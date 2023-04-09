https://sputnik-abkhazia.ru/20230409/rossiyskie-voyska-unichtozhili-komandnyy-punkt-gruppirovki-kharkov-1045179119.html

Российские войска уничтожили командный пункт группировки "Харьков"

Российские войска уничтожили командный пункт группировки "Харьков"

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России в течение суток уничтожено 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых... 09.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-09T17:52+0300

2023-04-09T17:52+0300

2023-04-09T17:52+0300

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СУХУМ, 9 апр - Sputnik. Российские войска уничтожили передовой командный пункт оперативной группировки украинских войск "Харьков" в районе населенного пункта Великий Бурлук в Харьковской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.Средства противовоздушной обороны за сутки перехватили девять реактивных снарядов систем HIMARS и "Смерч", оперативно-тактическую ракету "Гром-2", уничтожили 14 украинских беспилотников.На Купянском направлении за сутки были поражены подразделения ВСУ в районе Ольшаны, Ивановки, Тимковки, Крахмального в Харьковской области и Стельмаховки в ЛНР, пресекли действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп в Харьковской области и ЛНР. За сутки на этом направлении были уничтожены более 35 солдат ВСУ, боевая бронированная машина и два автомобиля. На Красно-Лиманском направлении за сутки уничтожены до 55 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубица Д-20, на Донецком направлении - более 250 солдат ВСУ, одни танк, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубицы "Мста-Б" и Д-20.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп, нанесено поражение ВСУ в районе Павловки и Водяного. За сутки Киев потерял там до 20 солдат, боевую бронированную машину, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", гаубицы Д-20 и Д-30, на Херсонском направлении - до 60 бойуов, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходные артиллерийские установки "Акация" и Гвоздика, пушку "Гиацинт-Б".

https://sputnik-abkhazia.ru/20230408/do-370-ukrainskikh-soldat-unichtozheno-na-donetskom-napravlenii-1045165768.html

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