https://sputnik-abkhazia.ru/20230412/publikatsiya-sekretov-pentagona-opravdanie-provala-kontrnastupleniya-vsu-1045219435.html

Публикация "секретов" Пентагона: оправдание провала "контрнаступления" ВСУ

Публикация "секретов" Пентагона: оправдание провала "контрнаступления" ВСУ

Американская презентация "контрнаступления" ВСУ слишком затянулась. 12.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-12T08:55+0300

2023-04-12T08:55+0300

2023-04-12T10:05+0300

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Александр Хроленко, военный обозревательРоссия спокойно наблюдает за этим цирком и готовит "моченые яблоки" для неловких "клоунов". Вашингтон тайно и явно сомневается в успехе украинских войск, поэтому масштабная утечка "сверхсекретных" оперативных банальностей от Пентагона и разведслужб США выглядит организованной акцией с целью напустить тумана и под надуманным предлогом перенести (отменить) самоубийственное для киевского режима и очень опасное для стран НАТО "контрнаступление" со "взятием Крыма".Пентагон почти неделю в круглосуточном режиме оценивает ущерб после масштабной утечки в Интернет "строго засекреченных" документов по нацбезопасности США. Газета Washington Post сообщила, что иностранные официальные лица, в особенности союзники США "ошеломлены" утечкой конфиденциальной информации: "Перспектива вливания миллиардов долларов в военный тупик… может ослабить решимость сторонников Киева в Европе и США". После утечки Киев заявил о вынужденном изменении планов "контрнаступления". И все же, ничего нового мы не узнали.Некое "разоблачение" египетских планов поставки в Россию 40 тысяч реактивных снарядов вызывает улыбку, ведь такое количество снарядов для РСЗО группировка войск РФ на украинском ТВД тратит примерно за двое суток. Напомню, Россия возглавляет список поставщиков вооружений в Египет – около 34% от всех объемов, вторую и третью позицию занимают Италия и Франция – по 19%.Публичные (оптимистичные) американские оценки способности ВСУ противостоять Российской армии настолько противоречат фактам и здравому смыслу, что "рассекреченные" сомнения США в успехе ожидаемого "контрнаступления" украинских войск – ожидаемое возвращение в реальность. "Недостатки формирования и обеспечения" ВСУ, неустранимый в ближайшие годы дефицит западных средств ПВО, боеприпасов и бронетехники, значительная вовлеченность Пентагона в боевые действия на Украине (разведывательная информация о командных пунктах, складах боеприпасов и других ключевых узлах российской группировки войск) – ни для кого не тайна.Туман войныЯркое информационное шоу с "X-файлами" организовано слишком по-американски, и напоминает увлекательную февральскую охоту самолетов ВВС США за кораблями инопланетян над озером Гурон. В отличие от украинцев, инопланетяне пока не пострадали. В обоих случаях внимание международной общественности гарантировано, а истинные цели неочевидны."Рассекреченные" документы содержат данные о формировании Соединенными Штатами и их союзниками по НАТО 12 украинских бригад, девять из которых готовят (обучают резервистов и снабжают оружием) непосредственно американцы. Все 12 бригад (около 60 тысяч бойцов, 250 танков и 350 БМП и БТР) перебросят на украинский ТВД 30 апреля, и этого подкрепления недостаточно для успеха "контрнаступления". Украинские войска количественно и качественно не подготовлены к прорыву на любом из оперативных направлений. Давно не располагают системными ВВС и ПВО. В чем секрет?Глава Пентагона Ллойд Остин еще в феврале рассказал в интервью CNN о подготовке Соединенными Штатами нескольких моторизованных бригад ВСУ, способных "прорвать российскую оборону и маневрировать". В апреле акцент изменился. Возможно, Вашингтон "подогревает" мировую общественность перед сливом украинского проекта: "Смотрите, мы сделали все, что могли, и умываем руки". С посевами западной демократии в Афганистане было то же самое. Главному лицедею "незалежной" пора впадать в отчаяние – американцы не готовы умереть за Украину.Впрочем, киевскому режиму на Западе дали последний шанс. В случае провала декларированного "контрнаступления" ВСУ военная помощь "стран-доноров" резко сократится, а вся Западная Украина может перейти Польше – об этом договаривались в ходе недавней встречи президенты Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Обстановка такова, что Вашингтон уже требует оплаты ссуд и военной техники, а долги киевского режима перевалили за 150 млрд долларов. Польша со своей стороны намерена аккумулировать все деньги, собранные разными странами на восстановление Украины. Издание Niezależny Dziennik Polityczny уточнило: "Заранее зная, что объявленное контрнаступление обречено на провал, а давление США будет усиливаться, Зеленский принял единственно правильное решение – вернуться к теме… Западной Украины". Подчеркну: речь о продаже Родины, а не об отсутствии границ между Украиной и Польшей.Вашингтону необходимо предложить что-то более убедительное и весомое, нежели нашествие инопланетян над Гуроном.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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