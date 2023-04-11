https://sputnik-abkhazia.ru/20230411/khintba-prokommentiroval-reshenie-o-finansirovanii-rusdrama-minkultom-rossii-1045205380.html

Хинтба прокомментировал решение о финансировании РУСДРАМа Минкультом России

Хинтба прокомментировал решение о финансировании РУСДРАМа Минкультом России

РУСДРАМ попал в список зарубежных русских театров, которым Россия окажет финансовую поддержку. 11.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-11T11:05+0300

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СУХУМ, 11 апр – Sputnik. Очень приятной новостью назвал гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба решение о включении культурного учреждения в список зарубежных русских театров, которым Россия окажет финансовую поддержку."Руководители театров говорили о том, что нам нужны средства на модернизацию оборудования, на решение других вопросов. Для нас очень приятная новость, что Российская Федерация, в частности Министерство культуры России, нашло возможность оказать помощь некоторому количеству русских театров – лучших русских театров зарубежья, в частности РУСДРАМу. Так что мы очень рады и рассчитываем, что этот проект будет реализован успешно в этом году", – сказал Хинтба.Решение о финансировании РУСДРАМа – это продолжение линии, связанной с укреплением отношений между Россией и Абхазией, подчеркнул гендиректор театра.РУСДРАМ попал в список зарубежных русских театров, которым Россия окажет финансовую поддержку. Всего 15 театров из десяти стран получат финансирование, которое будет осуществляться по двум направлениям: пять миллионов рублей на закупку современного сценического оборудования, пять миллионов рублей на поддержку постановок премьер.Помимо РУСДРАМа, в список попали театры Южной Осетии, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Грузии, Туркменистана.Источник финансирования русских театров зарубежья – автономная некоммерческая организация "Русские сезоны"."Русские сезоны" – масштабный проект по представлению русской культуры зарубежному зрителю. В 2017 году "Русские сезоны" прошли в Японии, в 2018 году в Италии, а в 2019 году проект принимала Германия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230408/sofichka-otkryla-bolshie-gastroli-rusdrama-v-moskve-1045163031.html

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