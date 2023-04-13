https://sputnik-abkhazia.ru/20230413/bolee-80-nezakonnykh-stroek-v-gagre-byli-zamorozheny-1045252175.html

Более 80 незаконных строек в Гагре были заморожены

Более 80 незаконных строек в Гагре были заморожены

Для недопущения хаотичной застройки города необходим генеральный план, разработкой которого занимается отдел архитектуры. 13.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-13T21:59+0300

2023-04-13T21:59+0300

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СУХУМ, 13 апр - Sputnik. 89 незаконные стройки были приостановлены в Гагре, рассказала главный архитектор Гагрского района Диана Лобода на заседании районного собрания. Об этом сообщается в социальных сетях собрания.Лобода добавила, что в УВД было передано 71 дело. Кроме того, отдел архитектуры выдал около 30 письменных отказов о строительстве объектов. По словам Лободы, у многих есть разрешение на строительство, но некоторые объекты не соответствуют принятым нормам и правилам, и поэтому строить их не дают. А для того, чтобы город развивался и не застраивался хаотично, необходим генплан."Первый этап подготовили и точечно наметили проблемы незаконного строительства. На сегодняшний день все вопросы по незаконному строительству приостановлены, на стадии презентация зонирования города", - рассказала она.Лобода добавила, что при отделе архитектуры будет создан градостроительный совет, в который войдут представители общественности, районные депутаты и эксперты.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230412/akrofobiya-po-sukhumski-kak-zastraivaetsya-stolitsa-abkhazii-1045220131.html

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