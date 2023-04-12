https://sputnik-abkhazia.ru/20230412/artilleriya-i-podrazdeleniya-boevogo-obespecheniya-vs-abkhazii-prinyali-uchastie-v-ucheniyakh-1045226506.html

Артиллерия и подразделения боевого обеспечения ВС Абхазии приняли участие в учениях

Артиллерия и подразделения боевого обеспечения ВС Абхазии приняли участие в учениях

В Вооруженных силах Абхазии 8 апреля начались широкомасштабные учения. 12.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-12T15:33+0300

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абхазия

военные учения

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СУХУМ, 12 апр – Sputnik. Артиллерия и подразделения боевого обеспечения Вооруженных сил Абхазии приступили к следующему этапу широкомасштабных учений. К ним присоединились и курсанты выпускного курса Сухумского ВОКУ.Особое внимание уделяется разведке противника, обработке разведывательных данных в реальном времени, корректировке огня артиллерии, минометов и РСЗО с применением БпЛА днем и ночью.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230408/v-abkhazii-nachalis-shirokomasshtabnye-ucheniya-vooruzhennykh-sil-1045163430.html

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