https://sputnik-abkhazia.ru/20220904/glava-goskomiteta-po-ekologii-abkhazii-rasskazal-o-borbe-s-palmovymi-vreditelyami-1041319772.html

Глава госкомитета по экологии Абхазии рассказал о борьбе с пальмовыми вредителями

Глава госкомитета по экологии Абхазии рассказал о борьбе с пальмовыми вредителями

Ученые заявили об опасности исчезновения пальм в Сочи в течение пяти лет из-за распространения вредителя – бабочки с красивым названием "южноамериканский... 04.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-04T13:58+0300

2022-09-04T13:58+0300

2022-09-04T14:33+0300

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экология

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СУХУМ, 4 сен – Sputnik. Благодаря своевременной работе по химической обработке пальм в республике, удается пресечь распространение вредителей, сказал в интервью радио Sputnik председатель госкомитета по экологии Савелий Читанава.Комментируя информацию российских СМИ о том, что Сочи рискует потерять свои пальмы в течение пяти лет из-за высокой активности пальмового бурильщика, Читанава сказал, что в Абхазии этот вид вредителя уже появлялся.При этом добавил, что периодическое лечение пальм, которое производится в Абхазии на протяжении нескольких лет, позволяет бороться со всеми насекомыми, которые могут представлять опасность для деревьев.Эколог также отметил, что упредить появление тех или иных вредителей с соседней территории в Абхазию невозможно, так как насекомые "не знают границ". Читанава подчеркнул, что карантинная служба ведет мониторинг, поэтому ученые своевременно получают информацию о попадании в Абхазию вредителей. И, соответственно появляется возможность эффективно с ними бороться."Бабочку-бурильщика специалисты впервые обнаружили в Сочи в 2014 году, в 2015-2016 годах его стали замечать и в Абхазии. Это насекомое в основном наносит вред веерным видам пальм, а таким видам, как юбея, слоновая, финиковая, вред деревьям наносит пальмовый долгоносик", - сказал он.Очередной этап лечения пальм в Абхазии завершился несколько недель назад, сейчас ученые мониторят ситуацию, и, если в этом будет необходимость, деревья будут опрысканы химикатами, проинформировал председатель госкомитета по экологии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220616/raboty-po-obrabotke-palm-ot-vreditelya-nachalis-v-abkhazii-1039613162.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220729/dbar-ob-izmeneniyakh-klimata-meteorologi-byut-trevogu--1040515825.html

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абхазия, пальмы, природа, экология