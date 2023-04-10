https://sputnik-abkhazia.ru/20230410/bolee-sta-rossiyskikh-soldat-vernuli-iz-ukrainskogo-plena-1045196334.html
Более ста российских солдат вернули из украинского плена
Более ста российских солдат вернули из украинского плена
Все освобожденные бойцы будут доставлены в госпитали Минобороны, где получат необходимую медицинскую помощь. 10.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-10T18:32+0300
2023-04-10T18:32+0300
2023-04-10T18:32+0300
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СУХУМ, 10 апр - Sputnik. Из украинского плена удалось освободить 106 российских военнослужащих, сообщает Министерство обороны России."10 апреля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", - говорится в сообщении ведомства. Освобожденных доставят в Москву на самолетах военно-транспортной авиации. В столице они пройдут лечение и реабилитацию. Кроме того, им будет оказана необходимая психологическая помощь. Последний обмен пленными между Россией и Украиной прошел в начале марта. Тогда из плена были освобождены 90 бойцов российской армии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230406/putin-zayavil-chto-kiev-unichtozhil-soldat-vsu-sdavshikhsya-v-plen-1045104808.html
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россия, украина, новости
Более ста российских солдат вернули из украинского плена
Все освобожденные бойцы будут доставлены в госпитали Минобороны, где получат необходимую медицинскую помощь.
СУХУМ, 10 апр - Sputnik.
Из украинского плена удалось освободить 106 российских военнослужащих, сообщает
Министерство обороны России.
"10 апреля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", - говорится в сообщении ведомства.
Освобожденных доставят в Москву на самолетах военно-транспортной авиации. В столице они пройдут лечение и реабилитацию. Кроме того, им будет оказана необходимая психологическая помощь.
Последний обмен пленными между Россией и Украиной прошел в начале марта. Тогда из плена были освобождены 90 бойцов российской армии.