https://sputnik-abkhazia.ru/20230411/piliya-dal-otsenku-obstanovke-v-galskom-rayone-1045202457.html

Пилия дал оценку обстановке в Галском районе

Пилия дал оценку обстановке в Галском районе

С 7 по 10 апреля в Абхазии действовали ограничения на пересечение абхазо-грузинской границы из-за общественно-политической ситуации в Грузии. 11.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-11T08:55+0300

2023-04-11T08:55+0300

2023-04-11T10:42+0300

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СУХУМ, 11 апр – Sputnik. Обстановка в Галском районе спокойная, среди жителей нет желающих участвовать в митингах в Грузии, об этом в эфире радио Sputnik заявил глава Галского района Константин Пилия."У нас обстановка нормальная, стабильная. Люди работают, особо желающих перейти границу и участвовать в этих митингах в Галском районе не было. Но службы предусмотрительно заранее ввели ограничения, на случай, если кто-то был бы спровоцирован на такие действия", – отметил он.Пилия рассказал, что ранее были случаи, когда студентов из Галского района, которые учатся в Грузии, вовлекали в митинги под угрозой различных санкций.Временное закрытие государственной границы по реке Ингур жители района восприняли спокойно и с пониманием, отметил Константин Пилия.Глава района подчеркнул, что Абхазия мониторит ситуацию не только в Гале, но и в самой Грузии.В Абхазии 7 апреля были введены ограничения на пересечение абхазо-грузинской границы из-за общественно-политической ситуации в Грузии. Их сняли 10 апреля.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230410/snyaty-ogranicheniya-na-peresechenie-granitsy-s-gruziey-1045187982.html

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