https://sputnik-abkhazia.ru/20230404/sud-doprosil-svidetelya-zaschity-po-delu-o-troynom-ubiystve-na-naberezhnoy-sukhuma-1045035632.html

Суд допросил свидетеля защиты по делу о тройном убийстве на набережной Сухума

Суд допросил свидетеля защиты по делу о тройном убийстве на набережной Сухума

Рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме, которое произошло в ноябре 2019 года, продолжилось в здании СГБ Абхазии 4 апреля. 04.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-04T17:25+0300

2023-04-04T17:25+0300

2023-04-04T17:43+0300

дело о тройном убийстве на набережной сухума

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абхазия

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В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.Асмат Цвижба, SputnikПоказания соседкиВ суд была вызвана соседка родителей обвиняемого Эрика Чкадуа Валина Сангулия. По ее словам, в день убийства 22 ноября примерно в 14:30 она видела мужчину во дворе.Согласно материалам дела, Эрик Чкадуа обвиняется в создании банды, разработке плана нападения и умышленного убийства Астамура Шамба и Алхаса Авидзба. Убийство, согласно версии обвинения, произошло в 14:40.Сангулия рассказала, что воспитывает своих внуков, которые ложатся на дневной сон примерно в 12:00 и просыпаются как правило к 14:00. 22 ноября после сна женщина вывела детей на прогулку и примерно в 14:30 увидела Чкадуа, который выходил из гаража отца.Чкадуа рассказал соседке, что его родители уехали в Москву на лечение отца, а он приехал к ним, чтобы покормить собаку. Соседи поговорили около 10-15 минут, после чего обвиняемый поднялся в квартиру к родителям.По словам Сангулия, после убийства к ним во двор приходил участковый, спрашивал, когда в последний раз она видела родителей Чкадуа, просил охарактеризовать их и рассказал, что его подозревают в причастности к делу.Сангулия утверждает, что виделась с Чкадуа именно 22 ноября. По ее словам, она запомнила эту дату, потому что ночью 21 ноября из машины ее сына украли аккумулятор, о чем она и сообщила обвиняемому и предостерегла его не оставлять во дворе машину отца.Ходатайства защитыПосле допроса свидетеля, адвокат Автандил Чкадуа сообщил суду о планируемом вызове для дачи показаний хирурга Республиканской больницы Маврика Чагава и заведующего отделения рентгенологии Берзения."Я написал письмо, чтобы задать им вопросы, в качестве кого они принимали участие в заключении эксперта и на какие вопросы ответили. Главврач пообещал, что они будут в зале судебного заседания, однако, мы видим, что они не пришли. Может, какая-то причина и мы не знаем. Если они на следующее заседание не придут, я обращусь к суду", - объяснил он.Чкадуа также выступил с ходатайством. В нем говорится, что 23 ноября 2019 года свидетель Зухраб Шенкао был задержан сотрудниками МВД и доставлен в Сухумский городской суд, где его ждали адвокаты Жанна Шенкао и Марина Тания для защиты прав."Во избежание участия вышеуказанных адвокатов, Шенкао без проведения суда под конвоем был доставлен в здание МВД. По инициативе сотрудников МВД было определено выездное судебное заседание. Для проведения судебного заседания Шенкао был доставлен в 303 кабинет в здании МВД, где их ожидала адвокат Тания. Удивившись, как вышеуказанный адвокат оказалась в указанном кабинете, сотрудники МВД вывели Шенкао, сорвав судебное заседание с участием Тания и, в результате без участия адвоката Шенкао был арестован на 15 суток административного ареста и отбывал административное наказание в нарушение порядка отбывания наказания не в спецприемнике Сухума, а в ИВС СГБ", - говорится в документе.По словам Чкадуа, Шенкао был допрошен в качестве свидетеля без участия адвоката, его показания были депонированы также без защитника, что нарушает закон. Адвокат подчеркнул, что запрещено опрашивать или допрашивать административно арестованных, в том числе по уголовным делам, без участия адвоката, даже если он отказался от услуг защитника.Сторона обвинения с ходатайством не согласилась и отметила, что в ходе допроса и депонирования показаний были соблюдены все права задержанного, и ходатайств об обеспечении адвокатом от Шенкао не поступало. Кроме того, по словам начальника Судебного управления Генпрокуратуры Даура Амичба, судья не была в курсе того, что Шенкао находился под административным арестом.По решению суда ходатайство адвоката Чкадуа удовлетворено не было.Следующее заседание суда состоится 18 апреля.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230330/gost-kotorogo-ne-nado-znat-sud-prodolzhil-rassmotrenie-troynogo-ubiystva-v-sukhume--1044952329.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230314/zaschita-osparivaet-dokazatelstva-sud-prodolzhil-rassmotrenie-troynogo-ubiystva-v-sukhume-1044635310.html

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