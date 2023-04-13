Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230413/bolee-80-nezakonnykh-stroek-v-gagre-byli-zamorozheny-1045252175.html
Более 80 незаконных строек в Гагре были заморожены
Более 80 незаконных строек в Гагре были заморожены
Для недопущения хаотичной застройки города необходим генеральный план, разработкой которого занимается отдел архитектуры. 13.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-13T21:59+0300
2023-04-13T22:15+0300
в абхазии
абхазия
новости
гагра
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/10/1035931916_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0ad7f49d2d6b9d2245d9e65b8d602dea.jpg
СУХУМ, 13 апр - Sputnik. 89 незаконные стройки были приостановлены в Гагре, рассказала главный архитектор Гагрского района Диана Лобода на заседании районного собрания. Об этом сообщается в социальных сетях собрания.Лобода добавила, что в УВД было передано 71 дело. Кроме того, отдел архитектуры выдал около 30 письменных отказов о строительстве объектов. По словам Лободы, у многих есть разрешение на строительство, но некоторые объекты не соответствуют принятым нормам и правилам, и поэтому строить их не дают. А для того, чтобы город развивался и не застраивался хаотично, необходим генплан."Первый этап подготовили и точечно наметили проблемы незаконного строительства. На сегодняшний день все вопросы по незаконному строительству приостановлены, на стадии презентация зонирования города", - рассказала она.Лобода добавила, что при отделе архитектуры будет создан градостроительный совет, в который войдут представители общественности, районные депутаты и эксперты.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230412/akrofobiya-po-sukhumski-kak-zastraivaetsya-stolitsa-abkhazii-1045220131.html
абхазия
гагра
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/10/1035931916_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a4ba028c6808126449205185373a99fe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, гагра
абхазия, новости, гагра

Более 80 незаконных строек в Гагре были заморожены

21:59 13.04.2023 (обновлено: 22:15 13.04.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Парк Ольденбургского в Гагре
Парк Ольденбургского в Гагре - Sputnik Абхазия, 1920, 13.04.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
НовостиTelegram
Для недопущения хаотичной застройки города необходим генеральный план, разработкой которого занимается отдел архитектуры.
СУХУМ, 13 апр - Sputnik. 89 незаконные стройки были приостановлены в Гагре, рассказала главный архитектор Гагрского района Диана Лобода на заседании районного собрания. Об этом сообщается в социальных сетях собрания.
Лобода добавила, что в УВД было передано 71 дело. Кроме того, отдел архитектуры выдал около 30 письменных отказов о строительстве объектов.
По словам Лободы, у многих есть разрешение на строительство, но некоторые объекты не соответствуют принятым нормам и правилам, и поэтому строить их не дают. А для того, чтобы город развивался и не застраивался хаотично, необходим генплан.
"Первый этап подготовили и точечно наметили проблемы незаконного строительства. На сегодняшний день все вопросы по незаконному строительству приостановлены, на стадии презентация зонирования города", - рассказала она.
Лобода добавила, что при отделе архитектуры будет создан градостроительный совет, в который войдут представители общественности, районные депутаты и эксперты.
Сухумская бухта с коптера - Sputnik Абхазия, 1920, 12.04.2023
В Абхазии
Акрофобия по-сухумски: как застраивается столица Абхазии
Вчера, 13:40
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0