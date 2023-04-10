https://sputnik-abkhazia.ru/20230410/trekh-inostrantsev-s-pochti-700-kilogrammami-kokaina-arestovali-v-podmoskove-1045186263.html

Трех иностранцев с почти 700 килограммами кокаина арестовали в Подмосковье

Трех иностранцев с почти 700 килограммами кокаина арестовали в Подмосковье

Розничная продажа изъятой партии кокаина могла принести наркокартелю около шести миллиардов рублей прибыли. 10.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-10T10:30+0300

2023-04-10T10:30+0300

2023-04-10T10:50+0300

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/1e/1038399074_0:62:1605:964_1920x0_80_0_0_f6cb1408d7c7ca08c8183c81cf6d0382.jpg

СУХУМ, 10 апр – Sputnik. Трое членов международного картеля были задержаны в Подмосковье с партией кокаина весом 699 килограммов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ России.Стоимость наркотика, который пытались транзитом вывезти в Европу, составила более 2,5 миллиарда рублей. "Зафиксированы попытки реализовать в Москве оптовую партию латиноамериканского кокаина. <…> Установлены трое иностранцев – граждане Колумбии и одного из государств Евросоюза, прибывших в Россию специально для проведения многоэтапной наркоакции", – говорится в релизе.Задержанные должны были отправить часть наркотиков в Европу, а часть сбыть в России. За продажу кокаина в розницу наркокартель мог получить около шести миллиардов рублей.Возбуждено уголовное дело, подозреваемые заключены в следственный изолятор. Им грозит до 20 лет тюрьмы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230330/chislo-narkozavisimykh-v-abkhazii-prevysilo-1330-chelovek-1044960973.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, новости