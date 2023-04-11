https://sputnik-abkhazia.ru/20230411/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-12-aprelya-1045218137.html
Прогноз погоды в Абхазии на среду 12 апреля
Прогноз погоды в Абхазии на среду 12 апреля
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля пониженного атмосферного давления и прохождения холодного атмосферного фронта. 11.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-11T18:50+0300
2023-04-11T18:50+0300
2023-04-11T19:07+0300
в абхазии
погода в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/16/1044797975_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_e35c5853584ab283b1719eb2611ee2d8.jpg
СУХУМ, 11 апр - Sputnik. В среду, 12 апреля, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь разной интенсивности, гроза, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +9°С до +14°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/16/1044797975_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_3ccb8434edf9df196a0d2aca2cb77c22.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 12 апреля
18:50 11.04.2023 (обновлено: 19:07 11.04.2023)
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля пониженного атмосферного давления и прохождения холодного атмосферного фронта.
СУХУМ, 11 апр - Sputnik. В среду, 12 апреля, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь разной интенсивности, гроза, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +9°С до +14°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.