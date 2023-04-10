https://sputnik-abkhazia.ru/20230410/snyaty-ogranicheniya-na-peresechenie-granitsy-s-gruziey-1045187982.html
Снят запрет на пересечение границы с Грузией
Снят запрет на пересечение границы с Грузией
Запрет на выезд из Абхазии в Грузию был принят, чтобы не допустить возможное участие жителей республики в протестах в Тбилиси. 10.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-10T12:32+0300
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СУХУМ, 10 апр – Sputnik. Временный запрет для граждан Абхазии на пересечение государственной границы по реке Ингур был снят, сообщили Sputnik в пресс-службе СГБ республики.Запрет на пересечение границы между Абхазией и Грузией был введен в пятницу, 7 апреля. Решение было принято в условиях дестабилизации внутриполитической обстановки в Грузии и возможного привлечения жителей республики к участию в митингах. Все пункты пропуска были закрыты.Ограничения не касались работников ИнгурГЭС, а также граждан республики, выезжающих из страны в гуманитарных целях.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230408/sgb-abkhazii-gruzinskaya-oppozitsiya-budet-prizyvat-vernut-abkhaziyu-i-yuzhnuyu-osetiyu-1045169319.html
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Снят запрет на пересечение границы с Грузией
12:32 10.04.2023 (обновлено: 12:49 10.04.2023)
Запрет на выезд из Абхазии в Грузию был принят, чтобы не допустить возможное участие жителей республики в протестах в Тбилиси.
СУХУМ, 10 апр – Sputnik. Временный запрет для граждан Абхазии на пересечение государственной границы по реке Ингур был снят, сообщили Sputnik в пресс-службе СГБ республики.
В ведомстве подтвердили, что ограничения были сняты с сегодняшнего дня.
Запрет на пересечение границы между Абхазией и Грузией был введен в пятницу, 7 апреля. Решение было принято в условиях дестабилизации внутриполитической обстановки в Грузии и возможного привлечения жителей республики к участию в митингах. Все пункты пропуска были закрыты.
Ограничения не касались работников ИнгурГЭС, а также граждан республики, выезжающих из страны в гуманитарных целях.