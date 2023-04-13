https://sputnik-abkhazia.ru/20230413/kitaets-predlozhil-pomosch-v-lechenii-lipy-na-lykhnashte-1045250745.html

Китаец предложил помощь в "лечении" липы на Лыхнаште

Китаец предложил помощь в "лечении" липы на Лыхнаште

Сотрудники посольства Абхазии в Москве уже связались с китайским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства и получат препарат в ближайшее время. 13.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-13T21:43+0300

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СУХУМ, 13 апр - Sputnik. Гражданин Китая, долго проживающий в Абхазии, предложил свою помощь в "лечении" поврежденной липы, растущей на исторической поляне Лыхнашта в селе Лыхны. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал начальник Госинспекции по карантину растений Аркадий Джинджия. По словам Джинджия, китаец обратился к одному из сотрудников инспекции на КПП "Ингур" и рассказал, что в Китайском научно-исследовательском институте сельского хозяйства, который находится в Пекине, есть эксперты, которые готовы предоставить абхазским коллегам препараты для лечения дерева по просьбе своего соотечественника.С институтом уже связались сотрудники посольства Абхазии в России и, возможно, препараты абхазской стороне передадут уже завтра.Вековая липа на исторической поляне Лыхнашта была повреждена вечером в среду, 5 апреля. Глубина повреждений на коре древней липы составляет от 15 до 20 сантиметров. Местные жители стянули ствол железными скобами в местах распила, экологи предприняли меры для того, чтобы восстановить сокодвижение и спасти дерево.Как определили абхазские ученые, липе 147 лет. Ее высота – 19 метров, диаметр – более двух метров, окружность ствола достигает отметки в 6,3 метра.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230411/sluzhba-gosbezopasnosti-ne-nazvala-podozrevaemykh-v-vandalizme-na-lykhnashte-1045216979.html

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