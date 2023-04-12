https://sputnik-abkhazia.ru/20230412/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-13-aprelya-1045231428.html
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 13 апреля
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 13 апреля
Погода Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием барического поля пониженного атмосферного давления и прохождения холодного атмосферного... 12.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-12T16:10+0300
2023-04-12T16:10+0300
2023-04-12T17:03+0300
в абхазии
погода в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/0e/1041507658_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e72fb0e41086e7337cf2e3cbf89a60e5.jpg
СУХУМ, 12 апр – Sputnik. В четверг, 13 апреля, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь разной интенсивности, гроза, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 13 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +7°С до +12°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/0e/1041507658_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_4998c287dd1b6a726d5fa5d07974bb9b.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 13 апреля
16:10 12.04.2023 (обновлено: 17:03 12.04.2023)
Погода Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием барического поля пониженного атмосферного давления и прохождения холодного атмосферного фронта
СУХУМ, 12 апр – Sputnik. В четверг, 13 апреля, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь разной интенсивности, гроза, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +7°С до +12°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.