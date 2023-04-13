https://sputnik-abkhazia.ru/20230413/kitaets-predlozhil-pomosch-v-lechenii-lipy-na-lykhnashte-1045250745.html
Китаец предложил помощь в "лечении" липы на Лыхнаште
Китаец предложил помощь в "лечении" липы на Лыхнаште
Сотрудники посольства Абхазии в Москве уже связались с китайским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства и получат препарат в ближайшее время. 13.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-13T21:43+0300
2023-04-13T21:43+0300
2023-04-13T21:43+0300
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СУХУМ, 13 апр - Sputnik. Гражданин Китая, долго проживающий в Абхазии, предложил свою помощь в "лечении" поврежденной липы, растущей на исторической поляне Лыхнашта в селе Лыхны. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал начальник Госинспекции по карантину растений Аркадий Джинджия. По словам Джинджия, китаец обратился к одному из сотрудников инспекции на КПП "Ингур" и рассказал, что в Китайском научно-исследовательском институте сельского хозяйства, который находится в Пекине, есть эксперты, которые готовы предоставить абхазским коллегам препараты для лечения дерева по просьбе своего соотечественника.С институтом уже связались сотрудники посольства Абхазии в России и, возможно, препараты абхазской стороне передадут уже завтра.Вековая липа на исторической поляне Лыхнашта была повреждена вечером в среду, 5 апреля. Глубина повреждений на коре древней липы составляет от 15 до 20 сантиметров. Местные жители стянули ствол железными скобами в местах распила, экологи предприняли меры для того, чтобы восстановить сокодвижение и спасти дерево.Как определили абхазские ученые, липе 147 лет. Ее высота – 19 метров, диаметр – более двух метров, окружность ствола достигает отметки в 6,3 метра.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230411/sluzhba-gosbezopasnosti-ne-nazvala-podozrevaemykh-v-vandalizme-na-lykhnashte-1045216979.html
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абхазия, новости
Китаец предложил помощь в "лечении" липы на Лыхнаште
Сотрудники посольства Абхазии в Москве уже связались с китайским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства и получат препарат в ближайшее время.
СУХУМ, 13 апр - Sputnik. Гражданин Китая, долго проживающий в Абхазии, предложил свою помощь в "лечении" поврежденной липы, растущей на исторической поляне Лыхнашта в селе Лыхны. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал начальник Госинспекции по карантину растений Аркадий Джинджия.
"Человек совершенно добровольно, бесплатно из гуманных соображений, решил помочь. Думаю, нужно приложить все усилия, чтобы решить этот вопрос",- сказал он.
По словам Джинджия, китаец обратился к одному из сотрудников инспекции на КПП "Ингур" и рассказал, что в Китайском научно-исследовательском институте сельского хозяйства, который находится в Пекине, есть эксперты, которые готовы предоставить абхазским коллегам препараты для лечения дерева по просьбе своего соотечественника.
С институтом уже связались сотрудники посольства Абхазии в России и, возможно, препараты абхазской стороне передадут уже завтра.
Вековая липа на исторической поляне Лыхнашта была повреждена вечером в среду, 5 апреля. Глубина повреждений на коре древней липы составляет от 15 до 20 сантиметров. Местные жители стянули ствол железными скобами в местах распила, экологи предприняли меры для того, чтобы восстановить сокодвижение и спасти дерево.
Как определили абхазские ученые, липе 147 лет. Ее высота – 19 метров, диаметр – более двух метров, окружность ствола достигает отметки в 6,3 метра.