https://sputnik-abkhazia.ru/20230410/ugolovnoe-delo-vozbuzhdeno-po-faktu-povrezhdeniya-lipy-v-lykhny-1045197187.html
Уголовное дело возбуждено по факту повреждения липы в Лыхны
Уголовное дело возбуждено по факту повреждения липы в Лыхны
Человеку, который попытался спилить бензопилой липу на исторической поляне в селе Лыхны, может грозить лишение свободы сроком до пяти лет. 10.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-10T17:27+0300
2023-04-10T17:27+0300
2023-04-10T17:49+0300
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СУХУМ, 10 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Возбуждено уголовное дело по факту повреждения полуторавековой липы на исторической поляне Лыхнашта, сообщил Sputnik прокурор Гудаутского района Эдуард Шамба."Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 257 Уголовного кодекса Республики Абхазия – "Незаконная порубка деревьев и кустарников". В данное время проводятся неотложные следственные мероприятия", – добавил он.По словам Шамба, эта статья УК Абхазии предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет по решению суда.Неизвестный повредил вековую липу на исторической поляне Лыхнашта вечером в среду, 5 апреля. Глубина повреждений на коре древней липы составляет от 15 до 20 сантиметров. Местные жители стянули ствол железными скобами в местах распила, экологи предприняли меры для того, чтобы восстановить сокодвижение и спасти дерево.Как определили абхазские ученые, липе 147 лет. Ее высота – 19 метров, диаметр – более двух метров, окружность ствола достигает отметки в 6,3 метра.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230410/uchenye-opredelili-vozrast-povrezhdennoy-lipy-v-lykhny-1045188768.html
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абхазия, новости, гудаутский район
Уголовное дело возбуждено по факту повреждения липы в Лыхны
17:27 10.04.2023 (обновлено: 17:49 10.04.2023)
Человеку, который попытался спилить бензопилой липу на исторической поляне в селе Лыхны, может грозить лишение свободы сроком до пяти лет.
СУХУМ, 10 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Возбуждено уголовное дело по факту повреждения полуторавековой липы на исторической поляне Лыхнашта, сообщил Sputnik прокурор Гудаутского района Эдуард Шамба.
"Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 257 Уголовного кодекса Республики Абхазия – "Незаконная порубка деревьев и кустарников". В данное время проводятся неотложные следственные мероприятия", – добавил он.
По словам Шамба, эта статья УК Абхазии предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет по решению суда.
Неизвестный повредил вековую липу на исторической поляне Лыхнашта вечером в среду, 5 апреля. Глубина повреждений на коре древней липы составляет от 15 до 20 сантиметров. Местные жители стянули ствол железными скобами в местах распила, экологи предприняли меры для того, чтобы восстановить сокодвижение и спасти дерево.
Как определили абхазские ученые, липе 147 лет. Ее высота – 19 метров, диаметр – более двух метров, окружность ствола достигает отметки в 6,3 метра.