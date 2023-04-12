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Артиллерия и подразделения боевого обеспечения ВС Абхазии приняли участие в учениях
Артиллерия и подразделения боевого обеспечения ВС Абхазии приняли участие в учениях
В Вооруженных силах Абхазии 8 апреля начались широкомасштабные учения. 12.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-12T15:33+0300
2023-04-12T15:33+0300
2023-04-12T15:46+0300
в абхазии
армия
абхазия
военные учения
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СУХУМ, 12 апр – Sputnik. Артиллерия и подразделения боевого обеспечения Вооруженных сил Абхазии приступили к следующему этапу широкомасштабных учений. К ним присоединились и курсанты выпускного курса Сухумского ВОКУ.Особое внимание уделяется разведке противника, обработке разведывательных данных в реальном времени, корректировке огня артиллерии, минометов и РСЗО с применением БпЛА днем и ночью.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230408/v-abkhazii-nachalis-shirokomasshtabnye-ucheniya-vooruzhennykh-sil-1045163430.html
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армия, абхазия, военные учения
армия, абхазия, военные учения
Артиллерия и подразделения боевого обеспечения ВС Абхазии приняли участие в учениях 15:33 12.04.2023 (обновлено: 15:46 12.04.2023)
В Вооруженных силах Абхазии 8 апреля начались широкомасштабные учения.
СУХУМ, 12 апр – Sputnik. Артиллерия и подразделения боевого обеспечения Вооруженных сил Абхазии приступили к следующему этапу широкомасштабных учений. © Foto / Минобороны Абхазии В Вооруженных Силах Республики Абхазия продолжаются масштабные учения
В Вооруженных Силах Республики Абхазия продолжаются масштабные учения
© Foto / Минобороны Абхазии В Вооруженных Силах Республики Абхазия продолжаются масштабные учения
В Вооруженных Силах Республики Абхазия продолжаются масштабные учения
В Вооруженных Силах Республики Абхазия продолжаются масштабные учения
В Вооруженных Силах Республики Абхазия продолжаются масштабные учения
К ним присоединились и курсанты выпускного курса Сухумского ВОКУ.
Главная цель этого этапа – совершить марш, уйти из-под атаки врага, нанести огневые удары по объектам противника в сложных условиях оперативной обстановки.
Особое внимание уделяется разведке противника, обработке разведывательных данных в реальном времени, корректировке огня артиллерии, минометов и РСЗО с применением БпЛА днем и ночью.