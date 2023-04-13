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Подозреваемого в смертельном ДТП отправили под домашний арест
Подозреваемого в смертельном ДТП отправили под домашний арест
Александр Щемелинин находился под стражей до 12 апреля, следователь ходатайствовал о продлении меры пресечения. 13.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-13T17:08+0300
2023-04-13T17:08+0300
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СУХУМ, 13 апр – Sputnik. Сухумский городской суд отправил под домашний арест жителя Брянска Александра Щемелинина, подозреваемого в совершении аварии со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии.По версии следствия, 14 марта 2023 года на 125-м километре трассы Псоу-Ингур в селе Пшап россиянин совершил наезд на пешехода – жителя Агудзеры Андрея Ишутинова. От удара Ишутинов скончался на месте.Ведомство сообщает, что за руль автомобиля Щемелинин сел в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 15 марта по факту происшествия было возбуждено уголовное дело, 18 марта суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 апреля.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230403/zaderzhan-uchastnik-smertelnoy-avarii-v-sele-primorskoe-1045012607.html
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Подозреваемого в смертельном ДТП отправили под домашний арест
17:08 13.04.2023 (обновлено: 17:35 13.04.2023)
Александр Щемелинин находился под стражей до 12 апреля, следователь ходатайствовал о продлении меры пресечения.
СУХУМ, 13 апр – Sputnik.
Сухумский городской суд отправил под домашний арест жителя Брянска Александра Щемелинина, подозреваемого в совершении аварии со смертельным исходом. Об этом сообщает
пресс-служба МВД Абхазии.
По версии следствия, 14 марта 2023 года на 125-м километре трассы Псоу-Ингур в селе Пшап россиянин совершил наезд на пешехода – жителя Агудзеры Андрея Ишутинова. От удара Ишутинов скончался на месте.
Ведомство сообщает, что за руль автомобиля Щемелинин сел в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 15 марта по факту происшествия было возбуждено уголовное дело, 18 марта суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 апреля.