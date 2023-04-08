https://sputnik-abkhazia.ru/20230408/sgb-abkhazii-gruzinskaya-oppozitsiya-budet-prizyvat-vernut-abkhaziyu-i-yuzhnuyu-osetiyu-1045169319.html
СГБ Абхазии: грузинская оппозиция будет призывать вернуть Абхазию и Южную Осетию
СГБ Абхазии: грузинская оппозиция будет призывать вернуть Абхазию и Южную Осетию
В столице Грузии в воскресенье, 9 апреля, состоится оппозиционный митинг, цель которого - смена власти на прозападное правительство. 08.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-08T22:58+0300
2023-04-08T22:58+0300
2023-04-08T22:58+0300
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СУХУМ, 8 апр - Sputnik. Оппозиция в Грузии попытается консолидировать грузинское общество призывами вернуть Абхазию и Южную Осетию, что позволит реализовать замыслы стран НАТО и Украины об открытии второго фронта против России, заявили в Службе госбезопасности республики.В СГБ напомнили, что 9 апреля 1989 года в Тбилиси прошел митинг, целью которого было недопущение консолидации абхазского народа. 18 марта того же года в селе Лыхны состоялся абхазский народный сход, выдвинувший требование о выходе Абхазской АССР из состава Грузинской ССР. Уже в июле того же года произошли межэтнические столкновения, ставшие прологом к Отечественной войне народа Абхазии.По данным СГБ, к протестам в Тбилиси будут привлекать граждан Грузии, так называемых беженцев из Абхазии, а также жителей Галского района, в частности, студентов грузинских вузов, чьи родственники проживают в республике. Именно поэтому введен запрет для граждан Абхазии на пересечение границы с Грузией. СГБ находится в тесном контакте с коллегами из России и готова своевременно и адекватно реагировать на возникающие угрозы.В Абхазии 8 апреля начались широкомасштабные плановые учения Вооруженных сил.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230407/abkhaziya-vvela-ogranicheniya-na-peresechenie-granitsy-s-gruziey-1045137963.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230408/v-abkhazii-nachalis-shirokomasshtabnye-ucheniya-vooruzhennykh-sil-1045163430.html
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служба безопасности республики абхазия, абхазия, грузия, политика
служба безопасности республики абхазия, абхазия, грузия, политика
СГБ Абхазии: грузинская оппозиция будет призывать вернуть Абхазию и Южную Осетию
В столице Грузии в воскресенье, 9 апреля, состоится оппозиционный митинг, цель которого - смена власти на прозападное правительство.
СУХУМ, 8 апр - Sputnik. Оппозиция в Грузии попытается консолидировать грузинское общество призывами вернуть Абхазию и Южную Осетию, что позволит реализовать замыслы стран НАТО и Украины об открытии второго фронта против России, заявили в Службе госбезопасности республики.
9 апреля в 17:00 в центре столицы Грузии состоится анонсированный партией "Единое национальное движение" оппозиционный митинг.
В СГБ напомнили, что 9 апреля 1989 года в Тбилиси прошел митинг, целью которого было недопущение консолидации абхазского народа. 18 марта того же года в селе Лыхны состоялся абхазский народный сход, выдвинувший требование о выходе Абхазской АССР из состава Грузинской ССР. Уже в июле того же года произошли межэтнические столкновения, ставшие прологом к Отечественной войне народа Абхазии.
По данным СГБ, к протестам в Тбилиси будут привлекать граждан Грузии, так называемых беженцев из Абхазии, а также жителей Галского района, в частности, студентов грузинских вузов, чьи родственники проживают в республике.
Именно поэтому введен запрет для граждан Абхазии на пересечение границы с Грузией.
"Данное решение позволит минимизировать участие жителей Абхазии в деструктивных процессах на территории сопредельного государства. Все пункты пропуска на абхазско-грузинской границе закрыты, в настоящее время ситуация в приграничных населенных пунктах стабильная", - говорится в сообщении службы госбезопасности.
СГБ находится в тесном контакте с коллегами из России и готова своевременно и адекватно реагировать на возникающие угрозы.
В Абхазии 8 апреля начались широкомасштабные плановые учения Вооруженных сил.