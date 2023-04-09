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Марков о вступлении Финляндии в НАТО: глупое решение, подрывающее их интересы
Марков о вступлении Финляндии в НАТО: глупое решение, подрывающее их интересы
Почему последствия вступления в НАТО для Финляндии существенно хуже, чем для Союзного государства России и Беларуси, и какие агрессивные шаги теперь может... 09.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-09T15:47+0300
2023-04-09T15:47+0300
2023-04-09T15:47+0300
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Марков о вступлении Финляндии в НАТО: глупое решение, подрывающее их интересы
Марков о вступлении Финляндии в НАТО: глупое решение, подрывающее их интересы
Одна из основных угроз, по словам эксперта, заключается в том, что Балтийское море становится во многом внутренним морем НАТО, и страны-члены альянса могут начать пресекать коммуникационные связи РФ.Что касается военных возможностей, которые Финляндия привносит в альянс, то они малозначимы, по словам эксперта, финская армия небольшая, бюджет НАТО увеличится не более чем на полпроцента. Да и фактически Финляндия, как и Швеция, на 90% итак являлась членом НАТО.Кроме того, есть договор НАТО и ЕС, по которому в случае военных действий все члены ЕС действуют совместно с НАТО, а Финляндия, как известно, является членом Евросоюза, напоминает эксперт и отмечает, что в этой связи для Союзного государства мало что изменится.
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подкасты, нато, россия, финляндия, европа, евросоюз, аудио
подкасты, нато, россия, финляндия, европа, евросоюз, аудио
Марков о вступлении Финляндии в НАТО: глупое решение, подрывающее их интересы
Почему последствия вступления в НАТО для Финляндии существенно хуже, чем для Союзного государства России и Беларуси, и какие агрессивные шаги теперь может предпринять альянс, рассуждает политический эксперт, член Общественной палаты РФ Сергей Марков.
Одна из основных угроз, по словам эксперта, заключается в том, что Балтийское море становится во многом внутренним морем НАТО, и страны-члены альянса могут начать пресекать коммуникационные связи РФ.
"Может получиться, что окно в Европу, которое прорубил Петр I 300 лет назад, между прочим, решающим моментом был разгром шведского короля на Украине под Полтавой, как 300 лет назад судьба России в отношениях с Европой решалась на Украине, так и сейчас. Так вот могут это окно в Европу закрыть, заколотить опять", ― рассуждает Марков.
Что касается военных возможностей, которые Финляндия привносит в альянс, то они малозначимы, по словам эксперта, финская армия небольшая, бюджет НАТО увеличится не более чем на полпроцента. Да и фактически Финляндия, как и Швеция, на 90% итак являлась членом НАТО.
"Все министры обороны этих стран участвуют во всех совещаниях министров обороны стран НАТО на протяжении последних 30 лет, все их армии сделаны по стандартам НАТО. У Швеции хоть немного своего орудия есть, а Финляндия и оружием натовским пользуется, и фактически их ПВО интегрирована с натовской", ― говорит Марков.
Кроме того, есть договор НАТО и ЕС, по которому в случае военных действий все члены ЕС действуют совместно с НАТО, а Финляндия, как известно, является членом Евросоюза, напоминает эксперт и отмечает, что в этой связи для Союзного государства мало что изменится.
"А вот Финляндии будет плохо. Вообще это решение Финляндии глупое и подрывает их собственные интересы. Финляндия была в очень хорошем состоянии, оставаясь нейтральной страной на протяжении последних 60 лет. Нейтралитет давал Финляндии очень хорошо развиваться, и теперь от этой прекрасной перспективы Финляндия отказывается, это глупость, они себе делают хуже", ― убежден Марков.