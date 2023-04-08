https://sputnik-abkhazia.ru/20230408/gudauta-vperedi-vsey-strany-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-mart-1045164167.html

Гудаута впереди всей страны: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за март

Гудаута впереди всей страны: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за март

По данным МВД Абхазии, сотрудники ГАИ страны в марте составили 8280 протоколов за различные нарушения ПДД. 08.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-08T12:35+0300

2023-04-08T12:35+0300

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Всего за март 2023 года инспекторы Абхазии выписали 643 штрафа за езду в нетрезвом состоянии, что на два протокола больше чем за 28 дней февраля. О том, какой район занял лидирующую позицию в нашей статистике, водители какой возрастной категории "вырвались" вперед, сколько девушек "навеселе" подверглось санкциям в прошлом месяце, читайте в материале Sputnik.Самый "пьяный" округИ снова Гудаута оставляет позади Сухум по количеству составленных блюстителями правопорядка штрафов за управление автомобилем в состоянии опьянения. Эту непривычную картину мы наблюдаем уже второй месяц подряд.Если в феврале столица республики отстала от Гудауты и ее района на 67 штрафов, то в этот раз Сухум немного "подтянулся" и разрыв составил всего 27 "писем счастья". На третьей строчке расположилась Гагра с 99 протоколами, что на три выявленных случая "пьяного" вождения меньше чем месяцем ранее. Последняя ступень "пьедестала" - это привычное место Гагры вне летне-курортного сезона.Как показывает динамика последних месяцев, привыкший "довольствоваться" последней позицией в списке "пьющих" городов и районов страны Ткуарчал, третий раз с начала года существенно опережает Гал по числу "пойманных" водителей подшофе.По возрастамВ возрастной категории в марте произошли некоторые "перестановки". Обладатели "золота" месяцем раньше – нетрезвые автолюбители в возрасте от 40 до 45 лет уступили своим младшим "собутыльникам" в возрасте от 30 до 35, которые обменяли февральскую "бронзу" на мартовское "серебро".Двум самым молодым "весельчакам" в марте было по 19 лет. Они из Сухума и Пицунды. Второй месяц подряд несовершеннолетних автомобилистов в состоянии опьянения не было выявлено. Самому взрослому нарушителю в прошлом месяце было 76 лет – это пенсионер из Сухума, который старше своего февральского "предшественника" на пять лет.Среди 636 мужчин, подвергшихся штрафным санкциям за нетрезвое вождение, в марте было семь девушек, которые также не сумели "проскочить" мимо инспекторов ГАИ. Пять девушек были гостьями из России, две из Гулрыпша и Гудауты. Самой младшей из них 23 года, самой старшей – 62 года. В Международный женский день ни одна представительница прекрасной половины человечества от штрафов "не пострадала". 8 Марта штрафы выписали только 16-и нетрезвым мужчинам.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230311/sukhum-pritormozil-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-fevral-1044562056.html

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