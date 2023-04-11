https://sputnik-abkhazia.ru/20230411/zaderzhany-dvoe-podozrevaemykh-v-intsidente-na-lykhnashte-1045214238.html

Задержаны двое подозреваемых в инциденте на Лыхнаште

Задержаны двое подозреваемых в инциденте на Лыхнаште

За незаконную рубку дерева злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы. 11.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-11T15:27+0300

2023-04-11T15:27+0300

2023-04-11T15:45+0300

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СУХУМ, 11 апр – Sputnik. Задержаны двое подозреваемых в повреждении липы на исторической поляне Лыхнашта, об этом президенту доложил председатель Службы государственной безопасности Абхазии Роберт Киут.Задержанные – граждане Абхазии старше сорока лет.Материалы, найденные при обысках, говорят о причастности задержанных к преступлению, сказал Киут.Вековая липа на исторической поляне Лыхнашта была повреждена вечером в среду, 5 апреля. Глубина повреждений на коре древней липы составляет от 15 до 20 сантиметров. Местные жители стянули ствол железными скобами в местах распила, экологи предприняли меры для того, чтобы восстановить сокодвижение и спасти дерево.Как определили абхазские ученые, липе 147 лет. Ее высота – 19 метров, диаметр – более двух метров, окружность ствола достигает отметки в 6,3 метра.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230410/ugolovnoe-delo-vozbuzhdeno-po-faktu-povrezhdeniya-lipy-v-lykhny-1045197187.html

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