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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 11 апреля
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 11 апреля
Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием теплого сектора южного циклона. 10.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-10T19:13+0300
2023-04-10T19:13+0300
2023-04-10T19:23+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 10 апр - Sputnik. Во вторник, 11 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.После полудня, ближе к вечеру, временами возможен дождь разной интенсивности, туман.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров в секунду.Температура воздуха ночью +8°С до +13°С, днем от +18°С до +23°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 11 апреля
19:13 10.04.2023 (обновлено: 19:23 10.04.2023)
Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием теплого сектора южного циклона.
СУХУМ, 10 апр - Sputnik. Во вторник, 11 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
После полудня, ближе к вечеру, временами возможен дождь разной интенсивности, туман.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +8°С до +13°С, днем от +18°С до +23°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.