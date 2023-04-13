https://sputnik-abkhazia.ru/20230413/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-14-aprelya-1045245580.html
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 14 апреля
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 14 апреля
Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием южной периферии антициклона с центром над европейской территорией России. 13.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-13T14:38+0300
2023-04-13T14:38+0300
2023-04-13T14:47+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/16/1044797848_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_92c7a52a6981da45fca1c404f486a034.jpg
СУХУМ, 13 апр - Sputnik. В пятницу, 14 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Из-за перепадов атмосферного давления и температуры воздуха с ночи до полудня возможен дождь, туман.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/16/1044797848_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_aa332daaca047493726d2b761a68a9bc.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 14 апреля
14:38 13.04.2023 (обновлено: 14:47 13.04.2023)
Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием южной периферии антициклона с центром над европейской территорией России.
СУХУМ, 13 апр - Sputnik. В пятницу, 14 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Из-за перепадов атмосферного давления и температуры воздуха с ночи до полудня возможен дождь, туман.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +10°С до +15°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.