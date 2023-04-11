https://sputnik-abkhazia.ru/20230411/protokol-s-narusheniyami-sud-prodolzhil-rassmotrenie-troynogo-ubiystva-1045218447.html

Протокол с нарушениями: суд продолжил рассмотрение тройного убийства

Протокол с нарушениями: суд продолжил рассмотрение тройного убийства

Рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме, которое произошло в ноябре 2019 года, продолжилось в здании СГБ Абхазии 11 апреля. 11.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-11T20:10+0300

2023-04-11T20:10+0300

2023-04-11T20:10+0300

в абхазии

дело о тройном убийстве на набережной сухума

абхазия

верховный суд абхазии

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В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.Асмат Цвижба, SputnikНедопустимое доказательство В начале заседания адвокат Марина Тания заявила ходатайство о необходимости присутствия в зале суда обвиняемого Беслана Бганба, так как сторона защиты планировала заявлять ходатайства, которые касались его. Ранее Бганба по решению был удален из процесса до прения сторон за нарушение порядка. В этот раз суд также вынес решение не возвращать Бганба в зал суда, так как не увидел для этого основания.Защитник обвиняемого Бганба также заявил ходатайство. Он отметил, что государственным обвинением в качестве доказательства был представлен суду протокол освидетельствования обвиняемого от 8 мая 2020 года.По его словам, протокол был проведен следователем Ломия в помещении Гулрыпшской больницы, на этот момент Бганба был ранен при задержании и не был в состоянии подписать постановлении об освидетельствовании, кроме того, не было обеспечено участие защитника, которое обязательно, так как он не мог сам защищать себя и не заявил отказ от защиты. Соответственно, следователем были допущены нарушения. Доказательства были получены с существенным нарушением и не могут считаться допустимыми, объяснил Шенкао.Заместитель генпрокурора Руслан Тыркба считает, что доводы защиты не состоятельны, следственное действие было проведено в строгом соответствии с УПК Абхазии, с участием судмедэксперта Джанибекова и понятых. Он добавил, что Бганба ходатайства об участии его защитника не заявлял, протокол был ему зачитан, но от него замечаний не поступило.Адвокат Автандил Чкадуа подчеркнул, что грубейшим нарушением было не обеспечение обвиняемого адвокатом во время процедуры освидетельствования.Судебная коллегия, посовещавшись на месте, приняла решение. Судья Мая Квициния сказала, что на момент освидетельствования Бганба обвинялся в совершении тяжкого и особо тяжкого преступления, следственные действия по данным категориям производятся с обязательным участием адвоката, если обвиняемый не может осуществлять свою защиту.По ее словам, в протоколе освидетельствования Бганба следует, что он не мог подписаться в протоколе по состоянию здоровья. Согласно УПК, в таком случае с его согласия протокол зачитывают, подписывают защитник или другое лицо, которому он доверяет."Данное требование органами предварительного следствия соблюдено не было, судебная коллегия пришла к выводу, что протокол освидетельствования был подготовлен с нарушениями норм УПК и является недопустимым доказательством, так как следователем нарушено право на защиту", - объяснила она.По решению суда ходатайство было удовлетворено, протокол освидетельствования был признан недопустимым доказательством.Вызов врачейАдвокат Автандил Чкадуа заявил еще одно ходатайство. Он рассказал, что направил письмо главврачу Республиканской больницы Эрику Хатхва с просьбой обеспечить явку врачей Берзения и Чагава в зал заседания в качестве свидетелей. Главврач, по словам Чкадуа, ответил, что их явка будет обеспечена, если поступит запрос от суда. Адвокат попросил суд оказать помощь и вызвать их, а также судмедэксперта Бобуа."Чем это вызвано – заключение, полученное на Бганба Беслана, оно неполное, не соответствует требованиям Уголовно-процессуального законодательства, не на все вопросы получены ответы. В связи с чем мы хотели бы их допросить в зале заседания", - сказал он.Ходатайство судом было удовлетворено.Следующее судебное заседание состоится 18 апреля.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230404/sud-doprosil-svidetelya-zaschity-po-delu-o-troynom-ubiystve-na-naberezhnoy-sukhuma-1045035632.html

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