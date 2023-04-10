https://sputnik-abkhazia.ru/20230410/uchenye-opredelili-vozrast-povrezhdennoy-lipy-v-lykhny-1045188768.html

Ученые определили возраст поврежденной липы в Лыхны

Ученые определили возраст поврежденной липы в Лыхны

Неизвестный повредил бензопилой многовековую липу на исторической поляне Лыхнашта вечером 5 апреля. 10.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-10T13:56+0300

2023-04-10T13:56+0300

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СУХУМ, 10 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Возраст поврежденной липы, растущей на исторической поляне Лыхнашта в селе Лыхны, составляет 147 лет. Об этом Sputnik рассказал вице-президент Академии наук Абхазии, заслуженный деятель наук Сергей Бебия.Бебия добавил, что возрастной бурав ему подарили в Дрезденском техническом университете, где он читал лекции в 1979 году. Таких приборов в Абхазии немного.По словам академика, липа на Лыхнаште растет в хороших условиях, на богатой необходимыми питательными веществами почве, дерево получает достаточно солнечного света. Эти факторы способствовали образованию мощного ствола – высота дерева около 19 метров, диаметр чуть больше двух метров, окружность – 6,3 метра.Вечером 5 апреля неизвестный распилил бензопилой ствол липы, растущей на поляне Лыхнашта. Правоохранительные органы его ищут. Произошедшее возмутило абхазское общество, которое требует найти и наказать виновного.Экологи и жители села попытались спасти липу. В пятницу, 7 апреля, на поврежденные места нанесли садовый вар и вбили свежую липовую кору. Этот способ препятствует проникновению влаги и вредителей, дезинфицирует проблемные участки.В стволе липы с годами образовалось большое дупло. Для того, чтобы избежать падения дерева, дупло залили шестью кубами бетона."Сделали все, что можно было. Залили бетон в дупло, сделали прививки молодыми побегами, но шансов на выживание очень мало", – отметил Бебия.Лыхнашта – историческое место, где проходили всенародные сходы и все еще проводятся разные спортивные и культурные мероприятия.Село Лыхны — одно из самых больших сел в Абхазии. Здесь жили абхазские владетельные князья, здесь родился Нестор Лакоба и видные абхазские ученые Георгий Дзидзария и Константин Шакрыл.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230407/1045150533.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230407/pokushenie-na-svyatoe-kto-izuvechil-lipu-na-lykhnashte-i-kak-ee-spasti-1045158289.html

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