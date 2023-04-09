https://sputnik-abkhazia.ru/20230409/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-10-aprelya-1045175628.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 10 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 10 апреля

Погода черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля пониженного атмосферного давления. 09.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-09T19:35+0300

2023-04-09T19:35+0300

2023-04-09T19:35+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 9 апр - Sputnik. В понедельник, 10 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +15°С до 20°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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абхазия, погода в абхазии