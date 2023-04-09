https://sputnik-abkhazia.ru/20230409/otdykh-ne-za-gorami-kak-gagra-gotovitsya-k-letnemu-turisticheskom-sezonu-1045177962.html

Отдых не за горами: как Гагра готовится к летнему туристическом сезону

Отдых не за горами: как Гагра готовится к летнему туристическом сезону

Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба ранее сообщал, что в Абхазии ожидают сверхуспешный турсезон на уровне показателей рекордного 2021 года, когда республику... 09.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-09T18:49+0300

2023-04-09T18:49+0300

2023-04-09T22:03+0300

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СУХУМ, 9 апр – Sputnik. Туристы, запланировавшие летний отдых в Гагре, уже забронировали до 80-90% номеров в местах размещения. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал начальник Управления по туризму Гагрского района Ахра Бганба."Количество койко-мест ежегодно увеличивается, поэтому туристов, которых может принять Гагрский район, становится больше. В преддверии летнего курортного сезона в городе приводят в порядок дороги, кладут брусчатку, обрезают деревья. Была привезена новая спецтехника для уборки бытовых отходов", - подчеркнул Бганба.Облик города улучшается, владельцы туристических объектов также способствуют этому, приводят в порядок прилегающие к гостиницам территории, подчеркнул он.В продолжение Бганба сказал, что из-за сложностей с выездом российских туристов в другие страны на летний отдых, ожидается, что в Абхазии в этом сезоне отдохнет большое количество людей.Что касается намерений Абхазской железной дороги и РЖД пустить электричку "Ласточка" по маршруту Сочи-Гагра Ахра Бганба сказал, что это также поможет туристам попадать на курорт, учитывая загруженность абхазо-российской границы в летний сезон.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230327/khishba-v-abkhazii-ozhidayut-sverkhuspeshnyy-tursezon-1044869329.html

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