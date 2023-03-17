https://sputnik-abkhazia.ru/20230317/minzdrav-abkhazii-rasskazal-o-riske-vspyshki-kori-v-respublike-1044703352.html

Минздрав Абхазии рассказал о риске вспышки кори в республике

Минздрав Абхазии рассказал о риске вспышки кори в республике

B Министерстве здравоохранения выразили озабоченность тем, что в соседних странах зарегистрированы вспышки кори – одной из самых заразных болезней в мире. 17.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-17T17:40+0300

2023-03-17T17:40+0300

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СУХУМ, 17 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Минздраве Абхазии рассказали о риске вспышки кори в республике и призвали родителей вакцинировать детей от этого опасного заболевания."В последнее время в сопредельных с нами странах, в частности, в Российской Федерации, в странах, часто посещаемых нашим населением, например, в Армении, а также в странах Средней Азии, откуда к нам прибывают трудовые эмигранты, наблюдается рост заболеваемости корью. Корь – это детская инфекция, очень заразная, и рано или поздно к нам ее все-таки привезут", – сказала она.В продолжение пресс-конференции главный специалист-куратор по педиатрии лечебно-профилактической помощи Минздрава Абхазии Есма Гуния рассказала, чем опасна корь для детей."Это острое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем через слизистые. Если инфицированный человек чихнул и люди были рядом, то 90% будут инфицированы. Большой минус в том, что больной человек может не знать о том, что он болеет. Инкубационный период данного заболевания составляет 14 дней, и только после проявления первых симптомов заболевания и два дня до них человек является заразным для окружающих", – отметила Гуния.Корь может привести к летальному исходу, если дети заболеют ею в первые пять лет жизни, добавила специалист. Есма Гуния привела цифры, согласно которым уровень вакцинации населения от кори недопустимо низок. Из 787 родившихся в 2022 году детей от кори провакцинировано всего 20."Основной профилактикой этого заболевания является вакцинация. Вакцинация детского населения от кори проводится дважды – в 12 месяцев и в шесть лет. Далее уже взрослому населению каждые 10 лет в зависимости от того, как у человека вырабатывались антитела на предыдущую вакцину", - сообщила врач.Начальник лечебно-профилактической помощи Минздрава Абхазии Батал Кация подчеркнул, что посыл ведомства заключается в том, чтобы призвать население делать детям прививки, причем не только от кори."Что касается охвата вакцинированных, то он снизился. Сейчас он составляет всего лишь около 10%, а нужно, чтобы было не менее 95%. Эта тенденция уже несколько лет идет, динамика снижается", – отметил Кация.Чаще всего родители отказываются от прививок мотивируя это тем, что у их детей хороший иммунитет, говорит он. Батал Кация рассказал, что прививки против кори, паротита и краснухи в республике есть, более тысячи единиц лежит на складе, и столько же распределено по районам Абхазии. Минздрав заказал дополнительную партию вакцины в России, сделать ее можно во всех поликлиниках республики.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230314/ekspert-obyasnila-kak-izbezhat-vspyshki-kori-v-abkhazii-1044611141.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221219/minzdrav-abkhazii-soobschil-o-khode-vaktsinatsii-ot-sezonnogo-grippa-1043203860.html

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