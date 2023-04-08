https://sputnik-abkhazia.ru/20230408/svoya-igra-rossiya-i-saudity-postavili-ssha-na-mesto-1045164745.html

Своя игра: Россия и саудиты поставили США на место

Своя игра: Россия и саудиты поставили США на место

Американцы долго пытались уговорить саудитов добывать больше нефти, чтобы сбить цены и подорвать российский бюджет. Но в ОПЕК+ решили иначе — сократили... 08.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-08T13:30+0300

2023-04-08T13:30+0300

2023-04-08T13:30+0300

аналитика

нефть

сша

россия

экономика

саудовская аравия

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СУХУМ, 8 апр - Sputnik. Brent взлетела и приближается к 100 долларам за баррель, на рынке ждут дефицита. А в Вашингтоне готовятся к всплеску инфляции и росту цен на топливо, что перед президентскими выборами совсем некстати. Такого сюрприза от Эр-Рияда в Вашингтоне явно не ждали. Подробнее в материале Натальи Дембинской для РИА Новости. Полная неожиданностьСославшись на непредсказуемость на рынке сырья, несколько стран ОПЕК+ снизили нефтедобычу. В частности, Москва и Эр-Рияд — на 500 тысяч баррелей в день. Общее уменьшение, о котором также объявили Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир, Оман и Габон, — 1,66 миллиона баррелей в сутки.ъДля рынка это стало неожиданностью: считали, что картель сохранит производство на прежнем уровне. Наблюдателей удивило и то, что решение приняли внепланово, не по графику анализа рыночного спроса и предложения.На этом фоне нефтяные котировки сразу же устремились вверх. Brent дорожала самыми быстрыми темпами за год, взлетев до 87 долларов за баррель.Грядущий дефицитТаким образом, только Россия и Саудовская Аравия дополнительно уберут с рынка миллион баррелей в сутки. И это притом что предсказывают мощный рост спроса на черное золото из-за полноценного открытия китайской экономики после ковидных ограничений. По оценкам Wood Mackenzie, мировая потребность в нефти увеличится на 2,6 миллиона баррелей в сутки, миллион из них заберет Китай.В сочетании с урезанием добычи на два миллиона с ноября прошлого года новое решение ОПЕК+ затрагивает три процента мирового спроса. Совокупное снижение в итоге составит 3,66 миллиона баррелей в сутки.Маневр ОПЕК+ приведет к значительному дефициту нефти во втором полугодии, напряженности на рынке и удорожанию сырья, уверены аналитики.По прогнозу Goldman Sachs, к декабрю североморская Brent достигнет 95 долларов за баррель. "ОПЕК+ обладает очень сильной ценовой властью. Неожиданное сокращение соответствует их новой доктрине действовать упреждающе", — констатировали эксперты банка."ОПЕК+ хочет прежде всего поддержать цены на приемлемом для стран-производителей уровне. Поэтому 85-90 долларов в ближайшие несколько месяцев — это реально", — отмечает Олег Журавлев, гендиректор компании — разработчика технологий для нефтегазовой отрасли "ВОРМХОЛС Внедрение".Инфляция и бензинВ США крайне недовольны. "Решение ОПЕК+ вызывает сожаление. Насчет котировок я пока не уверена", — высказалась глава Минфина Джанет Йеллен.Сожалеть есть о чем. В странах Запада и за океаном продолжится разгон инфляции и подорожание бензина. По расчетам Clearview Energy Partners, топливо в США прибавит 26 центов на галлон. К лету будет четыре доллара.В прошлом году инфляция в США ускорялась до 9,1 процента — максимум за 41 год. В 2023-м замедлилась, однако до целевого уровня по-прежнему далеко."Brent способна повыситься и до психологически важной отметки в 100 долларов, что, конечно же, отразится на и без того высокой инфляции. В американской экономике возможна стагфляционная ситуация", — полагает Евгений Шатов, партнер Capital Lab.Все это очень не в пользу Демократической партии, причем в преддверии президентских выборов осенью 2024-го."Бензин и дизель подорожают как в США, так и в Европейском союзе. Энергетические кризисы разгорятся с новой силой, раскручивая инфляцию. Потом традиционный сценарий: рост цен на все, массовые протесты и забастовки — политические баталии", — рассуждает экономист Леонид Хазанов.Не пошли на поводуВ Саудовской Аравии подчеркивали, что решение ОПЕК+ основано исключительно на экономических соображениях. Однако очевидно, что картель действует в собственных интересах, которые определяются далеко не только рыночными факторами.России теперь значительно легче пополнить бюджет."Нефтяной сюрприз Саудовской Аравии подстегивает цены к еще большему ралли. Перспектива возврата к 100 долларам за баррель — уже не кажется отдаленной. Биржевые цены взлетели до 84 долларов за баррель, Goldman Sachs пересмотрел свой прогноз на конец года до 95 долларов, а другие аналитики и вовсе заговорили о трехзначных цифрах", — отмечает Bloomberg.Вашингтон это, конечно, никак не устраивает. Американцы уже не раз пытались "вразумить" саудитов.Как напоминает Шатов, США и Саудовская Аравия подписали рамочное инвестиционное торговое соглашение. Традиционно Эр-Рияд — главный союзник Вашингтона на Ближнем Востоке, один из мощнейших экспортных рынков в регионе, а также крупный кредитор.Несмотря на это, ближневосточные производители черного золота явно встали на сторону России. Они больше не учитывают мнение американцев, пишет японская финансовая газета Nihon Keizai, и сотрудничают с Москвой — ради сохранения стабильности на рынке.А вот отношения Эр-Рияда и Вашингтона ухудшились. В октябре 2022-го Джо Байден уже обвинял саудитов и Россию в высоких ценах на бензин в США. Уговаривал саудовского принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда заключить секретную сделку по наращиванию производства. План провалился, и добычу снизили на два миллиона баррелей в сутки.Теперь саудиты вновь продемонстрировали американцам: у них собственная политика — и с этим придется считаться.Усилив присутствие на европейском рынке, ближневосточные партнеры России, похоже, договорились поддержать Москву и не допустить обрушения котировок, подчеркивает аналитик. Тем самым разыграли изящный и мощный гамбит, от которого в Вашингтоне и Брюсселе еще долго будут пребывать в шоке.

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аналитика, нефть, сша, россия, экономика, саудовская аравия