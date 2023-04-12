https://sputnik-abkhazia.ru/20230412/akrofobiya-po-sukhumski-kak-zastraivaetsya-stolitsa-abkhazii-1045220131.html

Акрофобия по-сухумски: как застраивается столица Абхазии

Акрофобия по-сухумски: как застраивается столица Абхазии

Тема строительства высотных зданий в Абхазии вновь приобрела актуальность в феврале этого года. 12.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-12T13:40+0300

2023-04-12T13:40+0300

2023-04-12T13:40+0300

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Строительство многоэтажки недалеко от набережной Махаджиров в Сухуме послужило поводом для споров – возможно ли соседство новомодных многоэтажек со зданиями историко-культурного наследия в прибрежной зоне.Урбанисты, архитекторы, инженеры и просто активные граждане Сухума пытаются понять, насколько не только эстетично, но и законно строительство высоток в Абхазии. Они приводят доводы и выдвигают предложения.Корреспондент Sputnik попытался разобраться в ситуации.Асмат Цвижба, SputnikОпасные высоткиВ феврале инициативная группа "Ҳара ҳақалақь" в одном из своих постов обратила внимание на строительство высотного здания на улице Когония, недалеко от Посольства России в Абхазии, фасадом выходящего на набережную Махаджиров. По мнению членов группы, новая архитектура ведет к разрушению гармонии, уничтожению уникальности и привлекательности исторической части набережной. Помимо прочего, в постах группы отмечается, что строительство высотки усугубляет ситуацию с парковкой, пожарными подъездами и может быть опасно, если не будут соблюдены все требования к сейсмостойкости, так как Абхазия относится к зоне высокого сейсмического риска."В нашем случае целесообразнее застраивать промзоны, окраины города, а не застраивать и уплотнять и так застроенный исторический центр", – написали участники группы в социальных сетях. По мнению "Ҳара ҳақалақь", пока в Абхазии отсутствует Генеральный план развития и Градостроительный кодекс, необходим больший контроль за процессом строительства, в особенности в исторической части города, и нужно отдать предпочтение парковым пространствам и малоэтажным объектам.Заявление позиции группы вызвало активную реакцию со стороны общественности. В комментариях под постом люди разделились на два лагеря – те, кто разделяет мнение о необходимости сохранения архитектурного стиля исторической части города, и те, кто не видит угрозы в нововведениях и изменении облика столицы.Члены группы дали пресс-конференцию, на которой они подробно изложили свою позицию. Инженер-урбанист Инна Барчан считает, что город необходимо развивать комплексно и задавать вектор его долгосрочного развития, то есть жителям должно быть понятно, как Сухум будет выглядеть, к примеру, через 20 лет.По словам Барчан, стихийная стройка в столице может привести к "функциональному дисбалансу" – не будут разграничены жилые, парковые и общественные зоны. По мнению эксперта, проекты будущих капитальных строений необходимо выносить на слушания, в которых должны участвовать компетентные люди, представители общественности, горожане.Инженер-строитель Астамур Маан объяснил, что коммуникации, проведенные в столице, не рассчитаны на нагрузку от многоэтажных зданий. Высотки не только увеличивают нагрузку на коммуникации, но и на энергосети, ставится под сомнение пожарная безопасность, возникает вопрос о скоплении в центре города автотранспорта и мусора.Юрист Дана Куджба отметила, что отсутствие Генплана и Градостроительного кодекса не значит, что при строительстве зданий в Абхазии не придерживаются никаких норм. Она объяснила, что существует целый ряд нормативов, разработанных в СССР, которые эффективны, если их соблюдать.По мнению архитектора Мадины Чкотуа, необходимо принять закон об охранных зонах. Сейчас у большинства объектов историко-культурного наследия охранных зон нет, а, если бы они были, застройщикам, чтобы обосновать стройку, пришлось бы учитывать их, панорамный вид с моря, внешний вид фасада здания.На пресс-конференции члены группы представили свое видение территорий, где в Сухуме возможно строительство высотных зданий до 25 метров, историческая часть, где новое строительство не должно превышать 16 метров в случае согласования с Градостроительным советом и Госуправлением по охране историко-культурного наследия.Документы для строительстваГлавный архитектор Сухума Светлана Шаменкова возглавляет отдел градостроительного регулирования и архитектуры администрации столицы. Отдел занимается согласованием и подготовкой разрешения на строительство объектов в городе, рассмотрением заявлений и жалоб граждан по вопросам архитектуры и строительства, надзором за соблюдением утвержденных проектов, участвует в согласовании материалов по выделению земельных участков, учитывая этажность, зонирования и другие требования, представляет главе города "целесообразность устройства намечаемого к строительству объекта при предварительном согласовании места размещения объекта".Если человек намерен строить в Сухуме какое-либо здание, он, по словам Шаменковой, должен обратиться в администрацию и предоставить документы, подтверждающие его право на пользование участком, где планируется стройка, после чего отдел готовит архитектурно-планировочное задание на проектирование.Готовый проект согласовывается с СЭС и МЧС, "Черноморэнерго" и "Водоканалом" по техническим условиям на подключение объекта к коммуникациям. Кроме того, застройщики должны вести журналы производства работ, авторского надзора, иметь лицензии на производство монтажных работ, акты установления границ земельного участка и так далее.Главный архитектор отметила, что все объекты должны соответствовать строительным нормам, а их нарушение расценивается как административное правонарушение, за чем может последовать и остановка строительных работ.На нарушителя норм составляется протокол и предписание с требованием добровольно устранить ошибки. Если требования не выполнены в срок, администрация города имеет право обратиться в суд о принятии решения о сносе объекта."Сложность этого состоит в том, что надзором за строительством в городе Сухум занимается только один сотрудник отдела градостроительного регулирования и архитектуры, и рук на все не хватает, да к тому же очень маленькие штрафы за нарушения норм ведения строительства. Штрафы на самовольное строительство очень малы, пока выносится решение, объект успевают достроить", – добавили архитектор.Как объяснила Светлана Шаменкова, определенных прописанных правил застройки в зависимости от района Сухума не существует, так как в Абхазии нет Градостроительного кодекса и плана развития городов."Издание документа, регламентирующего градостроительную деятельность в стране, позволит определить направление развития городов, определит стратегию разработки Генеральных планов развития городов, пропишет требования к вопросам зонирования городских районов, пропишет регламент застройки исторических центров, правила согласования и проведения экспертизы проектной документации и многое другое", –добавила она.Минимальная роль ГорсобранияПо словам председателя Сухумского городского Собрания Дмитрия Осия, орган играет минимальную роль в вопросе строительства зданий в столице. Он отметил, что законодательством Абхазии предусмотрена роль органов местного самоуправления при утверждении Генерального плана города. Сухумское Горсобрание в праве утвердить Генеральный план и направить его на рассмотрение президенту, который и выносит окончательное решение.Разработка плана в ответственности администрации города, но сроки действия последнего документа истекли еще в 1999 году, с тех пор в Сухуме Генерального плана нет.В функцию Горсобрания также входит принятие или не принятие отчета главного архитектора города за текущий год. Если большинством голосов отчет не принимается, депутаты Собрания имеют право выразить недоверие архитектору.По словам Осия, Горсобрание обращалось в администрацию с вопросом о стоимости разработки Генплана города для того, чтобы при возможности изыскать средства из местного бюджета или обратиться к государству при разработке республиканского бюджета. Председатель Горсобрания отметил, что Генплан – достаточно сложный документ, в котором должны быть определены зоны застройки средней этажности, участки, где возможно многоэтажное строительство, и парковые зоны."Я, например, вообще ничего плохого не вижу в строительстве больших зданий. Другое дело, что их место расположения должно быть правильным. Это же неплохо, если мы выделим место не в исторической части города, и оно будет застроено, как "Москва-сити", большими красивыми зданиями", – считает он.Забытое решениеВ марте на странице группы "Ҳара ҳақалақь" было опубликовано решение Сухумского Горсобрания от 2009 года. В нем говорится, что до утверждения Генерального плана Сухума Горсобрание ограничивает до 16 метров высоту строящихся строений между береговой зоной и железнодорожным полотном от улицы Строительной и улицы Титова до реки Басла (Красный мост).Впервые документ был представлен на заседании Горсобрания в марте 2023 года, где с отчетом о проделанной работе за 2022 год выступила главный архитектор Сухума Светлана Шаменкова.По словам Дмитрия Осия, по закону Сухумское Горсобрание имеет право выносить решение. Если оно противоречит или не соответствует вышестоящим законам, аннулировать его может президент, либо решение суда. Все неотмененные решения считаются действующими.17 марта Генеральная прокуратура Абхазии сообщила, что проводит проверку на "предмет законности строительства многоэтажного капитального строения в городе Сухум". Проверкой занимается Управление по надзору за исполнением законодательства Абхазии по поручению генпрокурора.Главный архитектор Сухума утверждает, что ограничений норм высотности зданий в столице до предоставления ей решения Горсобрания от 2009 года, не было."Я сотрудник исполнительной власти, и, если бы об этом решении мне было бы известно, я обязана была бы его соблюдать, и я соблюдала бы его, нравится оно мне или нет", –сказала она.По мнению Шаменковой, о документе не знал никто, после издания о нем забыли и обнародовали в "выгодный для кого-то момент"."Иначе тогда мне непонятно, почему в разрез этому решению после 2009 года в городе на территории с ограничением высотности зданий возведено белее двадцати объектов свыше 16 метров высотой? Некоторые из них достигают высоты в 35 метров. И вопрос нарушения этого решения с 2009 года не стал ни перед жителями города, ни перед контролирующими органами. Данное решение было явлено миру тогда, когда это стало кому-то выгодно. В этом я усматриваю целенаправленный удар по мне. Высотные объекты, возведенные возле крепости (Сухумская крепость - прим.) на ограниченной территории, не вызвали такого резонанса у населения, ни один из архитекторов не возмутился этажности этих объектов, никто не пожаловался, что эти объекты закрывают с набережной вид на горы", – отметила она.По словам Шаменковой, заказчиком многоэтажки на улице Когония в законном порядке были получены все разрешения на строительство. Архитектор отметила, что высотка – внунтриквартальная застройка, обеспеченная необходимыми подъездными путями, расположенная в 44 метрах от "красной линии" застройки набережной. При согласовании проектных решений, представленных застройщиком, объясняет Шаменкова, она руководствовалась высотой застройки объектов, расположенных вдоль набережной."Высота гостиницы "Абхазия" составляет 26 метров, и этот объект расположен на красной линии застройки, высота Посольства также 26 метров, высота Драмтеатра 28 метров, высота объектов возле крепости 33, 35, 28 метров, так что общую линию застройки набережной данный объект не нарушает. Если его рассматривать только в соответствии с размерами памятника историко-культурного наследия бывшей гостиницы "Россия", то да, он значительно выше. Все остальные объекты, расположенные на "красной линии" вдоль набережной этого квартала, не являются памятниками историко-культурного наследия и могут впоследствии по желанию владельцев реконструироваться, сноситься и видоизменяться. К ним будут предъявлены требования ограничения высотности в зависимости от акцента здания", – рассказала она.Шаменкова напомнила, что объект на улице Когония возводится с 2021 года, и информация о нем была "во всех интернет порталах", а вопросы у населения возникли только сейчас. По ее словам, жалоб на строительство высотки от жителей города в администрацию не поступало, кроме того, застройщиками были выполнены дополнительные обязательства по благоустройству квартала.Sputnik обратился за комментарием и к застройщику объекта. Его представитель сообщил, что до завершения прокурорской проверки от комментариев они воздержатся. Главный архитектор выразила надежду, что резонанс от возведения высотки на улице Когония позволит "сдвинуть с мертвой точки вопросы законодательства в области градостроительства и разработки генеральных планов развития городов".

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