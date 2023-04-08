https://sputnik-abkhazia.ru/20230408/ne-skoraya-pomosch-kak-kutol-desyat-let-obkhodilsya-bez-feldshersko-ambulatornogo-punkta-1045164440.html

Не скорая помощь: как Кутол десять лет обходился без фельдшерско-амбулаторного пункта

Не скорая помощь: как Кутол десять лет обходился без фельдшерско-амбулаторного пункта

В селе Кутол на стадии завершения строительство фельдшерско-амбулаторного пункта. Здание начали возводить еще десять лет назад, но его так и не достроили. 08.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-08T17:10+0300

2023-04-08T17:10+0300

2023-04-08T17:10+0300

очамчырский район

в абхазии

общество

медицина

"дежурный по району"

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/06/1045101454_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_069663be99f05d94783066bdbe5f256b.jpg

О том, как работали медсестры из Кутола последние десять лет, почему ФАП не был достроен и почему медпункт так необходим сельчанам, читайте в материале Sputnik.Сария Кварацхелия, SputnikВ небольшой комнате Администрации села Кутол расположился фельдшерско-амбулаторный пункт. Три кушетки, стеллажи с лекарствами и уголок медсестры. С утра здесь есть и первые пациенты - сельчанин Паза Чагава пришел делать капельницу.“Часто сюда прихожу за помощью. К нам с уважением и теплом относятся. За капельницей нам сложно ездить в районную больницу. Да и там надо стоять в очереди. А здесь рядом с домом, спокойно, без очереди мы получаем помощь”, - отмечает пациент.Без ФАП никакФельдшерско-амбулаторный пункт с советских времен работал в селе Кутол. Было даже свое отдельное здание. Но со временем оно обветшало и стало непригодным для приема пациентов. И тогда медсестрам временно выделили помещение в Администрации села. А старое здание ФАП снесли, чтобы возвести новое. Стройка даже началась, но вскоре приостановилась. По каким причинам, местные власти не могут ответить.Все бы ничего. Но начавшаяся пандемия коронавируса показала острую необходимость отдельного здания фельдшерско-амбулаторного пункта.Когда ситуация стала усугубляться, сельские власти решили обратиться в Администрацию Очамчырского района за помощью. Поставили вопрос о закрытии либо кассы, либо медпункта.По словам замглавы Кутола Гиви Цвинария, в село приехала целая комиссия для изучения ситуации.“Затем мы написали письмо на имя главы Администрации района Беслана Бигвава. Он в свою очередь направил наше письмо в Кабинет министров. Правительство вошло в наше положение, и премьер-министр поручил Управлению капитального строительства в ближайшее время завершить строительство медпункта”, - отметил Цвинария.В 2022 году строительные работы в селе продолжились. Сейчас уже медпункт построен, все внутренние и фасадные работы завершены. Осталось только устанавливать бак для воды.По словам Цвинария, завершение строительства ФАПа для жителей Кутола - настоящее событие. Но больше всех радуются медсестры, которые вынуждены были работать в стесненных условиях.Здание, как отмечает замглавы Администрации села, соответствует всем нормам, это будет полноценный фельдшерский амбулаторный пункт. В дальнейшем в селе надеются, что государство сможет обеспечить ФАП и собственным транспортом, и тогда помощь в селе будет не скорой, “а мгновенной”.Подобные ФАПы строятся и в других селах Очамчырского района - Адзюбже и Пакуаще. Общая сметная стоимость - 8 млн 100 тыс руб.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230323/dorogi-mosty-vodoprovod-i-ochistnye-sooruzheniya-chto-stroitsya-v-abkhazii-1044806802.html

очамчырский район

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Сария Кварацхелия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102499/66/1024996672_362:0:1362:999_100x100_80_0_0_39ac3713738df46ac5c0809165916948.jpg

Сария Кварацхелия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102499/66/1024996672_362:0:1362:999_100x100_80_0_0_39ac3713738df46ac5c0809165916948.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Сария Кварацхелия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102499/66/1024996672_362:0:1362:999_100x100_80_0_0_39ac3713738df46ac5c0809165916948.jpg

очамчырский район, общество, медицина, "дежурный по району", абхазия