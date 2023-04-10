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Памятники Отечественной войны народа Абхазии отреставрируют в Гудаутском районе
Памятники Отечественной войны народа Абхазии отреставрируют в Гудаутском районе
В Гудаутском районе 21 село, и в каждом расположены памятники в честь защитников Абхазии, павших в годы войны с Грузией. 10.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-10T15:33+0300
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СУХУМ, 10 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Все памятники Отечественной войны народа Абхазии в Гудаутском районе отреставрируют до 30 сентября, сообщил корреспонденту Sputnik первый замглавы администрации Гудаутского района Валерий Авидзба."Всего их около 25. Главы сел должны будут написать заявление на имя руководителя районной администрации с просьбой о реставрации памятников. Затем на место будет выезжать специальная комиссия под председательством главного архитектора района, и будут составляться дефектные акты", – объяснил Авидзба.По его словам, после завершения работы комиссии и определения необходимой для реставрации суммы, деньги на выполнение задачи будут выделены из районного бюджета. Если сумма окажется непосильной, руководство района обратится к правительству страны за содействием.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221221/vazhnaya-data-kak-abkhaziya-planiruet-otmechat-30-letie-pobedy-1043235882.html
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Памятники Отечественной войны народа Абхазии отреставрируют в Гудаутском районе
15:33 10.04.2023 (обновлено: 15:39 10.04.2023)
В Гудаутском районе 21 село, и в каждом расположены памятники в честь защитников Абхазии, павших в годы войны с Грузией.
СУХУМ, 10 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Все памятники Отечественной войны народа Абхазии в Гудаутском районе отреставрируют до 30 сентября, сообщил корреспонденту Sputnik первый замглавы администрации Гудаутского района Валерий Авидзба.
Он уточнил, что памятники, посвященные погибших бойцам абхазской армии, установлены в каждом селе района, а в некоторых селах их несколько.
"Всего их около 25. Главы сел должны будут написать заявление на имя руководителя районной администрации с просьбой о реставрации памятников. Затем на место будет выезжать специальная комиссия под председательством главного архитектора района, и будут составляться дефектные акты", – объяснил Авидзба.
По его словам, после завершения работы комиссии и определения необходимой для реставрации суммы, деньги на выполнение задачи будут выделены из районного бюджета. Если сумма окажется непосильной, руководство района обратится к правительству страны за содействием.