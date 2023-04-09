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Марков о вступлении Финляндии в НАТО: глупое решение, подрывающее их интересы

Марков о вступлении Финляндии в НАТО: глупое решение, подрывающее их интересы

Почему последствия вступления в НАТО для Финляндии существенно хуже, чем для Союзного государства России и Беларуси, и какие агрессивные шаги теперь может... 09.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-09T15:47+0300

2023-04-09T15:47+0300

2023-04-09T15:47+0300

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Марков о вступлении Финляндии в НАТО: глупое решение, подрывающее их интересы Марков о вступлении Финляндии в НАТО: глупое решение, подрывающее их интересы

Одна из основных угроз, по словам эксперта, заключается в том, что Балтийское море становится во многом внутренним морем НАТО, и страны-члены альянса могут начать пресекать коммуникационные связи РФ.Что касается военных возможностей, которые Финляндия привносит в альянс, то они малозначимы, по словам эксперта, финская армия небольшая, бюджет НАТО увеличится не более чем на полпроцента. Да и фактически Финляндия, как и Швеция, на 90% итак являлась членом НАТО.Кроме того, есть договор НАТО и ЕС, по которому в случае военных действий все члены ЕС действуют совместно с НАТО, а Финляндия, как известно, является членом Евросоюза, напоминает эксперт и отмечает, что в этой связи для Союзного государства мало что изменится.

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