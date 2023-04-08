https://sputnik-abkhazia.ru/20230408/sofichka-otkryla-bolshie-gastroli-rusdrama-v-moskve-1045163031.html

"Софичка" открыла большие гастроли РУСДРАМа в Москве

"Софичка" открыла большие гастроли РУСДРАМа в Москве

Спектакль "Софичка" открыл ставшие уже традиционными, большие московские гастроли Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера. 08.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-08T09:50+0300

2023-04-08T09:50+0300

2023-04-08T09:50+0300

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Анжелика Бения, SputnikОценка режиссераНакануне премьеры "Софички" в Москве большая труппа РУСДРАМа, более 30 человек, не успев сойти с трапа, сразу отправилась на площадку Театрального центра "На Страстном": актеры – осмотреть сцену, на которой будут играть, а работники технических служб – производить монтировку. Этот спектакль, как и другие из гастрольной палитры театра, насыщен декорациями, светом, реквизитом и костюмами.Открывший гастроли спектакль "Софичка" изначально был дипломным. Он был создан под руководством режиссера Елены Одинцовой для абхазского курса Театрального института имени Щукина. Первый и главный успех этого спектакля, по ее словам, – замечательная литературная основа."В "Софичке" есть главное – национальная тема, национальная идея, есть замечательная, вложенная в повесть драматургия Искандера. Сама история главной героини попадает в самое сердце. Я старалась очень бережно отнестись к тому, что написал Искандер, делать как можно меньше трактовок. В этом смысле я была очень консервативна. Думаю, это и дорого, что в этом спектакле Искандер к нам максимально близок. Это дипломный спектакль моего курса, он менялся. И когда мы его возобновляли прошлой осенью в театре, он сильно изменился в сторону визуальной красоты: свет, реквизиты и костюмы, детали, которые воссоздают дух времени. Художники театра серьезно потрудились. Спектакль живет, становится глубже, актеры освобождаются. Довольна ли я конечным результатом, сложно пока сказать", – сказала режиссер-постановщик и автор инсценировки.Большой реквизитШесть спектаклей – большие гастроли, а значит и фура большая! Груженая декорациями, необходимым оборудованием, костюмами и реквизитом – в Москву она привезла абсолютно все. Сотрудниками была проделана большая подготовительная работа, чтобы московский зритель насладился работами абхазского театра в их первозданном виде.Аутентичные костюмы, обувь 50-х годов 35 размера, доведенная до нужного состояния, бекеши и башлыки, глиняная посуда, антикварный навесной латунный рукомойник, мраморный письменный набор с чернильницами, постельное белье с подзорами и вышивкой, футбольный тряпичный мяч, изготовленный по фотографиям 1930-х годов. В "Софичке" важна каждая деталь.Работа над спектаклем для художника по костюмам Натальи Шпановой была второй, первой ее работой был одноименный фильм Киры Коваленко и Александра Сокурова. Для фильма она работала в паре с художником Георгием Колотыгиным. Художник технолог отметила, что перед тем, как браться за дело, пришлось изучать обычаи, предметы быта и костюмы. Был использован архивный материал из Государственного музея и Музея этнографии в Гудауте, фотографии, гравюры и каталоги.По ее словам, спектакль решен в другом ключе, нежели фильм – в театре множество нюансов, связанных с переменой сцен и меняющегося времени.Дизайнер отметила что рада быть сопричастной активному театру, в котором каждая работа уникальна.8 и 9 апреля "На Страстном" будут сыграны четыре спектакля: "Радость вопреки всему", "Красавец мужчина", "Последний из ушедших" и "Рассказ Мула старого Хабуга". Актерам предстоит большой опыт, два дня подряд сразу после репетиций выходить по два раза к зрителям на сцену.Аманда Кварацхелия, сыгравшая Софичку, относительно недавно вошла в труппу. В Москве она играет во всех спектаклях, кроме "Соляриса", в двух в главных ролях. Для нее это первые большие гастроли."Родина есть Родина, там спокойнее. Хочется, несмотря на усталость, страхи и волнения, насладиться возможностью и впитать в себя новый опыт. В роли Софички мне уже спокойнее, но пока ни разу не была удовлетворена своей игрой. В спектакле "Красавец мужчина" роль главная мне дается сложно. Думаю, не скоро приноровлюсь, хотя отзывы зрителей говорят об обратном. Это две абсолютно разные женщины. И дело тут в принятии. Софичку я хорошо чувствую, понимаю и принимаю. Зою же мне сложно принять, она в противовес мне, моим пониманиям. Мне хочется крикнуть "открой глаза, тебя не любят". Мне нужно время. Мы сыграли два премьерных спектакля и уехали сразу на гастроли", – поделилась актриса.Технические сложности в организации четырех спектаклей за два дня (смена декораций, работы со светом и звуком) и сложности насыщенного гастрольного графика артистов – неотъемлемая часть успешных гастролей.Главная задача РУСДРАМа, по его словам, – раскрывать новые грани таланта артистов, расширять их потенциал, наблюдать за развитием труппы. Делать все, чтобы каждый выход на сцену был праздником познания себя, своих возможностей и своих недостатков."Мы создаем условия для профессионального роста. Чтобы артист обладал энергетикой, он должен регулярно выходить на сцену. Раз в месяц играть и называть себя артистом – это самообман. Наши актеры работают с разными профессиональными режиссерами, в разных эстетиках, с разной драматургией, выезжают на гастроли, востребованы, и их любят. В свои молодые годы они сделали больше, чем некоторые народные артисты. Это видно по объему, количеству сыгранных ролей, по тому, как принимает их публика, как наш театр ждут на различных гастролях. У нас нет проблем с приглашениями. Мы можем большую часть года разъезжать, и везде нам будут рады, но мы должны быть неотъемлемой частью культурной жизни нашего города. Чтобы в Сухуме знали, что практически каждый вечер можно прийти к нам и получить удовольствие от соприкосновения с настоящим искусством", – сказал Ираклий Хинтба.Два спектакля "Радость вопреки всему" и "Последний из ушедших" РУСДРАМ показывал в Москве в марте 2022 года. По словам гендиректора, на этот раз билеты на них были проданы лучше, чем в прошлом году.10 апреля уже на другой площадке – в театре "Et Cetera", который технически оснащен лучше, будет представлен самый сложный по свету, звуку и декорациям масштабный спектакль РУСДРАМа "Солярис".

https://sputnik-abkhazia.ru/20221210/takie-obstoyatelstva-odintsova-o-sofichke-rusdrama-1043001133.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20170622/spory-o-sofichke-abxazskaya-telepremera-goda-1021306440.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230328/lyubov-i-dengi-krasavets-muzhchina-v-sukhume-1044850830.html

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