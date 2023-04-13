https://sputnik-abkhazia.ru/20230413/rossiyskie-voyska-vypolnili-57-ognevykh-zadach-v-rayone-artemovska-za-sutki-1045246416.html

Российские войска выполнили 57 огневых задач в районе Артемовска за сутки

Российские войска выполнили 57 огневых задач в районе Артемовска за сутки

Боевые действия под Артемовском ведут штурмовые отряды "Вагнера", им оказывают поддержку воздушно-десантные войска, которые блокируют переброску резервов ВСУ в... 13.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-13T15:34+0300

2023-04-13T15:34+0300

2023-04-13T16:15+0300

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СУХУМ, 13 апр – Sputnik. Ракетные войска и артиллерия России за сутки выполнили 57 огневых задач в районе Артемовска, а самолеты ВКС России совершили 12 вылетов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.На Купянском направлении за сутки были уничтожены более 35 военнослужащих, два автомобиля, самоходная гаубица "Гвоздика", на Красно-Лиманском направлении - 80 бойцов, две боевые бронированные машины, гаубица Д-20, склад с боеприпасами 66-й механизированной бригады ВСУ.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки противник потерял до 20 военнослужащих, две боевые бронированные машины, гаубицу "Мста-Б", на Херсонском направлении - до 35 солдат, две боевые бронированные машины, самоходную гаубицу "Гвоздика".Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение 97 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 124 районах. Российские средства ПВО за сутки перехватили девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожили шесть украинских беспилотников. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 407 самолетов, 228 вертолетов, 3747 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8659 танков и других боевых бронированных машин, 1082 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4576 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9487 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230412/svo-ukrainskoe-kontrnastuplenie-opyat-otkladyvaetsya-1045235871.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230412/publikatsiya-sekretov-pentagona-opravdanie-provala-kontrnastupleniya-vsu-1045219435.html

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