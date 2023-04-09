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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 10 апреля
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 10 апреля
Погода черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля пониженного атмосферного давления. 09.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-09T19:35+0300
2023-04-09T19:35+0300
2023-04-09T19:35+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 9 апр - Sputnik. В понедельник, 10 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +15°С до 20°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 10 апреля
Погода черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля пониженного атмосферного давления.
СУХУМ, 9 апр - Sputnik. В понедельник, 10 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +15°С до 20°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.