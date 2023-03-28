https://sputnik-abkhazia.ru/20230328/kollaps-blizok-rossiya-gotova-lishit-zapad-strategicheskogo-syrya-1044877850.html

Коллапс близок: Россия готова лишить Запад стратегического сырья

Коллапс близок: Россия готова лишить Запад стратегического сырья

Нефть и газ – не единственные ресурсы, которых у России много, а у других недостаточно. Остановка экспорта российских металлов и ядерного топлива также могут... 28.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-28T09:00+0300

2023-03-28T09:00+0300

2023-03-28T10:12+0300

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Сокращение поставок газа раскрутило энергетический кризис в Европе. Теперь там опасаются: Москва может остановить экспорт металлов и ядерного топлива, что приведет к шоку на товарных рынках и разрушению производства. Какими могут быть последствия такого решения России для РИА Новости разбиралась Наталья Дембинская. Что на очередиАналитики одного из крупнейших европейских банков Citigroup предупреждают: Россия отнюдь не исчерпала возможности давления на ЕС.Запад на данные категории сырья, широко используемые в промышленности и энергетике, санкции не вводил. Но это был лишь вопрос времени.Так, в США с 10 марта действует 200-процентная пошлина на российский алюминий и изделия из него. Белый дом поддержал этим собственных производителей.Россия отправляла за океан 400-500 тысяч тонн алюминиевой продукции в год. Потеря несущественная. К тому же есть другие рынки, например, в Азии.Стабильный потокКНР за год почти удвоила закупки: по данным китайской таможни, с марта 2022-го по февраль 2023-го из России поступило 538,6 тысячи тонн рафинированного алюминия (плюс 94 процента год к году).Если Пекин так и продолжит, это станет мощной подушкой безопасности для Москвы, указывают аналитики Capital Economics. А поток алюминия в Китай, судя по всему, будет расти.Китайцы резко сократили импорт легкого металла из других стран. Заводы в Юго-Восточной Азии были крупными поставщиками, но свернули производство из-за подорожания энергоносителей.Российские сталелитейные предприятия захватывают азиатский рынок, предлагая очень привлекательные цены, отмечает Bloomberg.Россия — ведущих игрок глобального рынка металлов. В частности, производит почти четверть палладия, необходимого в том числе в каталитических нейтрализаторах автомобилей. Доля алюминия — 15 процентов, платины — 11.Могут прижатьНекоторые западные компании соблюдают так называемые самосанкции — добровольно отказались от российских поставок. Из-за этого сырье уже подорожало.Эксперты предупреждают: любые ограничения Москвой экспорта цветных металлов вызовут шок на товарных рынках, нарушат глобальные цепочки и создадут проблемы для производства."Не за горами превращение металлов в (геополитическое) оружие", — полагают аналитики отдела исследований сырьевых рынков в странах Европы, Ближнего Востока и Африки.Как уточняет Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт, Россия действительно способна прекратить поставки сырья в ЕС. Но это будет крайняя и хорошо продуманная мера, чтобы не навредить отечественным металлургам.Есть чего боятьсяВ таком случае ЕС ждет металлический коллапс.C одной стороны, европейская металлургия, особенно алюминиевая, столкнулась в прошлом году с дороговизной энергоресурсов, что привело к спаду производства. С другой — она не в состоянии полностью удовлетворить спрос на цветные металлы."Например, палладий в ЕС практически не выпускают, а без него встанет автопром. Замена палладиевых катализаторов на платиновые погоды не сделает: крупнейшие производители, в частности в ЮАР, страдают от перебоев в электроснабжении, поставки снижаются, да и на всех не напасешься", — подчеркивает Хазанов.Ядерное топливоИнструментом давления, предостерегает Citigroup, может оказаться и ядерное топливо. Россия, располагающая внушительными запасами урана и солидными мощностями по переработке, — один из крупнейших экспортеров в этой стратегической отрасли.А в ожидании очередных западных санкций цены и так уже взлетели до рекордного уровня.В 2022-м российский экспорт ядерного топлива и технологий увеличился более чем на 20 процентов. Продажи в ЕС — на трехлетнем максимуме. Это неудивительно: АЭС ведь надо чем-то заправлять.Конечно, что-то можно купить в Казахстане, Узбекистане, Австралии, Канаде или Намибии, однако этого точно не хватит, говорит Хазанов.России же беспокоиться не о чем. Экспорт расширяется по всем направлениям — от Египта и Ирана до Китая и Индии. Аналитики подчеркивают: речь не только о деньгах, но и о политическом влиянии, которое формируется на десятилетия вперед.

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