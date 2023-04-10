https://sputnik-abkhazia.ru/20230410/snyaty-ogranicheniya-na-peresechenie-granitsy-s-gruziey-1045187982.html

Снят запрет на пересечение границы с Грузией

Снят запрет на пересечение границы с Грузией

Запрет на выезд из Абхазии в Грузию был принят, чтобы не допустить возможное участие жителей республики в протестах в Тбилиси. 10.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-10T12:32+0300

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СУХУМ, 10 апр – Sputnik. Временный запрет для граждан Абхазии на пересечение государственной границы по реке Ингур был снят, сообщили Sputnik в пресс-службе СГБ республики.Запрет на пересечение границы между Абхазией и Грузией был введен в пятницу, 7 апреля. Решение было принято в условиях дестабилизации внутриполитической обстановки в Грузии и возможного привлечения жителей республики к участию в митингах. Все пункты пропуска были закрыты.Ограничения не касались работников ИнгурГЭС, а также граждан республики, выезжающих из страны в гуманитарных целях.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230408/sgb-abkhazii-gruzinskaya-oppozitsiya-budet-prizyvat-vernut-abkhaziyu-i-yuzhnuyu-osetiyu-1045169319.html

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