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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 14 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 14 апреля

Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием южной периферии антициклона с центром над европейской территорией России. 13.04.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 13 апр - Sputnik. В пятницу, 14 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Из-за перепадов атмосферного давления и температуры воздуха с ночи до полудня возможен дождь, туман.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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