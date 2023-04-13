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Более 80 незаконных строек в Гагре были заморожены
Более 80 незаконных строек в Гагре были заморожены
Для недопущения хаотичной застройки города необходим генеральный план, разработкой которого занимается отдел архитектуры. 13.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-13T21:59+0300
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СУХУМ, 13 апр - Sputnik. 89 незаконные стройки были приостановлены в Гагре, рассказала главный архитектор Гагрского района Диана Лобода на заседании районного собрания. Об этом сообщается в социальных сетях собрания.Лобода добавила, что в УВД было передано 71 дело. Кроме того, отдел архитектуры выдал около 30 письменных отказов о строительстве объектов. По словам Лободы, у многих есть разрешение на строительство, но некоторые объекты не соответствуют принятым нормам и правилам, и поэтому строить их не дают. А для того, чтобы город развивался и не застраивался хаотично, необходим генплан."Первый этап подготовили и точечно наметили проблемы незаконного строительства. На сегодняшний день все вопросы по незаконному строительству приостановлены, на стадии презентация зонирования города", - рассказала она.Лобода добавила, что при отделе архитектуры будет создан градостроительный совет, в который войдут представители общественности, районные депутаты и эксперты.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230412/akrofobiya-po-sukhumski-kak-zastraivaetsya-stolitsa-abkhazii-1045220131.html
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Более 80 незаконных строек в Гагре были заморожены
21:59 13.04.2023 (обновлено: 22:15 13.04.2023)
Для недопущения хаотичной застройки города необходим генеральный план, разработкой которого занимается отдел архитектуры.
СУХУМ, 13 апр - Sputnik. 89 незаконные стройки были приостановлены в Гагре, рассказала главный архитектор Гагрского района Диана Лобода на заседании районного собрания. Об этом сообщается в социальных сетях собрания.
Лобода добавила, что в УВД было передано 71 дело. Кроме того, отдел архитектуры выдал около 30 письменных отказов о строительстве объектов.
По словам Лободы, у многих есть разрешение на строительство, но некоторые объекты не соответствуют принятым нормам и правилам, и поэтому строить их не дают. А для того, чтобы город развивался и не застраивался хаотично, необходим генплан.
"Первый этап подготовили и точечно наметили проблемы незаконного строительства. На сегодняшний день все вопросы по незаконному строительству приостановлены, на стадии презентация зонирования города", - рассказала она.
Лобода добавила, что при отделе архитектуры будет создан градостроительный совет, в который войдут представители общественности, районные депутаты и эксперты.