https://sputnik-abkhazia.ru/20230408/ne-skoraya-pomosch-kak-kutol-desyat-let-obkhodilsya-bez-feldshersko-ambulatornogo-punkta-1045164440.html
Не скорая помощь: как Кутол десять лет обходился без фельдшерско-амбулаторного пункта
Не скорая помощь: как Кутол десять лет обходился без фельдшерско-амбулаторного пункта
В селе Кутол на стадии завершения строительство фельдшерско-амбулаторного пункта. Здание начали возводить еще десять лет назад, но его так и не достроили. 08.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-08T17:10+0300
2023-04-08T17:10+0300
2023-04-08T17:10+0300
очамчырский район
в абхазии
общество
медицина
"дежурный по району"
абхазия
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О том, как работали медсестры из Кутола последние десять лет, почему ФАП не был достроен и почему медпункт так необходим сельчанам, читайте в материале Sputnik.Сария Кварацхелия, SputnikВ небольшой комнате Администрации села Кутол расположился фельдшерско-амбулаторный пункт. Три кушетки, стеллажи с лекарствами и уголок медсестры. С утра здесь есть и первые пациенты - сельчанин Паза Чагава пришел делать капельницу.“Часто сюда прихожу за помощью. К нам с уважением и теплом относятся. За капельницей нам сложно ездить в районную больницу. Да и там надо стоять в очереди. А здесь рядом с домом, спокойно, без очереди мы получаем помощь”, - отмечает пациент.Без ФАП никакФельдшерско-амбулаторный пункт с советских времен работал в селе Кутол. Было даже свое отдельное здание. Но со временем оно обветшало и стало непригодным для приема пациентов. И тогда медсестрам временно выделили помещение в Администрации села. А старое здание ФАП снесли, чтобы возвести новое. Стройка даже началась, но вскоре приостановилась. По каким причинам, местные власти не могут ответить.Все бы ничего. Но начавшаяся пандемия коронавируса показала острую необходимость отдельного здания фельдшерско-амбулаторного пункта.Когда ситуация стала усугубляться, сельские власти решили обратиться в Администрацию Очамчырского района за помощью. Поставили вопрос о закрытии либо кассы, либо медпункта.По словам замглавы Кутола Гиви Цвинария, в село приехала целая комиссия для изучения ситуации.“Затем мы написали письмо на имя главы Администрации района Беслана Бигвава. Он в свою очередь направил наше письмо в Кабинет министров. Правительство вошло в наше положение, и премьер-министр поручил Управлению капитального строительства в ближайшее время завершить строительство медпункта”, - отметил Цвинария.В 2022 году строительные работы в селе продолжились. Сейчас уже медпункт построен, все внутренние и фасадные работы завершены. Осталось только устанавливать бак для воды.По словам Цвинария, завершение строительства ФАПа для жителей Кутола - настоящее событие. Но больше всех радуются медсестры, которые вынуждены были работать в стесненных условиях.Здание, как отмечает замглавы Администрации села, соответствует всем нормам, это будет полноценный фельдшерский амбулаторный пункт. В дальнейшем в селе надеются, что государство сможет обеспечить ФАП и собственным транспортом, и тогда помощь в селе будет не скорой, “а мгновенной”.Подобные ФАПы строятся и в других селах Очамчырского района - Адзюбже и Пакуаще. Общая сметная стоимость - 8 млн 100 тыс руб.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230323/dorogi-mosty-vodoprovod-i-ochistnye-sooruzheniya-chto-stroitsya-v-abkhazii-1044806802.html
очамчырский район
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https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102499/66/1024996672_362:0:1362:999_100x100_80_0_0_39ac3713738df46ac5c0809165916948.jpg
очамчырский район, общество, медицина, "дежурный по району", абхазия
очамчырский район, общество, медицина, "дежурный по району", абхазия
Не скорая помощь: как Кутол десять лет обходился без фельдшерско-амбулаторного пункта
Сария Кварацхелия
Корреспондент Sputnik
В селе Кутол на стадии завершения строительство фельдшерско-амбулаторного пункта. Здание начали возводить еще десять лет назад, но его так и не достроили.
О том, как работали медсестры из Кутола последние десять лет, почему ФАП не был достроен и почему медпункт так необходим сельчанам, читайте в материале Sputnik.
Сария Кварацхелия, Sputnik
В небольшой комнате Администрации села Кутол расположился фельдшерско-амбулаторный пункт. Три кушетки, стеллажи с лекарствами и уголок медсестры. С утра здесь есть и первые пациенты - сельчанин Паза Чагава пришел делать капельницу.
“Часто сюда прихожу за помощью. К нам с уважением и теплом относятся. За капельницей нам сложно ездить в районную больницу. Да и там надо стоять в очереди. А здесь рядом с домом, спокойно, без очереди мы получаем помощь”, - отмечает пациент.
Без ФАП никак
Фельдшерско-амбулаторный пункт с советских времен работал в селе Кутол. Было даже свое отдельное здание. Но со временем оно обветшало и стало непригодным для приема пациентов. И тогда медсестрам временно выделили помещение в Администрации села. А старое здание ФАП снесли, чтобы возвести новое. Стройка даже началась, но вскоре приостановилась. По каким причинам, местные власти не могут ответить.
Все бы ничего. Но начавшаяся пандемия коронавируса показала острую необходимость отдельного здания фельдшерско-амбулаторного пункта.
“В ковидное время ситуация была очень сложная. Напротив нашего кабинета находится касса. Туда приходили пенсионеры за выплатами. Здесь же ежедневно я принимала более десяти пациентов, больных ковидом. Пенсионерам эта ситуация не нравилась, они боялись заразиться вирусом, тем более они были в группе риска”, - отмечает заведующая ФАПом Илона Авидзба.
Когда ситуация стала усугубляться, сельские власти решили обратиться в Администрацию Очамчырского района за помощью. Поставили вопрос о закрытии либо кассы, либо медпункта.
По словам замглавы Кутола Гиви Цвинария, в село приехала целая комиссия для изучения ситуации.
“Затем мы написали письмо на имя главы Администрации района Беслана Бигвава. Он в свою очередь направил наше письмо в Кабинет министров. Правительство вошло в наше положение, и премьер-министр поручил Управлению капитального строительства в ближайшее время завершить строительство медпункта”, - отметил Цвинария.
В 2022 году строительные работы в селе продолжились. Сейчас уже медпункт построен, все внутренние и фасадные работы завершены. Осталось только устанавливать бак для воды.
По словам Цвинария, завершение строительства ФАПа для жителей Кутола - настоящее событие. Но больше всех радуются медсестры, которые вынуждены были работать в стесненных условиях.
“Ежедневно у нас 10-15 взрослых пациентов с проблемами сердца, гипертоники, также просто те, кому нужна первая медицинская помощь. Кроме того, у нас на учете стоят дети, которых мы обследуем планово, делаем прививки. Ведь мы в подчинении у Минздрава Абхазии”, - отмечает Илона Авидзба.
Здание, как отмечает замглавы Администрации села, соответствует всем нормам, это будет полноценный фельдшерский амбулаторный пункт. В дальнейшем в селе надеются, что государство сможет обеспечить ФАП и собственным транспортом, и тогда помощь в селе будет не скорой, “а мгновенной”.
Подобные ФАПы строятся и в других селах Очамчырского района - Адзюбже и Пакуаще. Общая сметная стоимость - 8 млн 100 тыс руб.