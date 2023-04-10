https://sputnik-abkhazia.ru/20230410/svo-pomosch-ssha-i-nato-kak-smertnyy-prigovor-ukrainskoy-armii-1045200530.html

СВО: помощь США и НАТО как "смертный приговор" украинской армии

СВО: помощь США и НАТО как "смертный приговор" украинской армии

Россия уверенно отстраивает европейский сектор системы равной безопасности многополярного мира. 10.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-10T19:47+0300

2023-04-10T19:47+0300

2023-04-10T19:47+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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Военная помощь Запада киевскому режиму ведет к полному разгрому украинской армии, ослаблению блока НАТО, экономической деградации Евросоюза, и разрушению американской "гегемонии", пишет военный эксперт Александр Хроленко.Марионеточный киевский режим надрывно завершает "утилизацию" натовских арсеналов и мобилизационных резервов ВСУ. В обозримой перспективе маячит очередное позорное поражение США и НАТО.Давно обещанное Вашингтоном и Киевом "контрнаступление" украинской армии по разным причинам откладывается с зимы на весну и с весны на лето – арсеналы "стран-доноров" почти пусты, доступная (антикварная) бронетехника – в ремонте. Российские войска методично и эффективно уничтожают собранные "с миру по нитке" ресурсы и резервы ВСУ – до 400 тысяч бойцов – на всей линии боевого соприкосновения и в глубоком оперативном тылу противника. Спецоперация необратима. А ведь годом ранее Украина могла мирно выполнить условия РФ и сохранить сотни тысяч жизней своих солдат.Завершается стратегическая битва за Артемовск – российские силы вытеснили украинский гарнизон из центра "бахмутской фортеции" на западные городские окраины, где методично подавляют сопротивление нацистов. Все административные здания и важные промышленные объекты в Артемовске на минувшей неделе перешли под контроль ЧВК "Вагнер" (также не выдержали натиска "музыкантов" на стадионах "Металлург" и "Авангард". Бои идут на подступах к селу Богдановка в пяти километрах к западу от Артемовска, все маршруты снабжения ВСУ со стороны Часова Яра находятся под огнем российской артиллерии, и напоминают "дорогу смерти". Уцелевшие украинские подразделения тайными тропами покидают "бахмутскую мясорубку". Грядущее и неизбежное освобождение Артемовска откроет ВС России для ударов северное и западное оперативные направления.Противник укрепляет оборонительные рубежи, и размещает боевую технику непосредственно в городе Часов Яр, который находится на возвышенности западнее Артемовска/Бахмута. Значительно уступая в количестве тяжелой бронетехники и артиллерии, ВСУ не смогут удержать территорию. Предприятиям США и других стран НАТО потребуется много лет, чтобы наладить выпуск необходимого Киеву количества танков и артиллерийских снарядов. Столько времени врагам России не отпущено.Враги России долго не живутНа украинском ТВД Вооруженные силы РФ уверенно уничтожают подразделения, боевую технику, арсеналы и базы ВСУ в Авдеевке, Днепропетровске, Константиновке, Краматорске, Марьинке, Угледаре, а также в Запорожье, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях. Массированные авиационные и артиллерийские удары по объектам и позициям украинских войск наносятся методично, несколько раз в сутки.На Авдеевском направлении подразделения ВС России продвинулись к Красногоровке, Веселому и Каменке, что обещает окружение города с трех сторон (как ранее в Соледаре и Артемовске). ВСУ в Авдеевке за несколько лет построили десятки подземных переходов, соединяющих подвалы коксохимического завода с другими предприятиями. Поэтому удары российской артиллерии по украинскому укрепрайону не всегда достигают целей. Перелома удалось достичь массированным применением управляемых планирующих авиабомб УПАБ-1500 с боевой частью массой более одной тонны.Аналогичными авиабомбами поражены резервы противника (ССО) в районе села Кизомыс на правобережье Херсонской области, железнодорожный состав с оружием и боеприпасами для украинской армии в пригороде Днепропетровска.Ударами российских высокоточных ракет полностью уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также хранилище с 70 тысячами тонн топлива для "контрнаступления" ВСУ в районе оккупированного боевиками киевского режима города Запорожье.Сорваны попытки контратаки украинских подразделений под Северском и ротации на Купянском направлении. Российские войска 9 апреля ракетным ударом "демилитаризовали" передовой командный пункт оперативной группировки ВСУ "Харьков" в одноименной области. Этот стратегический объект находился близ поселка Великий Бурлук, примерно в 20 км от границы РФ. Всего за месяц уничтожены восемь командных пунктов (штабов) украинской армии – от батальонного уровня и выше.Запад демонстрирует военно-технологическое несоответствие внешнеполитическим намерениям и декларациям во всех сферах боевого применения. "Умные" бомбы США на Украине "тупеют". ВСУ элементарно не хватает ударной авиации и западных средств ПВО, без которых "наступать на Крым" могут лишь зомби. Кстати, Пентагон после недавней унизительной потери "Жнеца" (MQ-9 Reaper) приказал своим летчикам не подлетать к Крыму ближе, чем на 80 км.Первые 400 дней СВО убедительно доказали, что военные поставки США и НАТО киевскому режиму не помогут. Напротив, многомиллиардная американская помощь обрекает ВСУ и украинскую государственность на длительное физическое самоуничтожение – ради экономических интересов и заблуждений Вашингтона о своей роли на планете. Американский военный эксперт Скотт Риттер оценил потери ВСУ за год боевых действий в 330 тысяч погибших. И это не самая радикальная оценка.Что касается могущества западной военной техники, российские войска только за минувшие три месяца уничтожили 59 артиллерийских систем М777, 13 самоходных артиллерийских установок Paladin и 14 установок РСЗО HIMARS американского производства, а также 30 самоходных артиллерийских установок, поставленных Украине из Франции, Германии, Польши и Чехии. Такими темпами к концу 2023 года "добродетельный" блок НАТО может остаться без артиллерии.На этом фоне особенно заметны рост военного потенциала, и экономическая устойчивость России, которые позволяют уверенно двигаться к целям СВО и другим ориентирам равной и неделимой безопасности многополярного мира.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

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