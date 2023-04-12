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Новые правила на границе с Грузией: кому разрешили провоз товаров и оборудования
Новые правила на границе с Грузией: кому разрешили провоз товаров и оборудования
Распоряжением президента Абхазии Аслана Бжания от 31 марта определяется список товаров и оборудования, которые теперь можно провозить через границу с Грузией. 12.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-12T14:55+0300
2023-04-12T14:55+0300
2023-04-12T14:59+0300
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Бадрак Авидзба, SputnikПравила перевозкиСогласно распоряжению президента, теперь перевозить через границу можно: Первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Абхазии Алиас Лабахуа в интервью Sputnik уточнил, что распоряжение президента касается исключительно физических лиц.Никаких проблем для таможенников досмотреть перемещаемый через границу груз нет, ГТК готов к выполнению своих обязанностей, добавил Лабахуа."При наличии подтверждающего документа об оплате таможенных платежей, груз будет следовать. Распространяется правило, что с грузинской маркировкой ни одного товара пропускаться не будет", – подчеркнул первый заместитель председателя ГТК.По словам Лабахуа, если человек будет перевозить товары через границу слишком часто, ему будут назначать другие виды платежей. Говоря об автомобильном транспорте, который также разрешено завозить, то на одного человека должно приходиться не более одной единицы, пояснил он.Государственный таможенный комитет готов к выполнению распоряжения президента, так как на границе с Грузией не существует никаких проблем с оформлением и взиманием таможенных платежей, добавил он.Карантин на границеНачальник инспекции по карантину растений Аркадий Джинджия рассказал, что специалисты ведомства работают на таможенном посту на границе с Грузией, они оснащены необходимым оборудованием для осуществления своей деятельности.При этом он отметил, что пока неизвестно, насколько увеличится перемещение товаров через государственную границу в связи с подписанным распоряжением.Джинджия заметил, что карантинная служба, в частности, имеет возможность проверять саженцы, имеющиеся в перечне товаров, которые разрешено перевозить через границу."Мы проверяем саженцы на наличие вредителей. Недавно нам поставили модуль, если у нас будет подозрение на каких-то вредителей или болезней, мы обязательно будем проверять", – сказал руководитель инспекции по карантину растений.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230403/abkhazskie-tamozhenniki-izyali-podkarantinnuyu-produktsiyu-na-granitse-s-gruziey-1045009401.html
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грузия, служба безопасности республики абхазия, абхазия, экономика
грузия, служба безопасности республики абхазия, абхазия, экономика
Новые правила на границе с Грузией: кому разрешили провоз товаров и оборудования
14:55 12.04.2023 (обновлено: 14:59 12.04.2023)
Бадрак Авидзба
Корреспондент Sputnik
Распоряжением президента Абхазии Аслана Бжания от 31 марта определяется список товаров и оборудования, которые теперь можно провозить через границу с Грузией.
Правила перевозки
Согласно распоряжению президента, теперь перевозить через границу можно:
саженцы многолетних и однолетних культур,
семена и посадочный материал сельхозкультур,
корма для сельхозживотных,
сельскохозяйственную технику,
оборудование по производству и переработке сельхозпродукции,
моторные и прочие смазочные масла для транспортных средств.
Первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Абхазии Алиас Лабахуа в интервью Sputnik уточнил, что распоряжение президента касается исключительно физических лиц.
"Никаких партий товаров, связанных с перемещением между юридическими лицами. Об этом речи быть не может, это физические лица, которые могут максимум перевезти товар в багажнике автомобиля, не более того, то есть решение не касается юридических лиц. Для работы с физлицами у нас установлены терминалы, где они будут оплачивать таможенные платежи и следовать дальше по месту назначения", – рассказал он.
Никаких проблем для таможенников досмотреть перемещаемый через границу груз нет, ГТК готов к выполнению своих обязанностей, добавил Лабахуа.
"При наличии подтверждающего документа об оплате таможенных платежей, груз будет следовать. Распространяется правило, что с грузинской маркировкой ни одного товара пропускаться не будет", – подчеркнул первый заместитель председателя ГТК.
По словам Лабахуа, если человек будет перевозить товары через границу слишком часто, ему будут назначать другие виды платежей.
Говоря об автомобильном транспорте, который также разрешено завозить, то на одного человека должно приходиться не более одной единицы, пояснил он.
"Такое же правило действует на Псоу, но тут есть еще другой вариант. Если юридическое лицо везет партию машин, то проходит оформление, но здесь (на границе с Грузией – ред.) такого нет, здесь человек-машина при наличии документа, который выдается транспортному средству заводом-производителем. Пока такого движения нет, мы мониторим ситуацию, бумага есть, дальше будет видно по ходу работы", – заметил Лабахуа.
Государственный таможенный комитет готов к выполнению распоряжения президента, так как на границе с Грузией не существует никаких проблем с оформлением и взиманием таможенных платежей, добавил он.
Карантин на границе
Начальник инспекции по карантину растений Аркадий Джинджия рассказал, что специалисты ведомства работают на таможенном посту на границе с Грузией, они оснащены необходимым оборудованием для осуществления своей деятельности.
При этом он отметил, что пока неизвестно, насколько увеличится перемещение товаров через государственную границу в связи с подписанным распоряжением.
"Без проверки карантинной службы товар не сможет пересекать границу, наши инспекторы там стоят. Они тщательно проверяют любой товар, который касается нашей службы", – подчеркнул он.
Джинджия заметил, что карантинная служба, в частности, имеет возможность проверять саженцы, имеющиеся в перечне товаров, которые разрешено перевозить через границу.
"Мы проверяем саженцы на наличие вредителей. Недавно нам поставили модуль, если у нас будет подозрение на каких-то вредителей или болезней, мы обязательно будем проверять", – сказал руководитель инспекции по карантину растений.