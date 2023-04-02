https://sputnik-abkhazia.ru/20230402/kak-cnezhnyy-kom-zapad-poluchil-problemu-kotoruyu-vryad-li-reshit-1044995226.html

Как cнежный ком: Запад получил проблему, которую вряд ли решит

Как cнежный ком: Запад получил проблему, которую вряд ли решит

Волна банкротств кредитных организаций набирает обороты по всему западному миру. 02.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-02T09:00+0300

2023-04-02T09:00+0300

2023-04-02T09:00+0300

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Вслед за американскими Silicon Valley Bank, Signature Bank рискует рухнуть First Republic. Акции немецких Deutsche Bank упали на 14%, Commerzbank — на 8,5, французский Société Générale потерял 7,4. Швейцарский Credit Suisse, практически признавший дефолт, срочно выкупил крупнейший национальный банк UBS. Международный валютный фонд (МВФ) считает, что финансовое ядро Старого Света близко к расколу. К чему может привести банковский кризис, для РИА Новости разбиралась Надежда Сарапина.Одна голова на всехВ Европе, как и в США, ужесточили денежно-кредитную политику. На прошлой неделе в Англии повысили ключевую ставку до 4,25% — максимум за 15 лет. В Швейцарии теперь полтора процента, а было минус 0,75. Аналитики считают, что столь резкий переход создаст массу проблем. Глава МВФ Кристалина Георгиева отмечает: это "неизбежно порождает стресс и уязвимости".Из-за нерациональной политики Федеральной резервной системы США, Европейского центрального банка и Великобритании накопилась критическая масса невозвращенных в срок кредитов, говорит экономист Леонид Хазанов. На балансах банков возникли бреши. Слабые разоряются или приближаются к предбанкротному состоянию, у сильных — серьезные проблемы. По словам эксперта, кризис может охватить Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Португалию.Слабое звеноЕвропейские регуляторы, как и американский, пытаются сдержать инфляцию. Однако рост цен на энергоносители им не остановить, а обслуживание долгов подорожает. В экономиках, основанных на кредитовании, это негативно скажется и на предприятиях, и на простых гражданах. Вдобавок падет спрос на займы — банки теряют прибыль. Инвесторы боятся лишиться накоплений. По данным CNBC, в марте вкладчики сняли со счетов около 100 миллиардов долларов. Одни эксперты полагают, что деньги просто "засунут под подушку", другие предсказывают скупку золота.Последствия оттока инвестиций и утраты доверия хорошо видны на Credit Suisse и Deutsche Bank. Неделю назад стоимость страховки от дефолта главного немецкого банка сильно повысилась, а акции упали на 14%. Подобное способно ослабить национальную валюту и вызвать спад экономики. В Германии банки составляют основу финансово-промышленных конгломератов, поэтому власти приложат все усилия, чтобы защитить хотя бы крупных игроков.У промышленных компаний больше шансов пережить кризис, указывает член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. У банков же доля заемного капитала 85-90%, поэтому без специальных мер поддержки им не справиться. В ЕС встает вопрос, как и кого спасать: стран много, финансовые организации разные, а валюта одна. Экономист уверен, что это открывает простор для коррупции.Помимо прочего, аналитики ожидают снижения уровня жизни. "Крайними окажутся простые люди, без того закредитованные под завязку из-за дороговизны жилья, обучения и потребительских товаров. Бедняков и бездомных в Старом и Новом Свете прибавится", — предупреждает Хазанов.Цель оправдывает средстваСитуацию в Европе усугубляет давление Вашингтона. Минюст США объявил о расследовании в отношении Credit Suisse и UBS, которых обвиняют в нарушении антироссийских санкций. Эксперты считают, что таким образом американцы надеются перенаправить капиталы к себе."Вкладчики тут же занервничали, не исключена настоящая паника. Дальше события могут развиваться по привычному сценарию: длинные очереди к отделениям Credit Suisse Group и UBS для изъятия вкладов, падение ликвидности и крах", — объясняет Хазанов.Похожая история с Raiffeisenbank International (RBI). Как сообщает агентство Reuters, американское санкционное ведомство OFAC направило банку ряд запросов касательно бизнеса в России. После этого акции RBI на венской бирже потеряли сразу восемь процентов. В Австрию прилетел уполномоченный представитель по санкциям Джеймс О’Брайен. Минфин США старается контролировать всех партнеров и использует для этого любые средства, включая крупные штрафы. Так было с британским Standard Chartered Bank в 2019-м, чей сотрудник попытался нарушить санкции против Ирана. С компании взыскали более миллиарда долларов.Такая политика США способна не просто вызвать сильнейший кризис, но и полностью уничтожить еврозону. Разуваев отмечает крайнюю уязвимость ЕС. При выходе любой страны из валютного союза посыплется вся система. "Например, швейцарский франк уже не восстановится. В Италии и Франции крепнет желание вернуться к собственным денежным единицам. Такой процесс не пройдет гладко и будет сравним с дефолтом", — уверен он.Все это приведет к бегству инвесторов в Соединенные Штаты. В результате Вашингтон сможет профинансировать долговые обязательства и подлатает дыры в бюджете.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20230318/v-ochered-za-dengami-kogda-vzorvetsya-amerikanskaya-bomba-1044714287.html

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