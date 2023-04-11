https://sputnik-abkhazia.ru/20230411/zaderzhany-dvoe-podozrevaemykh-v-intsidente-na-lykhnashte-1045214238.html
Задержаны двое подозреваемых в инциденте на Лыхнаште
Задержаны двое подозреваемых в инциденте на Лыхнаште
За незаконную рубку дерева злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы. 11.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-11T15:27+0300
2023-04-11T15:27+0300
2023-04-11T15:45+0300
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СУХУМ, 11 апр – Sputnik. Задержаны двое подозреваемых в повреждении липы на исторической поляне Лыхнашта, об этом президенту доложил председатель Службы государственной безопасности Абхазии Роберт Киут.Задержанные – граждане Абхазии старше сорока лет.Материалы, найденные при обысках, говорят о причастности задержанных к преступлению, сказал Киут.Вековая липа на исторической поляне Лыхнашта была повреждена вечером в среду, 5 апреля. Глубина повреждений на коре древней липы составляет от 15 до 20 сантиметров. Местные жители стянули ствол железными скобами в местах распила, экологи предприняли меры для того, чтобы восстановить сокодвижение и спасти дерево.Как определили абхазские ученые, липе 147 лет. Ее высота – 19 метров, диаметр – более двух метров, окружность ствола достигает отметки в 6,3 метра.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230410/ugolovnoe-delo-vozbuzhdeno-po-faktu-povrezhdeniya-lipy-v-lykhny-1045197187.html
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лыхны, гудаутский район, служба безопасности республики абхазия, абхазия
лыхны, гудаутский район, служба безопасности республики абхазия, абхазия
Задержаны двое подозреваемых в инциденте на Лыхнаште
15:27 11.04.2023 (обновлено: 15:45 11.04.2023)
За незаконную рубку дерева злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.
СУХУМ, 11 апр – Sputnik. Задержаны двое подозреваемых в повреждении липы на исторической поляне Лыхнашта, об этом президенту доложил председатель Службы государственной безопасности Абхазии Роберт Киут.
Задержанные – граждане Абхазии старше сорока лет.
Правоохранители рассматривают несколько версий, в том числе возможную причастность зарубежных спецслужб к инциденту, а также намерение определенных лиц по дестабилизации ситуации в стране.
Материалы, найденные при обысках, говорят о причастности задержанных к преступлению, сказал Киут.
Вековая липа на исторической поляне Лыхнашта была повреждена вечером в среду, 5 апреля. Глубина повреждений на коре древней липы составляет от 15 до 20 сантиметров. Местные жители стянули ствол железными скобами в местах распила, экологи предприняли меры для того, чтобы восстановить сокодвижение и спасти дерево.
Как определили абхазские ученые, липе 147 лет. Ее высота – 19 метров, диаметр – более двух метров, окружность ствола достигает отметки в 6,3 метра.