в летний период оно идет на спад."В этом году заболеваний чуть выше, чем обычно. Вполне возможно, что это после ковидных ограничений, после того как в этом году достаточно тяжело прошелся грипп по нашей республике, вполне возможно, что на ослабленный иммунитет к весне наложилась еще и скарлатина", - сказала она.По сравнению с корью и другими детскими заболеваниями, скарлатина протекает достаточно благоприятно, говорит главный санитарный врач.Главный санитарный врач отметила, что, если ребенок жалуется на боли в горле, или у него повышенная температура, необходимо обратиться к врачу, который определит диагноз и назначит лечение.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230317/minzdrav-abkhazii-rasskazal-o-riske-vspyshki-kori-v-respublike-1044703352.html

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