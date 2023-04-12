Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230412/artilleriya-i-podrazdeleniya-boevogo-obespecheniya-vs-abkhazii-prinyali-uchastie-v-ucheniyakh-1045226506.html
Артиллерия и подразделения боевого обеспечения ВС Абхазии приняли участие в учениях
Артиллерия и подразделения боевого обеспечения ВС Абхазии приняли участие в учениях
В Вооруженных силах Абхазии 8 апреля начались широкомасштабные учения. 12.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-12T15:33+0300
2023-04-12T15:46+0300
в абхазии
армия
абхазия
военные учения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/0c/1045225190_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_86ff18616e707d51520411917c473bce.jpg
СУХУМ, 12 апр – Sputnik. Артиллерия и подразделения боевого обеспечения Вооруженных сил Абхазии приступили к следующему этапу широкомасштабных учений. К ним присоединились и курсанты выпускного курса Сухумского ВОКУ.Особое внимание уделяется разведке противника, обработке разведывательных данных в реальном времени, корректировке огня артиллерии, минометов и РСЗО с применением БпЛА днем и ночью.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230408/v-abkhazii-nachalis-shirokomasshtabnye-ucheniya-vooruzhennykh-sil-1045163430.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/0c/1045225190_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_ebbc3230939bc80c4186360fe12af8d5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
армия, абхазия, военные учения
армия, абхазия, военные учения

Артиллерия и подразделения боевого обеспечения ВС Абхазии приняли участие в учениях

15:33 12.04.2023 (обновлено: 15:46 12.04.2023)
© Foto / Минобороны Абхазии В Вооруженных Силах Республики Абхазия продолжаются масштабные учения
В Вооруженных Силах Республики Абхазия продолжаются масштабные учения - Sputnik Абхазия, 1920, 12.04.2023
© Foto / Минобороны Абхазии
Подписаться на
НовостиTelegram
В Вооруженных силах Абхазии 8 апреля начались широкомасштабные учения.
СУХУМ, 12 апр – Sputnik. Артиллерия и подразделения боевого обеспечения Вооруженных сил Абхазии приступили к следующему этапу широкомасштабных учений.
© Foto / Минобороны Абхазии В Вооруженных Силах Республики Абхазия продолжаются масштабные учения
В Вооруженных Силах Республики Абхазия продолжаются масштабные учения - Sputnik Абхазия
1/2
© Foto / Минобороны Абхазии
В Вооруженных Силах Республики Абхазия продолжаются масштабные учения
© Foto / Минобороны Абхазии В Вооруженных Силах Республики Абхазия продолжаются масштабные учения
В Вооруженных Силах Республики Абхазия продолжаются масштабные учения - Sputnik Абхазия
2/2
© Foto / Минобороны Абхазии
В Вооруженных Силах Республики Абхазия продолжаются масштабные учения
1/2
© Foto / Минобороны Абхазии
В Вооруженных Силах Республики Абхазия продолжаются масштабные учения
2/2
© Foto / Минобороны Абхазии
В Вооруженных Силах Республики Абхазия продолжаются масштабные учения
К ним присоединились и курсанты выпускного курса Сухумского ВОКУ.

Главная цель этого этапа – совершить марш, уйти из-под атаки врага, нанести огневые удары по объектам противника в сложных условиях оперативной обстановки.

Особое внимание уделяется разведке противника, обработке разведывательных данных в реальном времени, корректировке огня артиллерии, минометов и РСЗО с применением БпЛА днем и ночью.
Вооруженные силы Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 08.04.2023
В Абхазии
В Абхазии начались широкомасштабные учения Вооруженных сил
8 апреля, 10:45
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0