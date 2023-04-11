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Хинтба прокомментировал решение о финансировании РУСДРАМа Минкультом России
Хинтба прокомментировал решение о финансировании РУСДРАМа Минкультом России
РУСДРАМ попал в список зарубежных русских театров, которым Россия окажет финансовую поддержку. 11.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-11T11:05+0300
2023-04-11T11:05+0300
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СУХУМ, 11 апр – Sputnik. Очень приятной новостью назвал гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба решение о включении культурного учреждения в список зарубежных русских театров, которым Россия окажет финансовую поддержку."Руководители театров говорили о том, что нам нужны средства на модернизацию оборудования, на решение других вопросов. Для нас очень приятная новость, что Российская Федерация, в частности Министерство культуры России, нашло возможность оказать помощь некоторому количеству русских театров – лучших русских театров зарубежья, в частности РУСДРАМу. Так что мы очень рады и рассчитываем, что этот проект будет реализован успешно в этом году", – сказал Хинтба.Решение о финансировании РУСДРАМа – это продолжение линии, связанной с укреплением отношений между Россией и Абхазией, подчеркнул гендиректор театра.РУСДРАМ попал в список зарубежных русских театров, которым Россия окажет финансовую поддержку. Всего 15 театров из десяти стран получат финансирование, которое будет осуществляться по двум направлениям: пять миллионов рублей на закупку современного сценического оборудования, пять миллионов рублей на поддержку постановок премьер.Помимо РУСДРАМа, в список попали театры Южной Осетии, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Грузии, Туркменистана.Источник финансирования русских театров зарубежья – автономная некоммерческая организация "Русские сезоны"."Русские сезоны" – масштабный проект по представлению русской культуры зарубежному зрителю. В 2017 году "Русские сезоны" прошли в Японии, в 2018 году в Италии, а в 2019 году проект принимала Германия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230408/sofichka-otkryla-bolshie-gastroli-rusdrama-v-moskve-1045163031.html
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русдрам, россия, абхазия, культура
Хинтба прокомментировал решение о финансировании РУСДРАМа Минкультом России
11:05 11.04.2023 (обновлено: 11:32 11.04.2023)
РУСДРАМ попал в список зарубежных русских театров, которым Россия окажет финансовую поддержку.
СУХУМ, 11 апр – Sputnik. Очень приятной новостью назвал гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба решение о включении культурного учреждения в список зарубежных русских театров, которым Россия окажет финансовую поддержку.
"Руководители театров говорили о том, что нам нужны средства на модернизацию оборудования, на решение других вопросов. Для нас очень приятная новость, что Российская Федерация, в частности Министерство культуры России, нашло возможность оказать помощь некоторому количеству русских театров – лучших русских театров зарубежья, в частности РУСДРАМу. Так что мы очень рады и рассчитываем, что этот проект будет реализован успешно в этом году", – сказал Хинтба.
Решение о финансировании РУСДРАМа – это продолжение линии, связанной с укреплением отношений между Россией и Абхазией, подчеркнул гендиректор театра.
"Наш театр успешно работает, гастролирует, сейчас мы находимся в Москве, сыграли за четыре дня шесть спектаклей при аншлагах, с огромным успехом. Это значит, что у нас есть желание работать и есть перспектива. Но для того, чтобы эти перспективы реализовывать, необходима поддержка, чтобы выпускать качественные спектакли, необходимо достойное сценическое оборудование, материальные условия. Нашему театру совершенно необходим современный проектор, которого у нас нет, а без инсталляционного проектора в современном театре мало кто обходится", – заметил Хинтба.
РУСДРАМ попал в список зарубежных русских театров, которым Россия окажет финансовую поддержку. Всего 15 театров из десяти стран получат финансирование, которое будет осуществляться по двум направлениям: пять миллионов рублей на закупку современного сценического оборудования, пять миллионов рублей на поддержку постановок премьер.
Помимо РУСДРАМа, в список попали театры Южной Осетии, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Грузии, Туркменистана.
Источник финансирования русских театров зарубежья – автономная некоммерческая организация "Русские сезоны".
"Русские сезоны" – масштабный проект по представлению русской культуры зарубежному зрителю. В 2017 году "Русские сезоны" прошли в Японии, в 2018 году в Италии, а в 2019 году проект принимала Германия.