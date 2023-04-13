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Российские войска выполнили 57 огневых задач в районе Артемовска за сутки
Российские войска выполнили 57 огневых задач в районе Артемовска за сутки
Боевые действия под Артемовском ведут штурмовые отряды "Вагнера", им оказывают поддержку воздушно-десантные войска, которые блокируют переброску резервов ВСУ в... 13.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-13T15:34+0300
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СУХУМ, 13 апр – Sputnik. Ракетные войска и артиллерия России за сутки выполнили 57 огневых задач в районе Артемовска, а самолеты ВКС России совершили 12 вылетов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.На Купянском направлении за сутки были уничтожены более 35 военнослужащих, два автомобиля, самоходная гаубица "Гвоздика", на Красно-Лиманском направлении - 80 бойцов, две боевые бронированные машины, гаубица Д-20, склад с боеприпасами 66-й механизированной бригады ВСУ.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки противник потерял до 20 военнослужащих, две боевые бронированные машины, гаубицу "Мста-Б", на Херсонском направлении - до 35 солдат, две боевые бронированные машины, самоходную гаубицу "Гвоздика".Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение 97 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 124 районах. Российские средства ПВО за сутки перехватили девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожили шесть украинских беспилотников. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 407 самолетов, 228 вертолетов, 3747 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8659 танков и других боевых бронированных машин, 1082 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4576 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9487 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230412/svo-ukrainskoe-kontrnastuplenie-opyat-otkladyvaetsya-1045235871.html
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Российские войска выполнили 57 огневых задач в районе Артемовска за сутки
15:34 13.04.2023 (обновлено: 16:15 13.04.2023)
Боевые действия под Артемовском ведут штурмовые отряды "Вагнера", им оказывают поддержку воздушно-десантные войска, которые блокируют переброску резервов ВСУ в город и отступление противника.
СУХУМ, 13 апр – Sputnik.
Ракетные войска и артиллерия России за сутки выполнили 57 огневых задач в районе Артемовска, а самолеты ВКС России совершили 12 вылетов. Об этом сообщает
пресс-служба Минобороны России.
"Общие потери противника на Донецком направлении за сутки составили до 300 украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, шесть боевых бронированных машин, два автомобиля, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", – говорится в сообщении ведомства.
На Купянском направлении за сутки были уничтожены более 35 военнослужащих, два автомобиля, самоходная гаубица "Гвоздика", на Красно-Лиманском направлении - 80 бойцов, две боевые бронированные машины, гаубица Д-20, склад с боеприпасами 66-й механизированной бригады ВСУ.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки противник потерял до 20 военнослужащих, две боевые бронированные машины, гаубицу "Мста-Б", на Херсонском направлении - до 35 солдат, две боевые бронированные машины, самоходную гаубицу "Гвоздика".
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение 97 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 124 районах.
Российские средства ПВО за сутки перехватили девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожили шесть украинских беспилотников.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 407 самолетов, 228 вертолетов, 3747 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8659 танков и других боевых бронированных машин, 1082 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4576 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9487 единиц специальной военной автомобильной техники.