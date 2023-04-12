https://sputnik-abkhazia.ru/20230412/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-13-aprelya-1045231428.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 13 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 13 апреля

Погода Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием барического поля пониженного атмосферного давления и прохождения холодного атмосферного... 12.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-12T16:10+0300

2023-04-12T16:10+0300

2023-04-12T17:03+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 12 апр – Sputnik. В четверг, 13 апреля, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь разной интенсивности, гроза, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 13 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +7°С до +12°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии