https://sputnik-abkhazia.ru/20230410/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-11-aprelya-1045197467.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 11 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 11 апреля

Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием теплого сектора южного циклона. 10.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-10T19:13+0300

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 10 апр - Sputnik. Во вторник, 11 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.После полудня, ближе к вечеру, временами возможен дождь разной интенсивности, туман.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров в секунду.Температура воздуха ночью +8°С до +13°С, днем от +18°С до +23°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

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абхазия, погода в абхазии