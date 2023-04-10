https://sputnik-abkhazia.ru/20230410/pro-ukrainu-zabudut-srazu-letom-evropu-zhdet-tyazheloe-ispytanie-1045185228.html

Про Украину забудут сразу: летом Европу ждет тяжелое испытание

Про Украину забудут сразу: летом Европу ждет тяжелое испытание

Судя по всему, год у европейцев выдастся нелегкий - в СМИ уже говорят о том, что каждому жителю стоит ограничить потребление пресной воды, которая, как... 10.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-10T09:00+0300

2023-04-10T09:00+0300

2023-04-10T10:31+0300

ес

европа

санкции

в мире

мнение

авторы

колумнисты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/07/1036232237_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_aaa27445a7c72d297bdc1b7f094fbff3.jpg

Недолго музыка играла: не успели общеевропейцы раструбить на весь мир, что "сумели прожить зиму без русского газа и русской нефти", поскольку зима выдалась теплой, как их немедленно окоротили метеорологи, пишет Елена Караева для РИА Новости. В новостной европейской повестке геополитический кризис чем дальше, тем больше вытесняется сугубо внутренними проблемами, уже начинают мигать красные огоньки. Если зимой население призывали экономить энергоносители, то сегодня власти начинают готовить социум к новым ограничительным мерам. И нет, вовсе не в отношении нашей страны, а в отношении самих европейцев. Как континентальных, еэсовских, так и островных, британских.В Соединенном Королевстве уже рассматривают возможность запрета производства и установки сантехнического оборудования (это душевые кабины и туалеты), которые тратят "много воды". Очевидно, что весь этот дизайн с разным напором воды, все эти массажные приятности, все эти устройства для смыва продуктов жизнедеятельности с несколькими кнопками могут просто-напросто исчезнуть.Туда же, в список "запрещенки", наверняка внесут и джакузи. Вообще все, что требует в быту большого расхода воды, если оставаться в парадигме бюрократической логики, окажется под запретом. Британцы, до сих пор гордящиеся, что, в отличие от континента, как жили, так и живут с кранами без смесителей и с ваннами, вода в которых (один раз налитая) служит для мытья всей семьи, наверняка отнесутся к этому с пониманием.С их вечными соперниками французами решили поступить иначе. Этих будут бить по карману — наиболее доходчивый способ донести до нации, в которой скупердяй Гобсек практически национальный герой, что вода нынче — предмет роскоши. В буквальном смысле слова.Сам президент, побывав в Альпах и посмотрев на обмелевшие водоемы, заявил об этом недвусмысленно. Предполагается, что некий "гигиенический минимум" будет отпускаться компаниями-снабженцами недорого, а на все, что выше этого показателя, цену задерут так, что особо упорным чистюлям и аккуратистам не оставят выбора.Либо лишний раз постирать или помыться — либо купить еды. И это отнюдь не гипотеза, не антиутопия и не шутка — это та реальность, с которой обитателям "европейского сада" придется считаться уже в ближайшее время.И если в конце концов нефтью и газом, пусть и по кратно высокой в сравнении с российскими ценами стоимости, можно, побегав по миру, где-то и разжиться, то воду, тем более чистую и пресную, никто и ни за какие деньги ЕС продавать не будет. Да и хранилищ, как и инфраструктуры для бесперебойного снабжения европейцев и европейской индустрии H2O в необходимых количествах, просто не существует.О том, что по водичке европейцам придется протягивать ножки, сообщили на конференции ООН, состоявшейся в конце марта. Статистика совершенно безжалостна к тем, кто считает наличие чистой воды в кране нормой, в то время как четверть населения планеты вообще не знает, что такое водопровод."Европейский сад", который в скором времени могут запретить поливать, в итоге предсказуемо окочурится.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230405/drakon-atakuet-kitay-otobral-u-evropy-poslednee-i-vryad-li-otdast-1045042577.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230402/kak-cnezhnyy-kom-zapad-poluchil-problemu-kotoruyu-vryad-li-reshit-1044995226.html

европа

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/05/1033155766_375:0:1831:1456_100x100_80_0_0_80ea6bff8ee9ee7acb65f327f753a0ef.jpg

Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/05/1033155766_375:0:1831:1456_100x100_80_0_0_80ea6bff8ee9ee7acb65f327f753a0ef.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/05/1033155766_375:0:1831:1456_100x100_80_0_0_80ea6bff8ee9ee7acb65f327f753a0ef.jpg

ес, европа, санкции, в мире, мнение, авторы, колумнисты