https://sputnik-abkhazia.ru/20230412/novye-pravila-na-granitse-s-gruziey-komu-razreshili-provoz-tovarov-i-oborudovaniya-1045223620.html

Новые правила на границе с Грузией: кому разрешили провоз товаров и оборудования

Новые правила на границе с Грузией: кому разрешили провоз товаров и оборудования

Распоряжением президента Абхазии Аслана Бжания от 31 марта определяется список товаров и оборудования, которые теперь можно провозить через границу с Грузией. 12.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-12T14:55+0300

2023-04-12T14:55+0300

2023-04-12T14:59+0300

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Бадрак Авидзба, SputnikПравила перевозкиСогласно распоряжению президента, теперь перевозить через границу можно: Первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Абхазии Алиас Лабахуа в интервью Sputnik уточнил, что распоряжение президента касается исключительно физических лиц.Никаких проблем для таможенников досмотреть перемещаемый через границу груз нет, ГТК готов к выполнению своих обязанностей, добавил Лабахуа."При наличии подтверждающего документа об оплате таможенных платежей, груз будет следовать. Распространяется правило, что с грузинской маркировкой ни одного товара пропускаться не будет", – подчеркнул первый заместитель председателя ГТК.По словам Лабахуа, если человек будет перевозить товары через границу слишком часто, ему будут назначать другие виды платежей. Говоря об автомобильном транспорте, который также разрешено завозить, то на одного человека должно приходиться не более одной единицы, пояснил он.Государственный таможенный комитет готов к выполнению распоряжения президента, так как на границе с Грузией не существует никаких проблем с оформлением и взиманием таможенных платежей, добавил он.Карантин на границеНачальник инспекции по карантину растений Аркадий Джинджия рассказал, что специалисты ведомства работают на таможенном посту на границе с Грузией, они оснащены необходимым оборудованием для осуществления своей деятельности.При этом он отметил, что пока неизвестно, насколько увеличится перемещение товаров через государственную границу в связи с подписанным распоряжением.Джинджия заметил, что карантинная служба, в частности, имеет возможность проверять саженцы, имеющиеся в перечне товаров, которые разрешено перевозить через границу."Мы проверяем саженцы на наличие вредителей. Недавно нам поставили модуль, если у нас будет подозрение на каких-то вредителей или болезней, мы обязательно будем проверять", – сказал руководитель инспекции по карантину растений.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230403/abkhazskie-tamozhenniki-izyali-podkarantinnuyu-produktsiyu-na-granitse-s-gruziey-1045009401.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220904/glava-goskomiteta-po-ekologii-abkhazii-rasskazal-o-borbe-s-palmovymi-vreditelyami-1041319772.html

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грузия, служба безопасности республики абхазия, абхазия, экономика