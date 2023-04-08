https://sputnik-abkhazia.ru/20230408/sgb-abkhazii-gruzinskaya-oppozitsiya-budet-prizyvat-vernut-abkhaziyu-i-yuzhnuyu-osetiyu-1045169319.html

СГБ Абхазии: грузинская оппозиция будет призывать вернуть Абхазию и Южную Осетию

СГБ Абхазии: грузинская оппозиция будет призывать вернуть Абхазию и Южную Осетию

В столице Грузии в воскресенье, 9 апреля, состоится оппозиционный митинг, цель которого - смена власти на прозападное правительство. 08.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-08T22:58+0300

2023-04-08T22:58+0300

2023-04-08T22:58+0300

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СУХУМ, 8 апр - Sputnik. Оппозиция в Грузии попытается консолидировать грузинское общество призывами вернуть Абхазию и Южную Осетию, что позволит реализовать замыслы стран НАТО и Украины об открытии второго фронта против России, заявили в Службе госбезопасности республики.В СГБ напомнили, что 9 апреля 1989 года в Тбилиси прошел митинг, целью которого было недопущение консолидации абхазского народа. 18 марта того же года в селе Лыхны состоялся абхазский народный сход, выдвинувший требование о выходе Абхазской АССР из состава Грузинской ССР. Уже в июле того же года произошли межэтнические столкновения, ставшие прологом к Отечественной войне народа Абхазии.По данным СГБ, к протестам в Тбилиси будут привлекать граждан Грузии, так называемых беженцев из Абхазии, а также жителей Галского района, в частности, студентов грузинских вузов, чьи родственники проживают в республике. Именно поэтому введен запрет для граждан Абхазии на пересечение границы с Грузией. СГБ находится в тесном контакте с коллегами из России и готова своевременно и адекватно реагировать на возникающие угрозы.В Абхазии 8 апреля начались широкомасштабные плановые учения Вооруженных сил.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20230408/v-abkhazii-nachalis-shirokomasshtabnye-ucheniya-vooruzhennykh-sil-1045163430.html

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