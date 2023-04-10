https://sputnik-abkhazia.ru/20230410/pamyatniki-otechestvennoy-voyny-naroda-abkhazii-otrestavriruyut-v-gudautskom-rayone-1045191799.html

Памятники Отечественной войны народа Абхазии отреставрируют в Гудаутском районе

Памятники Отечественной войны народа Абхазии отреставрируют в Гудаутском районе

В Гудаутском районе 21 село, и в каждом расположены памятники в честь защитников Абхазии, павших в годы войны с Грузией. 10.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-10T15:33+0300

2023-04-10T15:33+0300

2023-04-10T15:39+0300

в абхазии

абхазия

гудаута

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/1e/1033312982_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_bca55663897f59dd01f79cc12e1b281a.jpg

СУХУМ, 10 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Все памятники Отечественной войны народа Абхазии в Гудаутском районе отреставрируют до 30 сентября, сообщил корреспонденту Sputnik первый замглавы администрации Гудаутского района Валерий Авидзба."Всего их около 25. Главы сел должны будут написать заявление на имя руководителя районной администрации с просьбой о реставрации памятников. Затем на место будет выезжать специальная комиссия под председательством главного архитектора района, и будут составляться дефектные акты", – объяснил Авидзба.По его словам, после завершения работы комиссии и определения необходимой для реставрации суммы, деньги на выполнение задачи будут выделены из районного бюджета. Если сумма окажется непосильной, руководство района обратится к правительству страны за содействием.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221221/vazhnaya-data-kak-abkhaziya-planiruet-otmechat-30-letie-pobedy-1043235882.html

абхазия

гудаута

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, гудаута