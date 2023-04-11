https://sputnik-abkhazia.ru/20230411/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-12-aprelya-1045218137.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 12 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на среду 12 апреля

Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля пониженного атмосферного давления и прохождения холодного атмосферного фронта. 11.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-11T18:50+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 11 апр - Sputnik. В среду, 12 апреля, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь разной интенсивности, гроза, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +9°С до +14°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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погода в абхазии