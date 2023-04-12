https://sputnik-abkhazia.ru/20230412/minturizma-abkhazii-rasskazalo-kak-uberechsya-ot-moshennikov-1045219648.html
Минтуризма Абхазии рассказало, как уберечься от мошенников
Минтуризма Абхазии рассказало, как уберечься от мошенников
На официальном сайте Министерства туризма Абхазии есть реестр действительных объектов размещения. 12.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-12T09:35+0300
2023-04-12T09:35+0300
2023-04-12T10:02+0300
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СУХУМ, 12 апр – Sputnik. Большое количество мошеннических сайтов связано с ростом спроса на отдых в Абхазии в последние годы, сказала в интервью радио Sputnik начальник отдела информационного сопровождения и имиджевой политики Минтуризма Оксана Табагуа.Если турист не нашел в реестре объект размещения, то он может позвонить на круглосуточный телефон горячей линии Министерства туризма 8 (800) 5054240, по которому можно получить всю необходимую информацию."Когда к нам поступает звонок с просьбой проверить информацию об объекте размещения, мы записываем данные туриста и числа, на которые он забронировал номер. Затем мы обращаемся в объект, нам дают информацию, которую мы всегда проверяем, спрашиваем забронировал ли номер тот или иной человек. Если бронь не подтверждается, к сожалению, такие случаи бывают, сообщаем туристу, что, скорее всего, он попал на мошеннический сайт", – отметила Табагуа.После ведомство распространяет информацию о том, что сайт, который предоставил несуществующие услуги, является мошенническим, добавила она. Министерство туризма призывает отельеров активнее предоставлять информацию о своих туробъектах, чтобы вносить ее в реестр ведомства.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230411/tabagua-o-lzheputevkakh-v-abkhaziyu-pod-lichnym-kontrolem-minturizma---1045204906.html
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отдых в абхазии, туризм, абхазия
Минтуризма Абхазии рассказало, как уберечься от мошенников
09:35 12.04.2023 (обновлено: 10:02 12.04.2023)
На официальном сайте Министерства туризма Абхазии есть реестр действительных объектов размещения.
СУХУМ, 12 апр – Sputnik. Большое количество мошеннических сайтов связано с ростом спроса на отдых в Абхазии в последние годы, сказала в интервью радио Sputnik начальник отдела информационного сопровождения и имиджевой политики Минтуризма Оксана Табагуа.
"Очень часто туристы не сверяются с информацией, которую предоставляет официальный источник – Министерство туризма. Напоминаю, что на официальном сайте есть реестр объектов размещения. Там указаны названия объектов размещения, контакты, электронные адреса", – сказала она.
Если турист не нашел в реестре объект размещения, то он может позвонить на круглосуточный телефон горячей линии Министерства туризма 8 (800) 5054240, по которому можно получить всю необходимую информацию.
"Когда к нам поступает звонок с просьбой проверить информацию об объекте размещения, мы записываем данные туриста и числа, на которые он забронировал номер. Затем мы обращаемся в объект, нам дают информацию, которую мы всегда проверяем, спрашиваем забронировал ли номер тот или иной человек. Если бронь не подтверждается, к сожалению, такие случаи бывают, сообщаем туристу, что, скорее всего, он попал на мошеннический сайт", – отметила Табагуа.
После ведомство распространяет информацию о том, что сайт, который предоставил несуществующие услуги, является мошенническим, добавила она.
Министерство туризма призывает отельеров активнее предоставлять информацию о своих туробъектах, чтобы вносить ее в реестр ведомства.